Çarşı bunlardan ne zaman kurtulacak?

Kemaraltı Çarşı esnafı isyanda. Hem de ne isyanda. Bakın ne diyorlar: “Biz niçin kira, vergi veriyor ve niçin eleman çalıştırıyoruz? Yeter artık. Son günlerde Kemeraltı Çarşısı ile ilgili yaptırımlar getirileceğini ve çarşının marka ürünlerin satılacağı yer olacağını belirten yetkililer, akşam saat 18.00’den sonra Kemeraltı’na gelsinler de Tarihi Kemeraltı’nın kimlerin eline geçtiğini gözleriyle görsünler. Oturdukları yerde ahkam kesenler acaba bu çarşının gerçeklerini ne zaman kavrayacaklar? İzmirli yöneticiler ve sivil toplum örgütleri EXPO 2020 için açıklamalar yapıyor; Türkiye’nin yani İzmir’in EXPO 2020’ye en yakın kent olduğunu söylüyorlar. İyi de, heyetler geldiğinde akşam saatlerinde Kemeraltı’nı gezmeye kalkışsalar rezil oluruz.”



Kaçak mallar satılıyor

“Semt pazarları bile çarışının akşam görüntüsünden daha düzenli. Pilav üstü ciğer ve tavuktan tutunda, kokoreç, tatlı, döner ve açıkta satışı yasak olan her türlü yiyecek, Konak girişinden itibaren kaçak sigara ve açıkta tütün bile satılıyor. Anafartalar Caddesi, Konak girişinden Mantocular Çarşısı’na kadar işgal ediliyor. Yolun neredeyse tamamını işgal eden seyyarlar yüzünden yürüyecek yer kalmıyor. Kaçak ve hırsızlık mallardan tutun da aklınıza gelen herşey satılıyor. Zabıtalar ise Konak Meydanı’nda ve Konak Kemeraltı girişinde bunları görmelerine rağmen müdahale etmiyor. Hani devlet kayıtsız ekonomiyi bitirecekti? Hani merdivenaltı üretim bitirilecekti? Çarşımız bunlardan ve bu rezilliklerden ne zemen kurtulacak? “

Otopark girişimiz yeniden açılsın

EVKA-1 Kırgızistan Caddesi No:1 sakinlerinden Yaşar Usluer, “Bu caddedeki 20 dairelik apartmanımızın otopark yerine girişte 1989 yılından beri kaldırımdan yola eğim vardı. 29 Ocak 2012 tarihinde doğalgaz boruları döşenip asfaltlandığında eğim bozuldu. Ekibi uyardık, ‘Eğim yapmak yasak’ dediler. Bunun için 30 Ocak 2012 tarih 2745 kayıt nolu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kaldırım eğimi yapılması için dilekçe verdim. İki gün sonra görüştüğümde, ‘Otopark ruhsatı olmadan yapamayız’ dediler. 2 Şubat 2012 tarih 2992 kayıt nolu dilekçemde ‘İzmir’deki Mustafa Kemal, Kurtuluş, Üniversite, Sanayi, Buca Menderes, Seyfi Demirsoy, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Kırgızistan caddeleri ile İzmir’de daha yüzlerce cadde de binlerce tek araçlık eğim yapılmışken, bize böyle bir yaptırım uygulanması ne derece doğru bir tutum. Ben de bu bilgileri hatırlatıp, ‘Buralarda otopark ruhsatı istediniz mi? Neden bizden istiyorsunuz?’ diye sordum. Kaldırım yüksek olduğu için araçlarımız giriş çıkış yaparken alt takımları vuruyor. Bize bu eziyet niçin çektiriliyor?”

Otobüsler durağa yanaşmakta zorlanıyor

Bornova sakinlerinden Hüsnü Sarper, “63 nolu otobüs yolcusuyum. Bornova-Gümrük 63 nolu otobüsler Bornova-Çağdaş Durağı’nda yolcu indirip bindirirken durağa yanaşamıyor. Buna sebep, otomobillerin neredeyse durağın içine dahi girip park etmeleri. Tabii otobüsler de kaldırımın/durağın 3-4 metre uzağında durup yolcu indiriyor. Otobüsten inen yolcular da bu durumda her türlü tehlikeye açık oluyor. Ayrıca yolun ortasında durmaya mecbur kalan otobüsler, yolu tamamen trafiğe kapatıyor ve zaman zaman arkalarında cankurtaranlar dahi bekliyor. Konuştuğumuz otobüs şöförleri de durağa yanaşamamaktan şikayetçiler. Örneğin, sağdan gelen bir motorsiklet bir yolcuya çarptığı takdirde bu kazadan şöförler de mesul tutuluyor. Sonuç olarak; otomobillerin durağın içine/yakınına park etmesini engelleyecek yere çakılı kırmızı/beyaz renkli plastik bastonlar gibi önleyicilerin bu mahale yerleştirilmesini rica ediyoruz” diye dertdini aktarmamızı istedi.

Elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Bayraklı Tepekule Mahallesi 2071 Sokak sakinleri elektrik kesintileri yüzünden mağdur olduklarını bildirdiler. Okurlarımız, “Mahallemizde ve özellikle sokağımızda sık sık elektrik kesintisi yaşıyoruz. Tabii elektrik ev aletlerimizi kullanamadığımız gibi ısınamıyoruz da. Yetkili yerleri aradığımızda semtimizdeki trafonun yetersiz olduğunu, yakın zamanda güçlendirileceğini söylüyorlar. Biz bu kesintileri daha ne kadar çekeceğiz?” diye soruyorlar.

Kamyon ve TIR girişi kontrol edilsin



Anadolu Caddesi, Ankara Caddesi ve Altınyol’da sabah saatlerinde kamyon ve TIR trafiği yüzünden işyerlerine ve okullarına yetişemediklerini belirten okurlarımız, “Sabah saat 07.00 ile 09.00, akşam 17.00 ile 19.30 arasında kamyon ve TIR trafiği kesilse olmaz mı? Önceki yıllarda uygulama neden geri çekildi? Özellikle sabah saatlerinde trafiği zora sokuyorlar. Özellikle Altınyol’da büyük sıkıntı yaşanıyor” diye dert yanıyorlar.

Güzelbahçe’de yol arsa oldu

Güzelbahçe Maltepe 26 Sokak sakinleri sokaklarına inşaat yapıldığını bildirdiler. Okurlar, “50 yıllık yolumuz kesildi ve kesilen yere inşaat başlatıldı. Yol üst tarafa alındı. Bu bölünmeye nasıl izin verildi? Güzelbahçe ve Büyükşehir belediyelerine konuyu ilettik. ‘İmar değişikliği asıldı, gelip itiraz etseydiniz. Yapacak birşey yok’ cevabını aldık. Meclis üyelerimizin sorunumuza sahip çıkmalarını istiyoruz” dediler.

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