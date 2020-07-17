Ekşilik tuzaklarını sakın kaldırmayın

Havaların çok sıcak olması ve aşırı nem nedeniyle, incirde aflatoksin küfünün artacağı göz önüne alınarak nisan ayında kurulan tuzakların hasat sonuna kadar korunması istendi.

Türkiye, dünyada kuru incir ihracatında 1. sırada, İzmir üretimde Aydın’dan sonra 43 bin 433 tonla ikinci sırada yer alıyor. Ege Bölgesi de, ülkenin toplam incir üretiminin yaklaşık yüzde 76’sını karşılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, incir ihracatının sekteye uğramaması için bu yıl nisan ayında, aflatoksini önlemek amacıyla, ‘Kuru İncirde Mikotoksin Kontaminasyonu Önleme Eylem Planı’ başlattı. Plan kapsamında, incirde en büyük zararı oluşturan ve bölgemizde beş türü bulunan ‘ekşilik böcekleri’yle mücadele ediliyor. Mücadele kapsamında 2019 yılında Ege İhracatçılar Birliği tarafından alınan 6 bin 600 adet ekşilik böceği tuzağı, İzmir İl Müdürlüğü kanalıyla kuru incir üretimi yapılan Tire, Beydağ, Ödemiş, Kiraz, Selçuk ve Bayındır ilçelerinde dağıtıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, böceklerin bahçede ve depolarda kalite ve ürün kaybına yol açarak önemli zararlar oluşturduğunu belirtti, şöyle devam etti: “Meyvenin içi ekşiyor ve çürümesine yol açıyor. Üreticilerimizin ellerinde bulunan ve nisan ayında kurdukları tuzakları, kesinlikle hasat sonuna kadar yenileyerek mücadeleyi sürdürmeleri gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken önemli husus, bu tuzakların ilek arısına, yani inciri dölleyen arıya zarar vermemesi için ilekleme döneminde kaldırılması ve son ileklemeden bir hafta sonra tekrar asılması. İlekleme sona erdiği için bu tuzakları tekrar kurmalarını istiyoruz. İzmir’de şu anda 1 milyon 600 bin 713 adet incir ağacı var. 2019 ve 2020’de İzmir’de toplam 8 bin 750 adet tuzak üreticilerimize ulaştırıldı. Üreticilerimizin tuzakları nasıl kuracağını İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerimizdeki uzman arkadaşlarımız gösterdi. Çiftçilerimizi uyarıyoruz; kaliteli bir ürün elde etmek için ilekleme nedeniyle kaldırdığınız tuzakları hasat sonuna kadar kurmayı ihmal etmeyin.”

15 günde bir temizlenmeli

Tuzakların kurulma işlemi nasıldı, hatırlayalım: Ağzı kapaklı plastik bir kova alınıyor ve kapağına ekşilik böceklerinin geçebileceği 3 milimetre aralıklı bir tel ızgara konuluyor. Kovanın yarısına kadar su, 5-6 adet hurda incir ve bir tatlı kaşığı kuru hamur mayası ekleniyor. Tuzaklar, kovanın kapağı kapatılarak ağaçlara asılıyor. Unutmayalım; tuzakların içeriği 15 günde bir yenilenecek ve düzenli olarak kontrol edilecek. Ayrıca daha önce dağıtılan tuzakların içleri muhakkak temizlenip tuzak içeriği tekrar hazırlanarak kullanılacak. En önemlisi ise, bu işlemler hasat sonuna kadar yürütülecek.