Ege’ye yatırım üstüne yatırım

Faaliyetini 4 sektörde sürdüren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bugüne kadar 65 adet hidroelektrik santralin tamamlandığını, 1073 baraj ve göletin de hizmete açıldığını açıkladı.

18 Aralık 1953’te kabul edilen ve 28 Şubat 1954’te yürürlüğe giren, 6200 sayılı kanunla başlayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’nin gelişmesinde ve kalkınmasında öncü bir kuruluş olarak hizmet ürettiği ifade edildi. DSİ’nin, kendisine verilen taşkın koruma, sulu ziraati yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu teminiyle birlikte, belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine de içme suyu sağlama işlemlerini yaptığı aktarıldı. Bu saydıklarımızın ortak noktası olarak da baraj çalışmalarının öncelikli faaliyetler arasında yer aldığı belirtildi.

‘İzmir’in suyu hazır’

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, İzmir ve Ege’ye de önemli yatırımlar yapıldığını şöyle ifade etti: “İzmir’e içme suyu götürmek için Gördes Barajı ve 106 km’lik, içinden otomobil geçebilen, 2 metre çapında isale hattı inşa ettik. İzmir’in içme suyu problemini 2040 yılına kadar çözdük. Gördes Barajı’ndan 2011 yılı Mayıs ayı ile 2015 yılı Haziran ayları arasında toplam 95 milyon metreküp su verdik. Diğer taraftan, 1863 yılından beri Ege Bölgesi’nin hayali olan ve sınıfında dünyanın 5. büyük barajı olan Çine Adnan Menderes Barajı’nı tamamladık. Barajda biriktirilen 350 milyon metreküp su ile 223 bin 580 dekar arazinin sulanması planlanıyor. Ayrıca, barajda kurduğumuz hidroelektrik santrali ile yıllık 118 milyon kilovatsaat enerji üretiyoruz. Bu baraj ile 91 bin dekar zirai araziyi taşkın zararlarından koruduk. Ayrıca bölgede, yıllık ortalama 180 milyon TL’lik taşkın zararını önledik. Bu arada, Dalaman Akköprü Barajı’nı da tamamladık.”

‘7668 tesis açtık’

Genel Müdür Aydın, çalışmaları şöyle özetledi: “65 yıldır su yatırımlarımız ile ülkemizi ihya ettik. Sadece 2003-2018 döneminde toplam 156,48 milyar lira yatırım yaptık. DSİ, baraj inşa eden kuruluş olarak biliniyor ve bugüne kadar 1073 baraj, 65 hidrosantral yaptık. Bu baraj ve hidroelektrik santraller arasında, dünyanın en yüksek ve büyük barajları olan Atatürk, Keban, Karakaya, Altınkaya, Oymapınar, son dönemde de Deriner, Ermenek ve Çine Adnan Menderes barajları bulunmaktadır. İnşa halinde olan Yusufeli ve Ilısu barajları da tamamlandığında ülkemizin gurur kaynağı olarak üst sıralara yerleşecek. Son 16 yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla mümbit toprakları suya, sulu tarım ile de halkımızı aşa kavuşturduk. Bu arada, 7 bin 668 tesisi hizmete aldık. Bu tesislerin 541’i baraj, 534’ü HES, 350’si gölet ve bent, 1.272’si sulama tesisi, 236’sı içme suyu ve temini tesisi, 17’si atık su tesisi, 4.718 adedi ise taşkın koruma tesisleridir.”