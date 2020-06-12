Çöken ve çukurlaşan yol niçin onarılmıyor?

Konak’a gitmek için her gün on binlerce özel araba ile yüzlerce ESHOT otobüsünün kullandığı Varyant’ın bozuk yolunun, araçların alt takımlarına zarar verdiği belirtiliyor.

28 Ekim 2011 tarihli köşemizde “Varyant’ı bu çirkin görüntülerden kurtarın” başlığıyla, inişteki kırık dökük korkulukların acilen ele alınmasını önermiştik. Yazımızda, “İzmir’in önemli görselliklerinden biri olan ve 1949 yılında, o zamanın ünlü müteahhitlerinden Niyazi Ersoy tarafından inşa edilen Varyant, aradan geçen 62 yılda zamana yenik düştü. Meydana gelen kazalar, korkulukların parçalanmasına sebep oldu. Parçalanmış olan korkulukların yanına beton blokların konulmasıyla Varyant daha da çirkin bir hale geldi ve yamalı bohçaya döndü. Bu görüntüler, İzmir’e yakışmıyor” demiş ve kent yöneticilerini uyarmıştık.

‘Başkan görmüyor mu?’

O tarihlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı’nca ihaleye hazır duruma getirilmiş ve yenilenmek için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararını bekledikleri söylendi. Bakanlığın onayından sonra yol, bir yıl içinde onarıldı ve Halil Rıfat Paşa kavşağından Konak’taki Diş Hastanesi’nin önüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi yola doğal taşlar döşedi. Kaldırımlara ise, yine Kordon’da olduğu gibi andezit taşlar yerleştirildi. Çalışmalar kapsamında Varyant’a toplam 5 bin 600 metrekare doğal taş döşenmiş oldu. “Bu taşlar nedeniyle zıplaya zıplaya gidiyoruz ve araçlarımızın alt takımlarına zarar veriyor” şikâyetleri geldi. Bu taşlar, zaman içinde ağır tonajlı araçların geçmesiyle kaydı, çöktü ve koca koca çukurlar oluştu. Gelelim, on binlerce aracın Eşrefpaşa’dan Konak istikametine yokuş aşağı, Halil Rıfat Paşa kavşağından Konak Meydanı’na inişi sırasında yaşananlara...

Okurlarımız, bakın ne diyor: “Konak yönüne inişteki yol delik deşik, çökük ve çukur içinde. Haydi bizi geçin, ESHOT ve İZULAŞ’a ait devlet malı otobüslerimize yazık değil mi? Kent yöneticileri, bu yoldaki çirkinlikleri görmüyor mu? Üstelik İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı M. Tunç Soyer de Halil Rıfat Paşa girişinden itibaren bu yolu kullanıyor, inişteki çökük ve çukur yolun halini görmüyor mu? Bu yolun en kısa zamanda düzenlenmesini ve onarılmasını istiyoruz.”

Yolun tarihçesi

Yapımına 1 Aralık 1950’de başlandı. Güzergâh, dik araziyi geçmesine yardımcı olmak için başlangıçta birkaç viyadük üzerine inşa edildi. Yol, ilk olarak ‘Vali Rahmi Bey Caddesi’ olarak adlandırıldı. Kısa süre sonra bu isim ‘Birleşmiş Milletler Caddesi’ olarak değiştirildi. Halil Rıfat Paşa Caddesi’ne giden bölüm ise 25 Mart 1952’de hizmete alındı. İnönü Caddesi’ne giden bölüm bir yıl içinde açıldı. Yolun toplam uzunluğu 1.450, deniz seviyesinden yüksekliği 67.1 metredir.