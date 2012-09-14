Çocuğunuzu kaçak servise bindirmeyin

Pazartesi günü başlayacak yeni öğretim yılında servis araçlarının tarifesi dışında ücret talep edildiğinde 483 97 11 numaralı telefona bildirmeniz rica edildi

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, oda olarak 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi. Araçların fenni muayeneleri ile araç sahip ve sürücülerinin sabıka kayıtlarını tamamladıklarını belirten Başkan Bostancı, “Bu öğretim yılında işimizin çok daha zor olduğunun bilincindeyiz. Çünkü, 4+4+4 sistemi ile 60 aylık ve daha yukarı miniklerin okula başlaması ile işimizi çok daha titiz bir şekilde yapacağız. Üyelerimizi bu konuda uyardık. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla hazırlıklarımızı tamamladık” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Odamıza kayıtlı şu anda 5 bin 245 servis aracı var ve bu öğretim yılında 4 bin araçla okullarımıza hizmet vereceğiz. Yönetim olarak bizim velilerimizden isteğimiz, çocuklarını okullara taşıyan araçların (S) plakalı olmasına ve araç arkasında da ‘OKUL TAŞITI’ ibaresinin olup olmadığına dikkat etmeleridir. Veliler kaçak servis işi yapan araçlara çocuklarını asla bindirmesinler. Çünkü, kontrollerde kaçak servis işi yapan araç yakalandığında, çocuğunu bu araçlara bindiren aileye 215 TL para cezası kesilecek. Araç sahibine de ilk yakalanışta bin 950 TL, ikinci de ise 3 bin 250 TL para cezası verilecek. Yakalanan araç her defasında 60 gün süreyle kapatılacak. Ayrıca yasal okul taşıtı fiyat tarifemiz dışında fazla ücret talep edilemeyecek. Fazla ücret talep edildiğinde aileler ve okul yöneticileri odamızın 483 97 11 numaralı telefonunu arayarak bize ihbar edebilirler.”

Çöpler kaldırıldı teşekkür ediyoruz

4 Eylül 2012 Salı günkü köşemizde, Foça Atatürk Mahallesi sakinlerinden Cem Pamiroğlu’nun ilçe merkezinde ve sağlık ocağı yanında biriken çöp ve moloz yığınlarından şikayetini dile getirmiştik. Şikayeti, “Foça’daki bu çöplüğe kim izin veriyor?” diye dile getirmiş ve Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın dikkatine sunmuştuk. Okurumuz Pamiroğlu yine aradı ve şunları dile getirdi: “Yaptığınız haber üzerine evlerimizin ve Foça’da sağlık ocağı yanındaki belediye çöplüğü nihayet belediyece kaldırıldı. Çöp ve molozları kaldırttığı için Başkan Demirağ’a ve Milliyet Gazetesi’ne teşekkür ediyoruz. Ancak, belediye yetkililerinin buraya bir daha çöp ve moloz dökülmesine izin vermemelerini istiyoruz.”

Taksiciler durak harici beklemesin

Bekleyen taksicilerden dert yanan Salih Kayabaşı, “Trafik yoğunluğu yaşanan saatlerde Alsancak ile Güzelyalı arasında araç kullanan bir kişi olarak taksicilerden şikayetçiyim. Ben sabahları Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak Meydanı’na, oradan da Cumhuriyet Bulvarı ve Talatpaşa Bulvarı’na uzanan güzergahtan gidiyorum. Bu saydığım yerlerdeki tek şeritler nedense hep taksiciler tarafından işgal altında tutuluyor. Ayrıca, ani çıkışlar yaparak trafiği güç durumda bırakıyorlar. Bu konuda önlem alınmasını Taksici esnafının uyarılmasını istiyorum” diyor.

Kurtuluş günümüz iyi olmadı

Bu sözler Kemalpaşalı Aydın Uyanık‘a ait. Okurumuz, “Avcılar derneği olarak 8 Eylül’de Kemalpaşa’nın düşman İşgalinden Kurtuluşu törenlerine temsili ‘Milis’ kuvveti olarak katılıyoruz. Bu yıl yani 8 Eylül 2012 günü Kemalpaşa’daki kurtuluş töreni hiç de güzel olmadı. İlçemizi yönetenler bizi temsili ‘Milis’ kuvveti olmak gibi onurlu bir hizmetten mahrum ettiler. Ayrıca gençler ilçenin tarihi değerlerini bilmiyorlar” diye uyarıdı.

Alt kattaki dershane kapatılsın

Karşıyaka Bostanlı 6347 Sokak’taki 7 numaralı Atuna Apartmanı sakinleri binalarının alt katındaki ‘Özel Bil Bostanlı İngilizce Kursu’ adı altında işletilen işyerinden dertliler. Okurlarımız, “Biz bu sıkıntımızı, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ve bizzat Müdür Mustafa İslamoğlu’na Aralık 2011’de ilettik. Yazımızda binamızın alt katındaki bu işyerinin kat maliklerinden izin almadıklarını bildirdik. Hiçbir işlem yapılmadı. Bu dershane sahipleri yasal olarak kat maliklerinden izin almak zorunda değiller mi?”diye sordular ve eklediler:

Yüksek sesten rahatsızız

“Sonuçta özel de olsa eğitim kurumu olması nedeniyle başlangıçta hoşgörüyle yaklaştık. Ama ‘İyilikten maraz doğar’ sözü bir kez daha kanıtlandı ve buradaki ‘Yoğun gürültü’ apartmanımızın yaşamıyla uyuşmaz hale geldi. Ayrıca unvanlarında ‘İngilizce Kursu’ denmesine rağmen, dil dışında her dersin yüksek sesle verilmesi nedeniyle, bizler de sınavlara zorunlu olarak hazırlanma durumunda kaldık! Yine ayrıca, bina cephesinde asılı tabelada ‘Milli Eğitim Bakanlığı’ ibaresine yer verilse de, internet sitesinde ‘özel kurum’ listelerinde bu isimde bir kayıt bulamadık. İsteğimiz, adı geçen kurumun bu adresteki faaliyetinin sonlandırılmasıdır.”

Halka güler yüzle hizmet sunacağız

Ödemiş’e yeni atanan Kaymakam Abdullah Dölek göreve başlaması nedeniyle “Birinci hedefim sorunsuz memur, halka güler yüzle hizmet ve hoşgörüdür” diye bir mesaj yayınladı. Kaymakam Dölek, personeli ile yaptığı tanışma toplantısında şunları söyledi: “Ben memurumun huzurlu çalışması için her türlü imkanı sağlarım. Memur arkadaşlarımdan kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa, vatandaşa aynı şekilde davranmalarını istiyorum. Ayrıca hoşgörülü ve affedici olmalıyız. Kimsenin kabahatini yüzüne vurmadan, yanlışlıkları konuşarak halletmeliyiz. Şu anda Ödemiş’in fotoğrafını çekiyor, ilçe ile ilgili tüm bilgileri topluyoruz. Görev sürem boyunca Ödemiş’i, Ödemişlilerle birlikte daha yükseklere taşıyabilirsek, buradan mutlu olarak ayrılırım. Ödemiş için halkla birlikte güzel işler yapacağıma inanıyorum.”

Milliyet ailesi olarak biz de Kaymakam Abdullah Dölek’e başarılar diliyoruz.

YÜKSEL BALCI

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.