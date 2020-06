Camimiz ne zaman ibadete açılacak?

28 Haziran 2010 Pazartesi günü “Turistlere rezil oluyoruz. Hisarönü’ndeki çirkinlikler ne zaman ele alınacak?” başlıklı bir yazı yazmış kent yöneticilerinin dikkatine sunmuştuk. Bugüne kadar tek bir yetkili aramadı ve Kemeraltı’nda yürütülen rekreasyon çalışmalarının bundan sonraki etaplarının Hisarönü’nden başlatılıp başlatılamayacağı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Bekliyoruz. Yani, Hisarönü’ndeki çirkinliklerin devam etmesine göz yumuldu. Hisarönü esnafı, çarşının güzelleştirilmesi için ne istenirse yapabileceklerini belirtiyor ve 15 aydır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilat çalışmaları sürdürülen Hisarönü Camii’nin ne zaman ibadete açılacağını soruyor, şunları söylüyor:

“Hisarönü esnafı olarak bu caminin ibadete açılmaması nedeniyle mağdur olduk. Çünkü, bu mevsimde yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımız İzmir’e geldiklerinde mutulaka Hisarönü Camii’nde namaz kılıyor, çarşımızda alışveriş ediyor ve yemeklerini burada yedikten sonra gidiyordu. Hatta cuma namazını Hisarönü Camii’nde kılmak için diğer kentlerden yüzlerce vatandaşımız çarşımıza geliyordu. Nisan 2009’dan bu yana bundan da mahrum kaldık. Sanki birileri özellikle caminin açılmasını geciktiriyor. Ayrıca Ramazan ayı da geldi. İsteğimiz, Hisarönü Camii’nin bir an önce ibadete açılması ve buradaki canlılığın başlatılmasıdır.”





Kemalpaşa-Torbalı yolu kısmen trafiğe açıldı

Torbalı -Kemalpaşa arasındaki yolda yürütülen duble yol çalışmalarıyla ilgili olarak Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nden bilgi notu geldi. Özetle şu görüşlere yer veriliyor:

“Toplam uzunluğu 31 kilometre olan yolda 2008’de İzmir Valiliği Koordinasyonu’nda birleştirilmiş makine parkı ile emanet usulü olarak çalışılmaya başlanılmıştır. 2009 yılında ise Kemalpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce projesi hazır olan bir kesimin toprak işleri ve sanat yapıları ihalesi yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır. Yolun tamamı için Kemalpaşa Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. 3. şahısların zarar görmemesi için azami özen gösterilmiş olup yeterli sayıda arazöz iş başında bulundurulmaktadır. Ayrıca güzergah üzerindeki köyler ve mahalleler dışında yol tamamen trafiğe kapatılarak gerekli önlemler alınmıştır. Torbalı Orta Mahalle’nin bulunduğu kesim, 12 Temmuz 2010’dan itibaren bölünmüş yolun bir tarafı sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmış olup, çalışmalardan kaynaklı herhangi bir toz oluşmamaktadır. 2010 sonu itibariyle 10 kilometre bölünmüş yol olarak, geri kalan kesim ise tek taraflı olarak kaplama seviyesinde tamamlanması ve trafiğe açılması hedeflenmiştir. Yol 2011 Nisan’da tamamlanacaktır.”





Hayvan sevgisi böyle olmalı

Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahalle Muhtarı Rami Nalbantoğlu, bahçelerinde ve evlerinde köpek besleyen vatandaşları uyarıyor, şöyle diyor:

“Hayvan sevgisi demek beslediği köpeği insanların yaşam alanı olan park ve kaldırımlarda gezdirerek tuvalet ihtiyacını buralara yaptırmak değildir. Ayrıca tüy döken aç sokak hayvanlarının cadde ve sokaklarda, park ve yeşil alanlarda gezdirilip, yatırılması da yanlış. Çünkü, küçük çocukların sağlığı açısından çok tehlikeli. Bir de sokak hayvanlarını bilinçsizce besleyen bazı hayvanseverler, çiğ et ve kemik vererek hayvanları saldırgan hale getiriyor.”



Üçkuyular’daki pano hala yenilenmedi

Narlıdere’den Şefik Eruyguntaş, Üçkuyular Mehmet Köstepen Vapur İskelesi’ndeki binada İzmir’in tarihi ve turistik yerlerini gösteren seramik panonun içler acısı durumunu aktarmıştı. Tekrar arayan okurumuz, “Pano ile kimsenin ilgileneceği yok. Ele alınacaksa bir an önce ele alınmalı” dedi.



BÜYÜKŞEHİR SORUN ÇÖZDÜ



Evka-5’in sorununa çözüm getirildi

5 Temmuz 2010 günü Evka -5 sakinlerinin şikayetini dile getirmiştik. Büyükşehir Belediyesi, aşağıdaki açıklamayı gönderdi: “Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Evka -5’te tespitte bulundu. Ekipler içmesuyu, kanal gibi altyapı hizmetlerinin tamamlandığı yollarda gerekli tamirat ve yama çalışmalarını gerçekleştirdi. Ancak, henüz altyapı hizmetlerinin olmadığı yerlerde asfalt kaplama çalışması yapılamamıştır.”



Kaldırım kapatan durak kaldırılmadı

Yenişehir’den Can Candan, bu konuyu kentimizi yönetenlerin dikkatine sunmamızı istemişti. Okurumuz yine aradı ve “Durak olduğu yerde duruyor” dedikten sonra şunları söyledi: “Yenişehir Doğum Hastenesi önündeki otobüs durağı kaldırımın tamamını işgal ediyor. Kaldırımda yürümek imkansız. Durağa gelince yola iniliyor ve vızır vızır akan araçların yanından geçiyorsunuz. Halkını tehlikeye atanları kınıyorum.”



Nihat Bey Caddesi yarış pistine döndü

Konak Akın Simav Mahallesi sakinleri motosiklet yarışı yapan gençlerden dertli. Okurlarımız, “Her gece, plakaları ve ehliyetleri olmayan gençler, motosikletlerle Kaymakam Nihat Bey Caddesi’nde yarış yapıyor. Gece yarılarına kadar süren yarışlar nedeniyle gürültü kirliliği de yaşıyoruz. Ayrıca bir kaçı yaşamını yitirebilir. Bunların yüzünden ne uyuyabiliyor, ne de dinlenebiliyoruz” diyor



SORUNUNA SAHİP ÇIK

