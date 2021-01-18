Büyükşehir Belediyesi’nden, İzmirim kart kullanan vatandaşlara uyarı: Tanıtım merkezlerine bekliyoruz

HES Kodu’nu kartıyla eşleştirmeyenin toplu ulaşım araçlarına binememesi konusunda, Valilik talimatının uygulandığı belirtildi, “Kartınızı tanımlatmanız için bize başvurun” denildi





12 Ocak 2021 Salı gününden bu yana, İzmirim Kart’ı olmasına rağmen toplu ulaşım araçlarına binemediğini söyleyen onlarca vatandaşımız şikâyette bulundu. Vatandaşlar, HES Kodu tanımlama işlemini yaptırmadıkları için hastane ve sağlık ocaklarından randevu alamadıklarını, Büyükşehir’e ait otobüs ve diğer toplu ulaşım araçlarına binemediklerini dile getirdi. Minibüs ve dolmuşun çalışmadığı bölgelerden arayanlar da, İzmirim Kartları olduğu halde işlerine gidemediklerini aktardı. Yaşlı vatandaşlarımız da bu işlemi nasıl ve nerede yaptıracaklarını bilmediklerini söyledi. HES Kodu’nu halen tanımlatmayan İzmirim Kart sahipleri için, biz de yetkilileri aradık ve süreci sorduk. İşte gelen bilgiler:



Ne yapacağız?



Büyükşehir, bu yaptırımın, İçişleri Bakanlığı’ndan gelen emir ve İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı sonrası uygulandığını bildirdi. Genelge gereği, toplu ulaşımda kullanılan İzmirim Kart’ını HES Kodu ile tanımlatmayanların toplu ulaşım araçlarından yararlanamayacağı belirtildi. Peki, kartlarını tanımlatmayanlar ne yapacak? Büyükşehir’in duraklarda dağıttığı broşürlerdeki bilgileri aynen aktarıyorum: “Akıllı telefonunuzdan, tabletinizden ya da masaüstü bilgisayardan; hes.eshot.gov.tr adresini yazıp tıklayın. İstenen bilgileri ve telefonunuza gönderilecek onay kodunu girmeniz sonrası HES Kodunuz, İzmirim Kartınıza tanımlanmış olacak.”



Kioskları kullanın



Ya internet imkânınız yoksa... Büyükşehir’in açıklamaları şöyle: “1. Seçenek: Yardım masalarına başvurun. Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay istasyonlarında. Karşıyaka, Konak ve Bostanlı iskelelerinde. Havalimanı, ESBAŞ, Şirinyer, Hilal, Halkapınar, Alsancak, Salhane, Karşıyaka, Demirköprü ve Çiğli İZBAN istasyonlarında. Ve Konak Bahri Baba Aktarma Merkezi’nde bulunan yardım masalarında görevli personel, HES kodlarınızı İzmirim Kartlarınız ile eşleştiriyor. 2. Seçenek: Kioskları kullanın. Büyükşehir’in, metro istasyonlarında ve vapur iskelelerinde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarında da HES kodu-İzmirim Kart eşleştirme işlemini yapabilirsiniz.”



HES Kodunuz yoksa!



https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html internet adresinden nasıl alacağınızı öğrenebilirsiniz.



SORUNUNA SAHİP ÇIK!



Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...