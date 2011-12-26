Dumanlı işyerine yasal işlem sürüyor

Balçova’da evlerinin yanında duman ve is çıkartan bir işletmeden dert yanan okurlarımız için güzel bir haberimiz var. Belediye, gerekli uyarılarını yapmış

9 Aralık 2011 Cuma günkü köşemizde “Duman ve is içinde yaşamaktan bıktık” başlıklı yazımız üzerine Balçova Belediyesi aşağıdaki cevap yazısını gönderdi. Yazı, “Bugün bazı basın yayın organlarında ilçemizde bulunan bir işletme ile ilgili haberc r yer almakta, işletmenin olduğu bölgede yaşayan site sakinlerinin şikayetlerine yer verilmektedir. Balçova Teleferik Mahallesi 198 Ada 21 Parselde bulunan 7633 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili Belediyemizin yaptığı yasal işlemler aşağıdadır” diye başlıyor ve şöyle devam ediyor:



Eklentileri mühürledik

“Bahse konu işletme 1995 yılında 81 metrekarelik inşaat izni almıştır. 2009 yılında taşınmaz sahibi günübirlik tesis yapılmak üzere belediyemize başvurmuş ancak alanda yapılan üç adet kaçak yapı nedeniyle inşaat ruhsatı talebi reddedilmiştir. Arsa sahibi red cevabı üzerine İzmir 1 İdare Mahkemesi’ne işlemin durdurulması için dava açmış mahkeme de arsa sahibi lehine karar vermiştir. Ancak belediyemiz işlemin hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurmuştur. Bu şekilde karşılıklı davalar devam ederken işletmenin yaptığı kaçak eklentiler nedeniyle belediyemiz yaptığı 3 adet mühür zaptı ve buna istinaden belediye encümenin aldığı 3 adet yıkım ve para cezası bulunmaktadır. Ayrıca Ruhsat ve Denetimler Müdürlüğü’nün 19.07.2011 tarih ve 1007 sayılı başkanlık olur yazısı ile işyeri açma ruhsatının iptali ve kapatma kararı alınmıştır.



Baca için de uyarıldı

Bu yazı aynı zamanda Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü’ne, Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü’ne Balçova Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Ancak İşletme sahipleri İzmir’de çeşitli mahkemelere davalar açarak işletmesinin 1995 yılında aldığı ruhsatın uzatılabilmesi yolunda hukuki bir süreç başlatmıştır. Sonuç olarak alınan karar ile işletmenin tekrar incelenmesi ve 81 metrekarelik alanının işletme ruhsatın uzatılıp uzatılmayacağının tespitinin encümen tarafından tekrar incelenmesi istenmiştir. Bu gelişmeler yaşanırken Belediyemiz İmar Kanunun 40. Maddesi’ne göre bahse konu işletmeye bacalarındaki problem nedeniyle yasal işlem başlatmış konu ile ilgili çevredeki vatandaşlara da bilgi verilmiştir. Belediyemizin tüm işlemleri yasa ve yönetmeliklerin belirttiği şekilde yapılmakta, işlem ve uygulamalarda hiçbir kimseye, hiçbir gruba ayrıcalık tanımamaktadır. Saygılarımızla...”

Beyler bu sokaklar İzmir’e hiç yakışmıyor

Kemeraltı’ndaki 1., 2. ve 3. Beyler sokakların hali, yürekler acısı... İzmir Devlet Hastanesi’nin Yeşilyurt’a, hekimlerin de Alsancak’a taşınmasının ardından canlılığını yitiren Beyler sokaklar bakımsız duruma düşmüş. Avukat Erdoğan Çakmaklı bu konuda oldukça dertli. Bakın ne diyor: “1981-91 arası 3. Beyler Sokak’ta, 1991’den bu yana da 2. Beyler 848 Sokak’ta avukatlık yapıyorum. Zaman zaman da rehberlikle uğraşıyorum. Ancak turistlere, bu sokakları gezdirmeye utanıyorum. Hele hele geceleri burada yürümek bir cesaret işi. Çünkü Beyler sokaklar delik deşik. Yağmur yağdığında ise hepsi birer tuzak oluyor. Bu sokaklara acilen kilit taşlar döşenmeli, ışıklandırma yapılmalı. 17. yüzyıldan kalma tarihi bir değeri olan bu sokaklar için İzmir Belediyesi’nin, Konak Belediyesi’nin ve Kültür Bakanlığı yetkililerinin ilgi göstermelerini istiyorum.”

Üçkuyular’a kapalı pazaryeri istiyoruz

Güzelyalı, Göztepe ve Oyak Sitesi sakinleri adına arayan Aysu Öztopçular, Üçkuyulardaki pazaryerine AVM yapılacağı açıklaması üzerine kent yöneticilerine şöyle sesleniyor: “Üçkuyular Pazaryeri’nin bulunduğu alana AVM yapılacağı için pazaryeri de viyadüklerin altına taşınacakmış. Viyadüklerin olduğu yer dört yol ağzı ve pazaryeri yapılmaya müsait değil. Mithatpaşa, Hatay, Oyak, Esentepe siteleri ile Balçova’nın bir bölümü ile İnciraltı sakinleri bu pazaryerinden yararlanıyor. Hatta Narlıdere Sahilevleri’nden insanlar alışverişe geliyor. Bu güzergahta birçok büyük AVM var. Hem İzmir, İstanbul gibi zengin bir şehir değil. AVM’lerde size ‘Bereket versin’ diyen satıcı yok ki. Bunu ancak pazarlarda duyuyoruz. Ayrıca AVM’lerde fiyatlar yüksek. Onun için, Üçkuyulara Bornova’da, Karşıyaka ve Narlıdere’deki gibi kapalı pazaryeri yapılmalı. Hem depremlerde şehir merkezlerinde açık alan yok, diyoruz hem de olan alanlara binalar yaptırıyoruz. İzmir gibi deprem bölgesinde bu alan, kapalı pazaryeri yapılarak toplanma yeri olarak değerlendirilmeli. Geçenlerde sabah saatlerinde Ege Denizi’nde deprem oldu ve insanlar kendini sokağa attı. Burası böyle durumlarda büyük bir ihtiyacı da karşılar.”

Mordoğan’da çöpler sokağa atılmasın

Mordoğan Ayıbalığı sakinleri adına arayan Veli Gençbakan, “Karaburun Mordoğan’da, son zamanlarda bir aymazlıktır gidiyor. Birçok kişi evinin bahçesinden kestiği dalları konteynerlerin yanına, yerlere bırakmaya başladı. Ayıbalığı’nda ikamet eden bir vatandaş olarak bu durumdan çok rahatsızım. Belediyeye bildirdik ama yeterince ilgi göstermediler. Semtimizin bir an önce temizlenmesini ve çöp atanlara da gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyoruz” diyor.

Kaza yaşanmadan önlem alınmalı

Çiğli İstasyonaltı Mahallesi sakinleri, “8019/11 Sokak sakinleri olarak ana cadde gibi kullanılan 8229/1 Sokak’taki kavşağa çıkmaya korkuyoruz. Çiğli 11 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Kent Hastanesi ve Eol Hastanesi semtimizde bulunuyor. 8229/1 ile 8019/1 sokaklardaki trafik yoğunluğu yüzünden araçla veya yaya çıkamıyoruz. Çünkü, bu kavşakta trafik ışığı yok. Bu kavşağa acilen trafik ışığı konulmasını istiyoruz.”diye dert yandı.

SGK’ya internetten ulaşabilirsiniz

SGK’nın internet siteleri 15 Aralık 2011 tarihinden itibaren hizmete sunuldu. Vatandaşlar SGK’nın internet sitesinden kendilerine ait bazı bilgileri ulaşabilecek. Kişisel bilgilerin SGK’nın internet sitesinden sorgulanmasını istemeyen ve kendisine ait sorgulamaların yalnızca www.turkiye.gov.tr adresinden yapmak isteyen sigortalıların, dilekçe ile şahsen SGK müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvurmaları istendi. Şayet SGK’lı iseniz bu uyarıyı dikkate alın.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.



