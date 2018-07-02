Cumartesi günü de hizmet verilecek

Bu sistemle yeni abonelik, abone devri, abone iptali, depozito iadesi, güç değişikliği, tarife değişikliği, güncel depozito sorgulama, bilgi güncelleme gibi işlemler gerçekleştirilecek

Aydem ve Gediz Elektrik Dağıtım AŞ. yetkilileri, müşterilerine abonelik işlemleri ve bağlantılı hizmetlerde bazı kolaylıklar getirdiklerini bildirdi. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’da elektrik abonesi olmak isteyenler, bu sistemle 0850 800 0 186 numaralı telefonla veya en yakın Müşteri İlişkileri Merkezi’ne (MİM) giderek işlerini takip edebilecek. Aydem ve Gediz’den yapılan açıklamaya göre, çok önemli bir kolaylık daha getirildi; hafta içi müsait olamadığı için MİM’e gidemeyen müşteriler, işlemlerini yaptırabilmek için cumartesi günleri için de randevu alabilecekler.

Engelliler beklemeyecek

Konu ile ilgili gelen bilgiler şöyle: “Müşterilerimiz; Aydın, Denizli ve Muğla illerinde ADM Elektrik Dağıtım, İzmir ve Manisa illerinde ise GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerinden bağlantı anlaşması yapıldıktan sonra Aydem ve Gediz’den randevu alarak abonelik işlemlerini sıra beklemeden yapabilecekler. Ayrıca bu yeni sistemle özellikle yaşlı, engelli, hasta, gazi gibi müşteriler, randevu alarak sıra beklemeden ve zaman kaybetmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Randevu saatinden 10 dakika önce MİM’e gelmeleri gereken randevulu müşteriler, MİM’i arayarak 08.00-17.45 saat aralığı için kimlik bilgileri ile randevu saatini de seçebilecekler.

Müşterilerin mağdur edilmemesi için kötü niyetli randevu taleplerinin önüne geçilerek sınırlı randevu verilecek ve TC kimlik numarasından randevu kayıtları tespit edilerek bloke edilecek.

Müşteriler cumartesi günleri de, MİM’lerin dışında 0850 800 0 186 numaralı İletişim Merkezi ile Aydem ve Gediz kurumsal web sitelerinden de ulaşabilecekler.

Bu sistemle yeni abonelik, abone devri, abone iptali, depozito iadesi, güç değişikliği, tarife değişikliği, güncel depozito sorgulama, bilgi güncelleme vb. abone işlemleri yapılabilecek.

Geliştirme çalışmaları devam eden Aydem ve Gediz web sitelerinin Online İşlemler sayfasında yer alacak olan ‘Online Randevu Sistemi’ ise kısa bir süre içerisinde devreye alınacak.”

Stadyumun yolları ralli alanı oldu

Bu ihbar, İzmir Halkapınar’da Atatürk Stadyumu karşısındaki 1. Sanayi Bölgesi’nden geldi. Arayan okurlarımız bakın ne dediler: “Mersinli’deki Atatürk Stadyumu’nun yanından geçen ve yeni açılan yolların tamamı, bazı gençlerin egzozları çıkık araçlarıyla yarış yaptıkları ve spin attıkları bir alan oldu. Bu konuyu İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’ne aktardık. Hatta Alo Polis 155’e de ilettik ama pek ilgilenen olmadı.

İşgal ediyorlar

Bu yol akşam saatlerinden itibaren yarış pisti, geceleri de drift ve spin atan bir grup kişiler tarafından işgal ediliyor. Ki, bu yol trafik akışı sürekli olan bir yol. İşyeri sahipleri olarak korku içindeyiz. İstenmeyen bir trafik kazası yaşanmadan bu bölgenin de denetim altına alınmasını istiyoruz.”