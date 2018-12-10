Yeni açılan tesis, 21 derslik, 4 atölye ve bir spor salonundan oluşuyor. Engellilerin mesleki eğitimi ve sosyalleşmesi amacıyla kurulan kampüsün içinde iş, mutfak, sanat ve müzik atölyeleri bulunuyor

‘Engelliler Eğitim ve Sosyal Yaşam Kampüsü’ İzmir’in Seferihisar ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ilçe protokolünün de katıldığı bir törenle hizmete girdi. Turabiye Mahallesi 31/4 Sokak’ta açılan tesiste, zihinsel ve bedensel engellilerin bireysel ve grup eğitimlerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirecek eğitim uygulamalarına yer verileceği açıklandı. Ayrıca, tesiste engellilerin spor etkinlikleri için bir salon da yapıldı. Seferihisar Belediyesi’nin kardeş şehri olan Almanya’nın Hamm Büyükşehir Belediyesi’nin de katıldığı açılışta, engellilerin toplumsal yaşama entegrasyonu konusunda bir protokol de imzalandı. Protokol kapsamında, Seferihisar ve Hamm’da yaşayan engelliler bir araya getirilecek ve ortak projeler üretmeleri sağlanacak.

‘Ülkemize örnek olacak’

Törene, Seferihisar ilçesi protokolüyle birlikte Hamm Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Rainer Berges, Almanya İzmir Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig ve çok sayıda davetli katıldı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, tesisin bir zihniyet değişikliğinin göstergesi olduğunu vurguladı. Engellilerin izole edilip yaşamdan koparıldığı, sadece yaşamlarını sürdürmelerinin yeterli görüldüğü dönemlerin artık geride kaldığını belirten Soyer şunları söyledi:

“Tüm gelişmiş toplumlarda olduğu gibi onları hayata entegre etmek, mesleki becerilerini geliştirmek, hayatın içinde olmalarını sağlayan bir anlayış hâkim. Bu anlayışı hepimiz benimsemeliyiz. Bugün açtığımız eğitim merkezi; bu amaca, yani engelleri hayata dahil etmeye ve birlikte yaşamayı mümkün kılan bir anlayışa hizmet edecek. Tesiste meslek edinme atölyeleri, mutfak atölyesi, spor salonu gibi birçok ünite var ve onları hayata kazandıracak önemli bir ayrıntı olacak. Bu tesis, Seferihisar için gurur kaynağı bir merkezimiz oldu. Katkısı olanları kutluyorum.”

Hamm Belediyesi’yle protokol

Açılış sırasında Seferihisar’ın kardeş şehri, Almanya’nın Hamm Büyükşehir Belediyesi’yle de bir protokol imzalandı. Hamm Belediyesi ile Özel Can Arkadaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi arasında imzalanan protokole göre; Seferihisar ve Hamm’da yaşayan engelliler bir araya getirilecek ve her iki ülkenin engelli bireyleri birlikte ortak projeler üretecek.