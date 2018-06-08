Çevre katliamı artarak sürüyor

Bölgedeki tavuk çiftliklerinin dışkısı ile tavuk leşlerinin yaydığı pis koku ve sürekli çoğalan sineklerden şikayet eden bölge sakinleri, yetkililerin bu soruna acilen el atmasını istiyor.

Milliyet EGE okurları hatırlayacaktır, bu sorunu 2011 yılından bu yana gazetemizde değerlendiriyoruz. Menemen, Aliağa ve Foça üçgenindeki halkın ve işletmelerin bu şikayetini en son 5 Haziran 2014 Perşembe günkü gazetemizde ve bu köşede dile getirdik. Yazımızı “Menemen-Foça-Aliağa üçgeninde onbinlerce kişi tehlike altında: Çevre katliamına dur diyecek yok mu?” başlığı ile aktarmış ve dönemin Çevre İl Müdürlüğü yetkililerinin dikkatine sunmuştuk. Demek ki yeterli önlemler alınmamış, ilgisizlik ve bir başıboşluk yaşanmış olacak ki, bölgede yaşayan vatandaşlar ile bu üç ilçe üçgenindeki işletme sahipleri başta karasinek olmak üzere, yayılan pis kokudan yine şikayetçi oldular.

İlaçlama yapılmıyor

Arayan okurlarımız yaşadıkları olunsuzlukları şöyle dile getirdiler: “Sizinle birlikte bu bölgede yaşanan rezilliği, dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışkan ve özverili çevre sağlığı elemanlarıyla birlikte 3 saat gezmiş ve inanılmaz feci bir gün yaşamıştık. Şu anda aynı rezillik ile çevre katliamı devam ediyor ve çirkin görüntüler yine yaşanıyor. İnanın Menemen’in bereketli tarım alanları, Gediz Nehri kıyıları ve havzası ile Foça-Aliağa arasındaki ormanlık alanlar yine pislik, sinek ve pis koku istilası altında. Görüntü kirliliği ise ayrı bir çirkinlik. İzmir-Çanakkale Karayolu’nun Foça ilçesi girişinden itibaren sağlı ve sollu 20 civarındaki mahalle halkı (köy halkı) pis koku ve karasinekler yüzünden evlerinde oturamıyor. Ayrıca bölgedeki restoran, kafe ve düğün bahçeleri sahipleri de çok büyük sıkıntı içindeler. Koku ve karasinek istilası yüzünden işyerlerini kapatacak duruma geldiler, çoğu da kapattı.

Tarım alanları ile ağaçlar kurudu ve ormanlık alanlar da tehlike altında. Bölgedeki tavuk çiftliklerinin sahipleri birileri tarafından korunuyor. Menemen, Aliağa ve Foça birince derece baskı altında. Çiğli ve Karşıyaka’ya kadar da her poyraz esintisinde pis koku ve sinek istilası yaşanıyor. Ayrıca bu alanlar asla ilaçlanmıyor. Lütfen bu sorunu bir kez daha yetkililere iletin.”

Konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkililerine, Menemen, Aliağa ve Foça ilçelerinin de belediye başkanlarının dikkatine sunuyorum.

Sarıgöl’de mezarlık bakımı tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, ilgenelindeki tüm mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdiler. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgileri Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır açıkladı ve şu bilgileri verdi: “İl genelindeki tüm mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Sarıgöl’de de eski mezarlığı bakıma aldık, toprak yolu parke kilit taşlarla kapladık. Bozuk alanları yeniden düzenledik. Ağaçları budadık ve mezarlığı güzelleştirdik. Bu çalışmaları vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerinde sorun yaşanmaması için gerçekleştiriyoruz.”

Başkan teşekkür etti

Bu arada Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da, eski mezarlığın yeni halinin çok güzel olduğunu belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.