Büyükşehir, yol çilemizi bitirdi

Bornova Sanayi Caddesi’ne bağlantılı yolların İZBETON tarafından 6 ay gibi bir süredir tamamlanmaması yüzünden bölge sakinlerinin yaşadığısıkıntı, nihayet sona erdi; söz konusu yerde ulaşım sorunu çözüldü

BU bölgede yaşanan sorunu 3 Kasım 2017 tarihli köşemizde “Tepecik Hastanesi ile Yaşar Üniversitesi, yetkililere soruyor: Yol çilemiz ne zaman bitecek?” başlığı ile dile getirerek İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON yetkililerinin dikkatine sunmuştuk. Yazımızın devamında da Bornova Kazım Dirik Mahallesi’ndeki bu sorun ile ilgili uyarımızı şöyle özetlemiştik:

Kadın Doğum ve ACİL

“Bornova’da binlerce üniversiteli, hastane çalışanı, hasta ve yakınları İZBETON’un 6 aydır yürüttüğü Sanayi Caddesi bağlantılı yeni yol ile acil ve otopark girişlerinin bir an önce tamamlanmasını bekliyor.”

Uyarımızı dikkate alan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON yetkilileri yazımızdan bir gün sonra tüm ekiplerini görevlendirdi. Sanayi Caddesi’nin devamı olan aynı isimli caddedeki eksikleri tamamlayarak 6 Kasım 2017 Pazartesi günü hizmete açtı. Neler mi yapıldı? Gelin neler yapıldığını, bu bölgeyi kullanan vatandaşların ve çevredeki kurum yetkililerinin ağzından aktaralım:

“6 Kasım 2017 Pazartesi günü bölgedeki işyerlerimize ve üniversiteye geldiğimizde aylardır tamamlanamayan Sanayi Caddesi bağlantılı yeni yolların tamamlandığını gördük. Artık, bu yolu kullanarak Yeşilova’ya, 2’nci Sanayi Sitesi’ne ve İzmir Aydın Otoyolu Çevre Yolu’na sorunsuz olarak gidebileceğiz. Ayrıca Yeşilova, 2’nci Sanayi Sitesi, Torbalı, Bayındır, Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Tire, Selçuk ve Aydın ili ile ilçelerinden, yakında Kadın Doğum Hastanesi olarak da hizmet verecek olan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (TEAH) Bornova Polikliniği’ne sorunsuz olarak gelebileceğiz.” Okurlarımız sözlerini şöyle sürdürdü: “En önemlisi de TEAH’ın ACİL Servisi bu yolun bitirilmesi sonrası 7/24 hizmet verecek. Her gün binlerce vatandaşın hastane, üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlara gelerek araç park etme konusunda sıkıntı çekmemeleri için hizmet veren Karayolları Vakfı Otopark girişi de düzenlendi. Ancak, biten yola ‘Park Yasağı’ levhaları asılmadığı için yeni yol sağlı ve sollu araç park yeri gibi kullanılıyor.

Ayrıca Yeşilova istikametinden gelişte iyi planlanmadan yapılan ACİL girişi çok zor kullanılacak. Gelen ambulans ve özel araçlar en az 3-4 manevra yaptıktan sonra buraya girebilecek.

Yetkililerin bu konuda da önlem almalarını öneriyoruz. Uyarınız üzerine yolu tamamlayarak hizmete açan İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri’ne, İZBETON’a ve engelli koridorlu kaldırımları yapan Barankaya şirketine teşekkür ediyoruz.”

Yakaköy’ün yanan ormanı yeşillendi

Bu güzel gelişmeyi İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal açıkladı. Müdür Aybal, 15 Ağustos 2007’de Manisa Karakoca ‘da çıkan yangının şiddetli rüzgar ile Bornova Yakaköy ormanlarına kadar geldiğini ve 300 hektarlık alanın yandığını hatırlattıktan sonra şu bilgileri verdi: “O tarihlerde başlatılan ‘Yangın havuzları’ ve ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yangın kısa sürede söndürüldü. 3 bin hektarlık blok ormanın zarar görmesi engellenmiş oldu. Öncelikle bu alanın ağaçlandırılmasında bize bu imkanı sağlayan Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu’na minnet borçluyuz. Toplam 490 bin kızılçam, servi, akasya gibi fidanlar diktik. 10 yıl önce dikilen fidanlar bazı yerlerde 2 metreyi geçti. Yanan alanları ağaçlandırıyoruz. Ormanların eski halini alması için 50 yıl, genç bir orman olması için 20 yıl geçmesi gerekiyor. Bu nedenle ormanlarımıza sahip çıkalım, koruyalım.”

