‘Çehremiz değişti’

Muhtar Fikri Narşap, tüm isteklerini yerine getiren Belediye Başkanı Serkan Acar’ın, kendilerinden hiçbir yardımı esirgemediğini söyledi.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı onarım ve yenileme ekiplerinin mahallelerdeki (köylerde) çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi. Onarım ve yenileme çalışmalarının, Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy, Aşağı Şehit Kemal ve Yukarı Şehit Kemal mahallelerinden sonra Samurlu’da devam ettiği aktarıldı. Ekipler, mahallelerde çevre düzenlemesi, yol ve taş tamiri, ağaç budama ve yabani ot temizliğinin yanı sıra, durakların bakım-onarım ve boyasını yapıyor.

Samurlu Mahallesi’nde tehlike oluşturan, metruk binaların yıkıldığını da belirten Muhtar Fikri Narşap, çalışmaları şöyle özetledi: “Ekipler, işe çevre temizliği yaparak başladı. Onarım ve yenileme çalışmaları da devam ediyor. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar, mahallemizin güzelleşmesi için tüm isteklerimizi yerine getiriyor ve hiçbir yardımı bizden esirgemiyor. Mahallemizde, yol temizliği ve onarımı, ağaç budama işleri, cami ve okul çevrelerinde temizlik çalışmaları sürüyor. Çehresi değişen ve güzelleşen mahallemiz için yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Yabancılardan destek





30 Ekim depreminde Kuşadası’nda 17 binanın zarar gördüğü açıklanmıştı. Vatandaşlar, aynı gün kentteki çadırlara alındı. Sivil toplum örgütleri de Belediye öncülüğünde çalışmaya başladı. Ada’da yaşayan İngiliz ve İrlandalı aileler de başlatılan kampanyaya destek oldu. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Kuşadası, tarihinin en büyük depremlerinden birini daha yaşadı. Başkanımız Ömer Günel’in talimatıyla, ekiplerimiz gece gündüz demeden çalıştı. Genç girişimci Erhan Özsular öncülüğünde başlatılan kampanyaya 35 İngiliz ve İrlandalı vatandaş, 6 bin 500 lira bağışta bulundu. Çok sayıda hayırsever de yardımda bulundu. Toplanan parayla depremzedelerin ihtiyacı karşılandı.”