DSİ 2. Bölge, 50 bin dekar bağı kurtarıyor

Sultaniye üzümleriyle tüm dünyada meşhur olan Manisa’da, Alaşehir ve Sarıgöllü üreticilerin bundan böyle taşkınlarla ilgili olarak hiçbir sıkıntı çekmeyeceği açıklandı.

Müjde gibi açıklama İzmir’deki DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nden geldi. DSİ yetkilileri, 50 bin dekar arazideki taşkın riskini minimize etmek amacıyla 2017 yılında Alaşehir Çayı’nda başladıkları yatak düzenleme çalışmalarının ilk etabını tamamladıklarını iletti. Yetkililer, 15 kilometrelik hattın temizlendiğini bildirdi.

DSİ 2. Bölge’den gelen bilgiler şöyle: “2017 Ekim ayında çalışmaya başlayan ekiplerimiz Gediz Nehri’nin Alaşehir Çayı’ndaki yatağında yapılan çalışmalar sırasında 2018 yılı sonuna kadar toplam 414.600 bin m3 rüsubat çıkardı. Bu çalışma ile şu anda 15 kilometrelik hat tamamen temizlendi. Ekiplerimiz, bu çalışmaları 1 paletli ekskavatör, 2 adet paletli ekskavatör ve 1 adet paletli traktör ile gerçekleştirdi. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor ve Alaşehir Çayı’ndan işler tamamlandığında toplam 861 bin 430 metreküp rüsubat çıkaracağız. Ayrıca yatak çevresine yapacağımız tahkimatlarla birlikte toplam 50 bin dekar üzüm bağını bölgedeki taşkın risklerinden kurtaracağız.”