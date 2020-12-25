‘Diş bakımında örnek olun’

Prof. Dr. Necdet Erdilek, “Anne babalar, çocuklarının ağız ve diş sağlığını ihmal etmemeli. Ayna karşısına birlikte geçip alışkanlık kazandırmalı” dedi

Bilimsel diş hekimliği eğitiminin 22 Kasım 1908’de başlaması nedeniyle bu gün Türkiye’de ‘Dünya Diş Hekimleri Günü’ ve ‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ olarak kutlanıyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bölgemizin ilk diş hekimliği fakültesi olarak, bugüne kadar 5 binin üzerinde diş hekimi yetiştiren fakültemiz, toplam 8 bölümde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor” dedi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek de, “Ağız ve diş sağlığı, tüm sağlığın temelini oluşturur. Pandemi dönemi, ebeveynlerin, evlerine kapanan çocuklarına örnek olmaları için en uygun zaman” dedi ve şunları dile getirdi:

“Ağız ve diş sağlığı bakımı alışkanlığı, çocuklara küçük yaşlarda kazandırılmalı. Anne ve babalar, bu bakımı mümkünse çocuklarıyla birlikte yapmalı. Doğru beslenme de diş sağlığını etkileyen faktörler arasında. Özellikle şeker ve şekerli ürünler ağza alındıktan sonra 7 ile 10 dakika içinde aside dönüşüyor. Asit de çürüğe neden oluyor. Gazlı içecekler de dişleri çürütüyor. Asidik ve şekerli gıda maddeleri tüketildikten hemen sonra diş fırçalanamıyorsa bile, ağız çalkalanabilir. Fırçalamadan önce, dişlerin aralarındaki boşluklarda biriken yiyecek kalıntıları, diş ipiyle çıkarılmalıdır. Protez kullanan veya implant yaptıran vatandaşlarımız da diş aralarını ara ve yüz fırçalarıyla temizlemeli.”

‘Fırça seçimi önemli’

Dekan Prof. Dr. Erdilek, çocuklar için diş fırçasının düz ve orta sertlikte olması gerektiğini vurguladı. İdeal fırçalamanın, ağzın ön temizliğinin ardından fırça ıslatılmadan üzerine mercimek tanesi kadar macun sıkılmasıyla başladığını kaydeden Erdilek, şöyle devam etti: “Ağız, hafif çalkalandıktan sonra fırça, üst ve alt çenenin diş ile diş etleri arasında 45 derecelik açı olacak şekilde yerleştirilir. Fırçanın kılları ara yüzlere erişebilecek şekilde hafif hareketler ile üst çenede yukarıdan aşağıya alt çenede aşağıdan yukarıya doğru temizleme işlemi yapılır. Fırçalamanın, etkili olabilmesi için en az 2-3 dakika sürmesi gerekir. Bu alışkanlığı alan çocuklar, ağız ve diş sağlıklarıyla birlikte vücut sağlıklarına da kavuşur.”