Büyükşehir işçileri yüzünden ölebilirdik

Karşıyaka’ya gitmek için Mürselpaşa Bulvarı’ndan Yeşildere yoluna çıkmış,70-80 km hızla ilerliyordum. Zifiri karanlıkta ellerinde bayraklarla önümde iki kişi belirdi

Bu şikayetin sahibi Karşıyakalı Eczacı Muzaffer Aksel. Hiçbir yorum ve ekleme yapmadan okurumuzun yaşadığı olayı özetleyerek aktarıyorum: “30 Eylül 2011 gece saat 00.20. Karşıyaka istikametine gitmek için Mürselpaşa Bulvarı’ndan Yeşildere yoluna çıktım ve 70-75 km. hızla seyrediyorum. Önümdeki aracın aniden sağa kaçması nedeniyle zifiri karanlıkta ellerinde bayrak sallayan iki kişi ile karşı karşıya kaldım. Fren yaptım ve durdum, ancak arkamdaki araç arkadan çarptı, savruldum ve refüje çarptım. Bu sırada bir kamyon da sağ tarafımı sıyırarak geçti. Başım önce koltuğun kafa yastığına, oradan yan tarafa ve sonra da ön cama çarptı. Sersemledim.



Kamyon çarptı ve kaçtı

Bu sırada arkadaki araçta bulunan gençlerin işçilere doğru hamle yaptığını gördüm. Sol tarafım bariyere dayalı olduğu için sağ taraftan çıktım. Gençler, işçilere daha ileride niçin ışıklı bir uyarı koymadıklarını ikaz ediyordu. Araçlardaki hasarlar büyüktü ama kazayı ucuz atlatmıştık. Arkamızdan gelen kamyon bizi altına alabilirdi, çarptı ve kaçtı. Hemen trafik ekibi çağırdık ve alkol muayenelerimizi yaptırdık. Ekip, olaya plakası tespit edilemeyen üçüncü bir araç (kamyon) karıştığı için aramızda tutacağımız kaza tespit tutanağının geçerli olamayacağını belirterek bizi Çınarlı Polis Karakolu’na götürdü.

Bu arada belirteyim; bu sorumsuzluğa neden olan Büyükşehir Belediyesi’ne ait işçiler, biz olay yerine polisi çağırırken 50 mt. ötedeki kamyonlarına binerek olay yerini terk etmişlerdi. Şehrin en önemli arterlerinden birinde zifiri karanlıkta iki işçi önde ellerine bayrak verilerek uyarı yapılması ne derece doğru? Bu işçilerin çalıştığı kurumun hem yetkililerini, hem de o gece orada çalışan işçileri kınıyoruz. Yazıklar olsun. Ayrıca trafik ekipleri buradaki eksik önlem nedeniyle çalışanları niçin uyarmıyor?”

Kampus içine yağmur suyu kanalları yapılsın



Bu serzeniş, şikayet ve istek Ege Üniversitesi gençlerine ait. E.Ü. Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerinden Ezgi Odabaş binlerce genç arkadaşı adına fotoğraflarını da çekip gönderdiği şikayetinde yetkililere şöyle sesleniyor: “En ufak yağmurda Ege Üniversitesi’nin içindeki caddeler kaldırımlara kadar sularla dolmaktadır. Bu durumu gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gerekse üniversitemiz rektörlüğüne bildirmemize rağmen çözüm getirilmemektedir. Her yağmurda ne karşıdan karşıya geçebiliyoruz, ne de derslerimize zamanında yetişebiliyoruz. Üstüne bir de arabalar caddeden geçtikçe sırılsıklam oluyoruz. Yeter artık, birileri yaşadığımız bu rezilliği görsün ve çözüm getirsin”



Sokağımıza doğalgaz hattı döşenecek mi?



Bu soruyu Buca Şirinyer Menderes Caddesi 393 numaralı apartman sakinlerinden Mehmet Aytaç soruyor ve bu isteğini şöyle dile getiriyor: “Bu yılın Ocak ayında Şirinyer-Menderes Caddesi No:393’te bulunan 8 daireli apartmanımıza doğalgaz bağlanması için İzmirgaz Genel Müdürlüğü’ne ‘ön talepte’ bulunduk. Çözüm masasındaki görevli, bu yıl söz konusu adresin programlarında olduğunu, dolayısıyla bu yaz doğalgazın bağlanabileceğini söyledi. Biz de adresimizi işleterek daireden ayrıldık. Ayrıca e-posta dilekçemize verilen cevapta da, çalışmaların devam ettiğinden bahisle; kış gelmeden doğalgazın verilebileceği belirtildi. Ancak, Eylül ayı da bitti ve Ekim ayına girmemize rağmen apartmanımızla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Bu kış gaz verilecek mi verilmeyecek mi? Bizler bunu öğrenmek istiyoruz. Zira, eğer gaz verilmeyecekse alternatif ısınma yöntemlerine yöneleceğiz. Örneğin; pahalı bir ısınma aracı olsa da klima almak için şartlarımızı zorlayacağız. Bu masrafı yaptıktan sonra da tekrar doğalgaza dönmek ekonomik nedenlerden dolayı zaman alacak, belki de hiç alamayacağız”



Balık istifi yolculuk yapıyoruz



Güzelbahçe’de oturup, Konak, Alsancak ve İnşaatçılar Çarşısı’nda çalışanlar adına arayan Halil Kahya, şöyle diyor: “Halkapınar-Güzelbahçe hattında çalışan 8 hat numaralı otobüs özellikle sabah saat 6.30 ve devamında, akşam da saat 16.30’dan sonra İzmir içinden Güzelbahçe’ye dönüşte çok dolu oluyor. Balık istifi yolculuk yapıyoruz. Yol uzun olunca, çekilmiyor. Otobüs; her durak yerine belli duraklarda durmasını öneriyoruz. Melesa Güzelbahçe-F.Altay arasında otoyoldan gidebilir.”



Semtimize mini otobüs istiyoruz



Bu istek Karabağlar, Adnan Süvari Mahallesi oturanlara ait. Semt sakinleri adına arayan 108/27 Sokak’tan Leman Şenay, “Otobüs için İnönü Caddesi’ne inmek zorundayız. Yani en az 1.5-2 kilometre yokuş çıkıp inmemiz gerekli. Yaşlılar, çocuklu aileler zorluk çekiyor. Biz Üçkuyular’dan kalkan veya oraya giden bir hattın sokağımızdan geçmesini istiyoruz. Veya bir mini otobüs tahsis edilsin” diye isteklerini dile getirdi.



‘Gidin istediğiniz yere şikayet edin’



Çiğli Dereboyu Mahallesi sakinleri belediye düğün salonundan yine dert yandılar. Köşemizi arayan vatandaşlar, “Belediyenin üst katındaki düğün salonunu işletenler hafta sonu düğünlerde kapı ve pencereleri açarak yüksek sesli müzik yayını ile bizleri uyutmuyor. Uyardığımızda da ‘Gidin istediğiniz yere şikayet edin’ diyerek tersliyorlar. Yüksek sesli müzik yayını yapan bu kişilerin uyarılmalarını, yayının ölçülmesini istiyoruz” diyor.



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