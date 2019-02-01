Ekili ürünlerin tamamı yok oldu

10 Ocak’tan bu yana tarım arazilerinin sel suları altında kaldığını bildiren Kınık Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun, “Çok mağduruz, bölgemiz bir an önce afet bölgesi ilan edilmeli” dedi.

İzmir’de Bakırçay Havzası’nın önemli tarım kenti olan Kınık’ta, 10 Aralık’tan günümüze kadar etkisini artıran sağanak yağışların Bakırçay Nehri ile Karadere Çayı’nın taşmasına neden olduğu ve 60 bin dekar ekili tarım arazisinin sular altında kaldığı bildirildi. 100 kadar çiftçi ailesinin mağdur olduğunu açıklayan Ziraat Odası Başkanı Murat Tosun, “Kınık Ovası’nın yaklaşık 100 bin dekar arazinin ekili olduğu, yaklaşık 60-70 bin dekarı şu anda sel suları altında kaldı. Taşkın nedeniyle ekili olan buğday, arpa, yonca, fiğ ve kışlık sebzenin tamamı yok oldu. Zararımız çok büyük. Bölgemizin bir an önce afet bölgesi ilan edilmesini bekliyoruz” diye yetkililere seslendi.

‘Zarar tespiti yapılsın’

Son yağışlarla mağdur olan 100 civarında çiftçi ailesinden biri olan, Poyracık Mahallesi’nde besicilik yapan Adil Karakaya ile çiftçi Sinan Akay bakın ne dedi: “Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Kınık’a son üç günde metrekareye 125 kilo yağmur düştüğünü açıkladı. Yağışla birlikte Bakırçay Nehri ile Karadere Çayı’ndaki taşkınlarla köprüler, yollar ve binlerce dekar ekili tarım arazimiz sular altında kaldı. Ekili ürünlerimizin tamamı yok oldu. Hayvan damları ve besi çiftlikleri su baskınları yaşadı. Besicilik yapanların yemleri, samanı ve mısır silajlarını sel suları götürdü. Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ektiğimiz dekarlarca yonca ve silajlık mısırımız su altında kaldı. Şu anda elimizde hayvanlarımıza yedirecek hiçbir şeyimiz yok. Yaşadığımız doğal afet nedeniyle yetkililerin acilen yardım eli uzatmasını bekliyoruz. İl ve ilçemiz Tarım ve Orman müdürlüklerinin bir an önce mağdur çiftçilerin zararını tespit ederek destek vermesini istiyoruz.”