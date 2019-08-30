CE işareti olmayan ürünleri almayın

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; çocuklar için sağlıksız olduğu onkoloji uzmanlarınca da açıklanan, üreticisi belli olmayan ve merdiven altı olarak üretilen okul malzemelerinin satın alınmaması gerektiğini belirtti

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı; ilk, orta, lise ve dengi okullarda 9 Eylül 2019 Pazartesi günü tüm yurtta başlayacak. Okul malzemelerinin sergilendiği ve satılmaya başlandığı şu günlerde, öğrenciler için sağlıksız ürünlerin satıldığı bildirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu konuda yazılı bir açıklama yaparak velileri uyardı; okul alışverişi yapacak velilerin, üreticisi belli olmayan, merdiven altı olarak tabir edilen, üzerinde CE ve TSE işareti bulunmayan ürünleri kesinlikle satın almamalarını istedi.

‘30 ilde denetledik’

Yazılı açıklamada bakanlık olarak; bu tür ürünlerin tüketicinin korunması için insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından sorunlu olduğu ifade edildi. Özellikle hassas tüketiciler olarak adlandırılan bebek, çocuk ve öğrenciler tarafından kullanılan ürünlerin, muhtemel risklerini bertaraf etmenin piyasa gözetim ve denetim sürecinde, bakanlık olarak birinci öncelikleri olduğu vurgulandı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetleri alışverişinin yoğun olarak yapıldığı Ağustos ve Eylül aylarında piyasa gözetimi ve denetiminin artırıldığını ve denetimlerin aralıksız olarak devam ettiğini dile getiren Bakan Pekcan, şu bilgileri verdi: “Özellikle üretici ve ithalatçıların yoğun olduğu iller başta olmak üzere kırtasiye, okul kıyafetleri, çocuk çanta ve ayakkabıları gibi ürün gruplarında, 30 ilde kapsamlı denetim yaptık. Satış noktaları ve güvensizlik riski taşıyan ürünleri tespit ettik. Güvensiz bulunan ürünleri piyasadan toplattık. Tüketicilerimiz, bu sisteme ve bilgilere www.guvensizurun.gov.tr ve www.gubis.gov.tr adresli internet sitelerinden ulaşabilirler.”

Çoğu petrol türevi

Tüketici dernekleri de konuyla ilgili uyarılarda bulundu ve şu bilgileri verdi: “Kırtasiye malzemeleri, okul giysileri ve ekipmanlarda kimyasal tehlikeler tespit ettik. Cezbedici renk, desen ve kokularından dolayı sırf çocukları istedi diye hemen o ürünü almayın. Hele hele çok ucuz diye ambalajsız, barkodsuz, standart denetimi yapılmamış, Uzakdoğu’dan gelen ürünleri asla almayın. Kullanılan tüm ürünler, boyar kimyasal maddelerle iç içe. Okul giysilerinde, çanta, kalem kutusu, defter baskılarında, silgi, kalem mürekkebi ve diğer kırtasiye ekipmanlarında koku ve renklendiriciler bolca var. Bunlar çoğunlukla sağlığa ve çevreye zararlı petrol türevli kimyasallar. Çoğu merdiven altı denilen denetimsiz kaçak mekânlarda üretilir ve satılır. Temas edilmesi halinde ise deride tahriş, kanser, mutasyon ve bazı alerjik durumların meydana gelmesine neden olur.”

Nelere dikkat edilmeli?

Türkiye’de ucuza satılan plastik ürünlerin çoğunun, Güney Asya ya da Uzakdoğu’dan geldiğini unutmayın. Öncelikle etiketleri okuyun. Rayon, naylon, polyester, akrilik, asetat gibi sentetik maddeleri barındıran ürünleri almayın. Pamuklu doğal ürünleri tercih edin. Kırtasiye malzemesi ve okul giysileri alırken mutlaka TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve/veya CE (Avrupa Birliği Standartları) damgalı ambalajlı barkodlu ürünleri alın. Çok parlak renkli, yoğun boya kokusu içeren, plastik baskılı okul ve beslenme çantaları, mataraları tercih etmeyin. Solvent içermeyen yapıştırıcıları tercih edin. Giysilerin üzerinde ‘buruşmaz’, ‘ütü istemez’ yazıyorsa, içinde çok büyük ihtimalle PFC grubu kimyasallar barındırdığı anlamına gelir. Tercih edilmemeli. Satın alırsanız, giymeden ya da kullanmadan önce üç kere yıkayıp kurutun.”

Renkli ve kokuluysa dikkat!

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Dinçer, velileri şöyle uyardı: “Kullanılan plastik, tıbbi bir atıktan yapıldıysa çocuğunuza zarar verebilir. Düşünün, bir kanser ilacı flakonunun bir oyuncağa ya da çocuğunuzun sürekli elinde tutacağı bir kaleme dönüştürülme riski rahatsız edici bir şey. Markalı, en azından AB (CE) onayı ve TSE standartlarına uygun ürünleri almak, daha doğru bir adım olur. Bir ürün ne kadar renkli ve kokuluysa, dışarıdan fazlasıyla kimyasal madde katılarak yapılmıştır ve bu kimyasallar kansere sebep olabilir. Çocukları yapıştırıcılara karşı da korumalıyız. Özellikle ‘bali’ türü yapıştırıcıların kansere neden olduğunu biliyoruz. TSE, ISO gibi denetim şirketinden onay almış malzemeleri tercih edin.”

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