Çarşıda yaşanan rezillik bitsin

Binlerce esnaf, masa başında projeler üreten kent yöneticilerinin akşam saatlerinde ve hafta sonu çarşıya gelip yaşananlarını bizzat görmelerini istedi

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yaşanan olumsuzlukları ve rezillikleri ne kadar yazarsak yazalım, sonuç koskoca bir sıfır. Esnaf okurlarımız bakın ne diyorlar: Kent yöneticileri çarşı ile ilgili projeleri ve önlemleri masa başında üretiyor, ahkam kesiyorlar ama iş icraata gelince ortada kimseyi göremiyoruz. Ki Valilik, Büyükşehir, Emniyet ve ilgili birimlerin hepsi Konak’ta. Sanki Kemeraltı suyun ötesinde bir çarşı gibi kimse bizim için elini taşın altına koymuyor. Şu halimize bir bakın. Çarşı, kara para kazananların eline geçti.



Şişlenelim mi?

Allahaşkına hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonları çarşı seyyarların eline geçiyor. Yerelere serilen tezgahlardan geçmeniz mümkün değil. Açılan tezgahlarda, korsan, kaçak, sahte ve hırsızlık mallar dahil aklınıza ne gelirse var.

Kokoreç, lahmacun, midye, pilav, kavurma vb. yiyecekler, elektrikli ve elektronik eşyalar, kaçak sigaralar, her çeşit plastik eşya ve tekstil ürünleri bu tezgahlarında bulabilirsiniz. Kemeraltı ve Konak Meydanı seyyarlarca işgal ediliyor. Bu rezillikler yaşanırken meydanda ve çarşıda ne bir zabıta, ne bir polis, ne bir maliyeci, ne bir sağlıkçı, ne de gıda kontrolerleri göremezsiniz. Zabıta var ama müdahale yapamıyor. Onlara, ‘Bu rezalete niçin müdahale etmiyorsunuz?’ dediğimizde aldığımız cevap, ‘Şişlenelim mi? Bıçaklanalım mı? oluyor. Biz vergi verelim, istihdam yaratalım, kira verilim, bir fiş kesmedik diye ceza alalım, seyyarlar bizden kıymetli olsun. Yazık, hem de çok yazık!”

Foçaköy’e de internet getirilmesini istiyoruz

Foça’daki 80 haneli Foçaköy sakinleri geçenlerde “Bahara ve yaza merhaba pikniği”nde bir araya geldiler. Piknikte sitenin elektrik, yol ve su sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu belirten site yöneticilerinden gazeteci Cafer Yarkent kent yöneticilerine şöyle seslendi: “Yol ve su hizmetini gerçekleştiren Büyükşehir Başkanımız Aziz Kocaoğlu ile Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’a, elektrik sorununu çözen GEDİZ Elektrik yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ufak tefek eksikler kaldı. Yolların ışıklandırılması ve ağaçlandırılması, çocuk ve dinlenme parkları, kamera sistemi ve lokal yapılması. Ancak, telefonumuz olmasına rağmen internetimiz yok. Burada yaz-kış yaşayan 40-45 aile, sürekli internet kullandığı için sıkıntı çekiyoruz. Bu nedenle Türk Telekom yetkililerinden internet bağlantısı istiyoruz.”

Yaya geçidini işgal ediyorlar

Gazi Bulvarı ile Halit Ziya Bulvarı’nın kesiştiği köşedeki Teknosa Mağazası önünde kaldırımı işgal eden gevrek satıcılarından dert yanan İzmirliler, “Halit Ziya Bulvarı girişindeki kaldırımda gevrek satanlar yaya geçidini kapatacak kadar ileri gidiyor, hem de yaya geçidinin tam ortasında durarak satış yapıyorlar. Önlem alınmasını istiyoruz” diyorlar.

Parklar köpek mekanı oldu

Havaların ısınması ile birlikte sokak köpek sayılarının arttığını belirten Hatay Kemal Reis ve Murat Reis mahalleleri sakinleri, “Semtimizdeki oyun alanları ve parklar köpeklerin mekanı olmaya başladı. Çocuklarımız parklara ve okullarına gitmeye korkuyor. Sabah erken saatlerde işlerine giden insanlara saldırıyorlar. Biz köpeklere zarar verilmesini istemiyoruz. Bazı vatandaşlar hayvanlara sopalarla vuruyor ve yaralıyorlar. Biz hayvanların sahiplenilmesini istiyoruz” diyorlar.

İskeledeki tuvalet niçin açılmıyor?

Bu konuyu defalarca yazdık, bir kez daha aktaralım. Karşıyaka’dan arayan Salim Bostancı, “Karşıyaka İskelesi’ndeki tuvalet nedense hep kapalı. Geçenlerde vapurdan indim ve tuvalet ihtiyacı duydum. Ancak, tuvalet yine kilitli idi. Görevli kişiyi de bulamadığım için zor durumda kaldım. Zaman zaman arkadaşlar da aynı konuda şikayetçi olduklarını söylediler. Ancak, zor durumda kalan vatandaşa kapalı olan tuvalet, iskelede görevli olanlara açık. Ellerinde anahtar açıp kullanıyorlar. Bu konuda daha hassas davranılmasını istiyorum” diye dert yandı.

Sivrisinek mücadelesi yapılmazsa işimiz zor

Çiğli Egekent ve Harmandalı sakinleri “Bu yıl mahallelerimizde sivrisinek ile mücadele yapıldığını görmedik. Geçen yıl Çiğli ve Harmandalı civarında yapılan mücadeleleri izleyebiliyorduk. ‘Eyvah, bu yıl yandık’ diye konuşurken sonunda sivrisinek istilasına uğradık. Şu anda yakarca ve sivrisinekler semtimizde koloni halinde geziyorlar. Akşam üstleri ve sabahları sokağa çıkar çıkmaz sivrisineklerin saldırısına uğruyoruz. Ağzımıza ve burnumuza giriyorlar. Yakanca ve sivrisinekler yüzünden çocuklarımızın elleri, yüzleri ve boyunları şişti. Mücadele yapılmasını istiyoruz” diyorlar.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

