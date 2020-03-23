Dayanacak gücümüz kalmadı, destek olun!

Asgari ücretle çalışan ve kirada oturduklarını söyleyen çift, “18 aylık çocuğumuzun iki aylıkken yakalandığı hastalıkla artık baş edemiyoruz. Hem maddi hem manevi olarak yıkıldık, ne olur bize yardım edin” diyor

Hareket sinir hücreleri kaynaklı bir hastalık olan Spinal Musküler Atrofi’nin (SMA) seyri en ağır olan TİP-1’le, 16 aydır maddi ve manevi olarak mücadele ettiklerini söyleyen Arzu-Tuncer İnan, “27 Eylül 2018 doğumlu Tuna üçüncü çocuğumuz. Doğduğunda çok sağlıklıydı. İki aylıkken rahatsızlandı, kol ve bacakları durdu. Hemen Devlet Hastanesi’ne götürdük, yatırdılar. Dört aylıkken solunum cihazına bağladılar ve bugüne kadar 4 doz spinraza diye bir ilaç verdiler” dedi. Çift, yaşadıkları sıkıntıları şöyle dile getirdi:

‘Çok korkuyoruz’

“Haftalarca hastaneye gittik geldik. Sonunda Tuna’ya SMA’nın en tehlikeli olan ‘TİP-1’ teşhisi kondu. Bize 2 yaşına kadar yaşayacağı ve sonra da öleceği söylendi. Çok korkuyoruz. Çocuğumuz aylarca hastanede kaldı. Tuna’dan büyük, iki çocuğumuz daha var. Gerek ekonomik, gerekse manevi yönden zor durumdayız. Tuna’nın hastalığından kaynaklanan masrafları ağır ve karşılayamıyoruz. Yaşaması için bakıma ve sağlık gereçlerine ihtiyacımız var. İkimiz de asgari ücretle çalışıyor ve kirada oturuyoruz. Yavrumuz için korku içindeyiz, onun bir an önce iyileşmesini istiyoruz. Tek isteğimiz, SMA hastası olan bebeğimizin medikal (tıbbi malzemeler) ürünlerinin alınmasına katkıda bulunacak devletimiz ile yardımseverlerin bize destek olması. Buna çok ihtiyacımız var.”

18 aylık Tuna’ya destek olmak isteyen yardımseverler, aileye anne Arzu İnan’ın 0544 858 24 69 no’lu telefonundan ulaşabilir.