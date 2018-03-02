Dikili’de susuz yaz yaşanmayacak

2014-2017 yılları arasında ilçede 5 su kuyusu açan İZSU; İslamlar, Salihleraltı, Bahçeli, Samanlık ve Çağlan mahallelerinde 6 yeni kuyuyu daha hizmete sokacağını açıkladı

Özellikle yaz aylarında susuzluk çeken ve yıllarca köşemizde yer alan İzmir’in turizm kenti Dikili’nin bu sorununun sona erdirileceği açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılında gerçekleştirdiği iletim hattı çalışması ile susuzluğun büyük ölçüde giderildiğini ifade eden yetkililer, önümüzdeki 5 ay içinde ilçeye 6 yeni kuyu daha açarak yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan Dikili halkının susuzluk çekmeyeceğini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen bilgiler aynen şöyle:

Asbest kalmayacak

“Dikili’ye ilave su kaynağı yaratmak amacıyla çalışan İZSU ekiplerimiz, 2014 yılından günümüze kadar 5 adet su kuyusu açtı. 5 milyon liralık yatırımla su kaçaklarının yoğun yaşandığı Bahçeli, Yukarıbeylik, Salihleraltı, Kıratlı, Kabakum- Müsellim, İslamlar ve Kızılçukur mahallelerinin içme suyu şebekesini de yeniledi. Son olarak İslamlar, Salihleraltı, Bahçeli, Samanlık ve Çağlan mahallelerinin yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla 6 yeni kuyu daha açma kararı alındı. Çalışmalar 5 ayda tamamlanacak. Ayrıca merkez mahalleleri olan Salim Bey, İsmetpaşa, Cumhuriyet ve Gazipaşada eskiyen ve arızalar nedeniyle su kayıplarına neden olan 25 yıllık eski asbest iletim hatları ile PVC şebekeleri de yenilenecek. Bunların dışında 150 kilometre uzunluğunda içme suyu ile 35 kilometre uzunluğunda iletim hattı yenileme çalışmaları için ihale süreci de devam ediyor. Bu çalışmalar da tamamlandığında, Dikili’nin tüm içme suyu alt yapısı yenilenmiş olacak ve Dikili halkı bundan böyle susuzluk çekmeyecek.”

Çalışma çok önce başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili’nin acil su ihtiyacını çözmek için Büyükşehir sınırlarına dahil edileceği 30 Mart 2014 tarihini beklemeden çalışmalara başlamış ve Uzunburun Köyü yakınlarında açılan 7 adet kuyunun suyunu 5.5 kilometrelik yeni içme suyu hattı ile ilçeye getirmiş, 2014 yazından itibaren Dikili’ye nefes aldırmıştı.

1. Beyler’de araç parkı yasak değil mi?

Bu şikayet, Kemeraltı 846 Sokak’taki (1. Beyler Sokağı) Ali Halim Bayer Verem Savaş Dispanseri’ne bir kontrol için annesini getirdiğini söyleyen okurumuz Sami Kantar’dan geldi. Okurumuz bakın ne diyor: “Annem yürüyemiyor ve araçla getirmek zorundayım. Ancak ne zaman buraya gelsem bu sokak park halindeki araçlar tarafından işgal ediliyor. Böyle olunca da annemi ya kucakta, ya da tekerlekli sandalye ile taşıyoruz. Bu da tehlikeli ve çok zor oluyor. Halbuki bu sokağa araç park edilmesi yasak. Ancak, ne zaman gelsek sokak araçlar tarafından kapalı oluyor. Ayrıca bu sokaktaki işyeri sahipleri ‘Bir yangın olsa itfaiye, bir kriz geçiren olsa ambulans giremez’ diye dert yanıyor. Kemeraltı Beyler sokaklara araç park edilmesi yasak, ancak hiçbir birim ilgilenmiyor. Biz bu sokaklara araç parkının engellenmesini ve park edilen araçların da kaldırılmasını istiyoruz."