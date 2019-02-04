'Çiftçiler kazançlı ürünler ekebilecek'

Son bir yılda Manisa’ya yapılan yatırımlarla DSİ’nin verimli toprakları suyla buluşturduğu dere taşkınlarını azalttığı, vatandaşa kaliteli içme ve kullanma suyu sağladığı ifade edildi.

Tarım ve sanayi kenti Manisa’ya DSİ’nin; kaliteli içme suyu temini hizmetini, insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevini, temiz enerjinin kaynağı olan HES ile gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımlarını tek tek aktaran Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailemiz, ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına çok büyük hizmetler sunmaktadır. Önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir” dedi ve yapılan hizmetleri “Çiftçilere müjde!” başlığıyla dört bölümde şöyle özetledi:

‘Ulaşım sorunu kalktı’

1. Gördes sol sahil sulamasında sona gelindi. Tamamlanan 37 bin 900 dekar zirai arazi suyla buluştu. Bu projeyle 2019 yılı sulama sezonunda 50 bin 400 dekar verimli arazinin tamamı sulanacak. Böylece, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak, ürün çeşitliği katlanacak, üretici yüksek kazançlı ürün ekebilecek. Çiftçilerin gelirlerinde 24,5 milyon TL gelir artışı olacak. Suyun tasarruflu kullanılması için ön yüklemeli sayaçlı su alma yapıları inşa edilecek.



2. Manisa-Alaşehir Gülpınar Mahallesi’nin 700 metre güneyinde bulunan Carta Deresi üzerindeki inşaat tamamlandı. Böylece, Gülpınar Göleti’nde depolanacak olan suyla 1000 dekar verimli tarım arazisi sulanacak. 9 milyon TL maliyeti olan Gülpınar Göleti’nin temelden yüksekliğinin 25 metre olduğu, inşaatın tamamlanmasıyla dünyaca ünlü Sultaniye üzümünde verim yükselecek ve çiftçilerin gelirinde 1,21 milyon TL’lik artışı olacak.

3. Manisa-Sarıgöl sulaması yenilendi. Sistemin basınçlı borulu-kapalı sisteme dönüştürülmesi ile 23 bin 780 dekar verimli arazi, modern sulamayla tanışmış oldu. Toplam maliyeti 16.193.080 TL olan bu projeyle milli ekonomiye yıllık 19 milyon 220 bin TL gelir artışı sağlanacak.

4. Manisa’da, Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım yapım işi kapsamında Bakırçay Nehri üzerinde 3 ayaklı ve 54,40 metre açıklığında bir adet köprü imalatı tamamlandı. Toplam maliyeti 2 milyon 400 bin TL olan köprüyle, bölgedeki fabrikaların ulaşım sorunu tamamen ortadan kalktı.

DSİ’DEN ‘ILICA DERESİ’ UYARISI

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü’nce şiddetli yağışlar nedeniyle Balçova Barajı’nda su seviyesinin yüzde 84,23 oranına ulaştığı belirlendi. DSİ tarafından baraj güvenliği açısından suyun tahliye edildiği belirtildi, Ilıca Deresi’ne yaklaşılmaması uyarısı yapıldı. DSİ yetkilileri; dere yatağının çevresinde bulunan işletmecilerin, can ve mal güvenliği açısından taşkın periyodu sonuna kadar Ilıca Deresi’nin yakınlarına yaklaşmamasını istendi.