Çalışan anneye 7824 lira

Proje, 81 il içinde yedi pilot kentte uygulanacak. Bölgemizde sadece İzmir’de ikamet eden anneler bu ödenekten yararlanacak. Miktar, asgari ücret artışına göre zamlandı.

Çalışan kadının kariyer yaparken evlenip çocuk yapmaktan vazgeçmemesi için doğum yapana devlet desteğinin verileceği belirtildi. 2020 yılında doğum yapan anneye devlet desteği rakamı artış gösterdi. Ayrıca, yeni destekler de var. Eğer çalışıyorsa, toplamda dört destekten de faydalanabilecek. Çalışmayan anne, sadece iki destek alabilecek. Asgari ücrete gelen yüzde 15.03’lük zam ile birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, SGK prim ödemesi, doğum izni ücreti, emzirme parası, muhtaç aile desteği gibi yardımlarda büyük artış oldu. Bu yıldan itibaren bu ödemeleri alanların yüzü gülecek. Özellikle çalışan annenin 2020’ye ait doğum izni ücreti de zamlandı.

Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını, iş göremezlik ödeneği altında devletten alacak. İşte tüm detaylar: “Annelere yapılan ödeme arttı. Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alacak. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödenecek. Yeni yılda maaşların zamlanmasıyla, iş göremezlik ödeneğinin de tutarı artırıldı. Ayrıca devlet, annelere iki ödeme daha yapacağını açıkladı. Doğum yardımı, çalışsın çalışmasın tüm annelere, ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira ödenecek. Emzirme ödeneği de kendi ya da eşi çalışanlara verilecek. Her yıl bu ödenek artırılacak. 2019’da 180 lira olan ücret 2020’de enflasyon tahminine göre 200 liraya çıktı. Asgari ücretteki 15.03 artış, bu ödemeyi 957 lira yükseltti. 2019 yılı boyunca 6 bin 367 lira olan asgari ücretlinin ödemesi, 2020’de 7 bin 324 liraya çıktı. İşte asgari ücretli, ilk çocuğunu dünyaya getiren çalışan annenin, eline geçecek ücret; emzirme ücreti 200 lira, doğum yardımı 300 lira, iş görmezlik ödeneği de 7 bin 324 lira. Toplamda 7 bin 824 lira.”

Kreş, 72 aydan sonra kesilecek





Sigortalı annelere 650 liralık kreş desteği de başladı. Konuyla ilgili bilgiler şöyle: Çalışan annelerin çocuklarını kreşe vermesine destek olma amaçlı uygulanacak projede annelerde, 0-60 ay arası yani 1 ila 5 yaş arası çocuğa sahip olma şartı aranacak. Annelerin 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışan olması gerekecek. Kreş desteğine başvurmak isteyen anneler şartlarını araştıracak. Hak kazananlar, en fazla 24 ay süreyle destekten yararlanabilecek. Ancak, çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erecek. Yukarıda saydığımız desteklerle birlikte kreş desteğinden yararlanmak isteyen annelerin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, Malatya, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmesi gerekiyor.

Aktarma merkezinin yeri değiştirildi





İzmir Fahrettin Altay Aktarma Merkezi yeri değişti, caddenin diğer tarafına alındı. 8-17-82-167-305-321-650-671-690-873-969-971-975-984-985-987 nolu hatların son durak noktası, yeni Fahrettin Altay Aktarma Merkezi oldu.