Denizdeki sıcaklık felaketin göstergesi

2000’lerden sonra Antalya, Mersin ve Muğla’da sıkça görülen felaket arttıkça Alaçatı’da da hasara neden olduğunu belirten Prof. Çiçek, “Bu tür görüntüler olacak” diye açıkladı





Çeşme’de meydana gelen hortumu, bir televizyon programında değerlendiren Prof. Dr. İhsan Çiçek, atmosferin alt ve üst katı arasındaki sıcaklık farkının büyük olmasının, yükselici hava hareketlerinin sonucunda meydana geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Çiçek, “Şiddetli yağışla birlikte, Alaçatı Mahallesi Port civarında denizde oluşan hortumun verdiği zarar, afetin boyutunu gözler önüne serdi. Bu olayı, tropikal hortumlar olarak niteleyebiliriz. Ancak tropikal hortumlar çoğunlukla 500 kilometre çaplı ve bir hafta süren hortumlardır” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



‘Su buharı faktörü’



“Ülkemizdeki hortumlar ise bunlardan farklı. Bizimkiler, karaya gelip yavaşlayan 15-20 dakikalık hortumlardır. Türkiye’deki hortumların da deniz kıyılarında sıklığı ve şiddeti artıyor. Bunu, tamamen iklim değişikliğine bağlamamak gerekiyor. Özellikle deniz suyu sıcaklığının oldukça yüksek olduğunun ifadesi. Çeşme’de deniz suyu sıcaklığı 17-18 derece, atmosferdeki kararsızlık koşulları da buna yol açıyor. İzmir civarında bir soğuk cephe var. Önünde de yağış hattı var. Atmosferin alt ve üst katı arasındaki sıcaklık farkının büyük olması, yükselici hava hareketleriyle birlikte bu olayı meydana getiriyor. Deniz suyu sıcaklığındaki artış oldukça bu olayları daha da göreceğiz. Bu tip olaylar denizdeki su buharının artmasına bağlı olarak gelişecek.”



‘Cam ve penceresiz bir yerde bekleyin’

Prof. Dr. İhsan Çiçek, hortumun kıyı kesimlerinde, özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında daha sık görüleceğini belirtti, “Karadeniz’de deniz sıcaklığı düşük olduğu için daha az görülüyor. Kriter, deniz suyu sıcaklığı burada. Enerji, atmosferin altı ve üstü arasında kararsızlığı ortaya çıkarıyor. Bunun muhakkak zeytinyağı gibi üste çıkması gerekiyor. Bunun gıdası su buharıdır” dedi, “Hortum olduğunda ne yapmalıyız?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Camı penceresi olmayan bir yere geçmelisiniz; banyoya örneğin. Dışarı çıkmamalısınız. Yerden kaldırdığı pek çok parça var. Kapalı bir yere geçilmeli, hacminizi küçültüp beklemeniz gerekiyor. O anda yere yatmak avantajlı. Yüksekliği kurtarmamız gerekiyor. Atmosferde dönen parçalardan etkilenmemek için...”









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