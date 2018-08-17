Danışma masamızda sizleri bekliyoruz

18 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren yasa sonrası devletle hukuki sorun yaşamak istemeyen; projesiz, iskânsız, kaçak, imara aykırı ev, işyeri, gecekondu ve bina sahiplerinin bu daveti dikkate almaları önerildi

İzmir’de imara aykırı binaların çoğunlukta olduğu Karabağlar’da, ilçe belediyesinin yasanın çıktığı gün kurduğu ‘Karabağlar İmar Barışı Danışma Masası’ hizmetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Özellikle imar konusunda sorunu olanların bu daveti dikkate almaları istendi. Bu masadaki görevliler neler mi yapıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilan ettiği ‘İmar Barışı’yla ilgili olarak, vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlıyor, danışmanlık ve destek hizmeti veriyor; sorunlu bina sahiplerini ‘Yapı Kayıt Belgesi’ konusunda ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendiriyor, imar konusunda sıkıntıları olanları çözüm üretmek için ilgili yerlere yönlendiriyor. Karabağlar’da yaşayanların yoğun katılım gösterdiği belirtilen danışma masasında; emlak değeri, yapı maliyeti konularının yanı sıra, başvuruların e-devlet sistemi üzerinden yapılması gerektiği de anlatılıyor. Mevcut binalarla ilgili arşivlerde bulunan bilgiler ile yine binaların imar planında sosyal donatı alanlarında kalıp kalmadığı konusu da vatandaşlara aktarılıyor, ‘İmar Barışı Bilgilendirme Broşürü’ de dağıtılıyor.

Yetkililer, şunları da vurguluyor: “İmar sorunu olan vatandaşlarımızın yasal prosüdürleri yerine getirmeleri için verilen süre 31 Ekim 2018’de sona eriyor.

Vatandaşlarımız, bu tarihe kadar hafta içi mesai saatleri içinde her an masamıza başvurabilir. İmar Barışı’ndan, bir kısmı veya tamamı kaçak ev, işyeri, bina sahipleri yararlanabilir. Buradaki tek kıstas, bu yapıların 31.12.2017’den önce inşa edilmiş olmasıdır. Aksi halde İmar Barışı’ndan yararlanamazlar. Ayrıca Hazine veya Belediye arazisi üzerine kaçak yapı ve gecekondu yapanlar da bu yasadan faydalanabilir.”