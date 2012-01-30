Elektrik telleri kıvılcım saçıyor



Yeşilyurt Yıldız Caddesi üzerinde bulunan Merkez Camii yanındaki trafo, eski direk ve elektrik tellerinin semt sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Rüzgarlı ve yağışlı havalarda tellerin birbirine değmesi yüzünden korku yaşadıklarını ve saatlerce elektriksiz kaldıklarını belirten semt sakinlerinden Yaşar Yıldız, yaşananları şöyle dile getirdi:





Yeraltına alınsın

“Yeşilyurt Merkez Camii önündeki elektrik direğinden başlayıp Yıldız Caddesi boyunca uzanan elektrik telleri eski olduğu için rüzgarlı ve yağışlı havalarda birbirine değerek ark yapıyor ve kıvılcımlar saçıyor. Tabii bu yüzden semtimizin elektrikleri kesiliyor ve saatlerce elektrik verilemiyor.

GEDİZ Elektrik A.Ş teknik elemanları geçenlerde birbirine değen telleri ilkel bir şekilde tahta parçaları ile birbirinden ayırdılar. Ancak teller teknik özelliğini kaybettiği için komple sallanıyor ve elektriklerimiz yine kesiliyor. Korku içindeyiz. Çevre sakinleri olarak semtimize yakışmayan bu uygulamaya son verilmesini; İzmir’in birçok yerinde ve bir alt caddede olduğu gibi semtimizdeki eski trafo ile elektrik tellerinin bir an önce yer altına alınmasını istiyoruz.”

Tırtıkları giden yol kazalara neden oluyor

Konak Barbaros Mahallesi Muhtarı İsmet Çağdaş şu sıralar oldukça dertli. Nedeni ise, Karataş’ta İzmir Kız Lisesi’nin yan tarafındaki, Karataş’ı Hatay istikametine bağlayan 334 Sokak’taki kaygan hale gelen yol. Muhtar Çağdaş, 3 yıldır çalmadık kapı bırakmadığını belirttikten sonra yaşanan sıkıntıyı şöyle dile getirdi: “334 Sokak Karataş’tan, Halil Rıfat Paşa’daki 95’in Kahvesi’ne, oradan da Bayramyeri ve Hatay’a çıkan bir yol. Kız Lisesi’nin yanından yukarı doğru çıkan bu yola yıllar önce beton döküldü ve yokuş yukarı çıkış yapılan sokak kaymaması için tırtıklı hale getirildi. Ancak zaman içerisinde bu tırtıklar aşındı ve yol şu anda kaygan bir hale dönüştü. Son aylarda özellikle yağışlı havalarda yokuş yukarı çıkan araçlarda kaymalar yüzünden birçok maddi hasarlı kazalar yaşandı. Büyükşehir ve Konak belediyelerine konuyu aktardım ve bana programa alındığı söylendi. Fakat hala ilgilenen olmadı. Buraya en kısa zamanda ya kilit taş döşenilmeli, ya da kaymayan bir asflat türü yapılmalı. Aksi takdirde kış mevsiminin hüküm sürdüğü yağmurlu havalarda burada daha birçok maddi hasarlı kazalar yaşanacak.”

Otel yanındaki boş arsa çöplük oldu

Narlıdere Ilıca Mahallesi Palandöken Sokak Kardelen Sitesi sakinleri semtlerindeki metruk yapı ve boş arsadaki çöplerin kent yöneticileri tarafından ele alınmasını istediler. Okurlarımız, “Kaya Termal Otel ile Çağlayan Sitesi arasında ve Mithat Paşa Caddesi tarafında siteye bitişik durumdaki arsa bu çevrenin çöplüğü durumuna geldi. Ayrıca boş arsadaki metruk binada yaşayan vatandaş da, çöp konteynerleri çevresine atılan yatak, yorgan, kanape, sandayle, çanak, çömlek, içki şişeleri ve plastik petlerle burayı hurda deposu haline getirdi. Ayrıca boş arsada yaşayan köpeklere getirilen yemek artıkları da burayı iğrenç hale soktu. Narlıdere ve Balçova belediyelerinin bu alanı temizletmelerini ve metruk binayı da yıkarak çirkin görüntülere ve pisliğe son vermelerini istiyoruz” dedi.

Yeni otobüs hatları yetersiz kalıyor

Okurumuz Yücel Uzun isteğini şöyle dile getirdi: “İnönü Caddesi’nde oturan bizler mesai saatleri gidişinde, eve dönüşte büyük zorluk çekiyoruz. En az 35-40 dakika, bir saat otobüs bekliyoruz. Yağmur ve soğuklar nedeniyle sıkıntı çekiyoruz. Metronun Üçkuyular hattı bitirilene kadar İnönü Caddesi’nden geçen Alsancak, Gaziemir ve Buca hatlarına ek otobüs istiyoruz.”

Elektrik kesintisi müşteri kaybettiriyor

Karabağlar Selvili ve Yunus Emre mahallelerindeki esnaf elektrik kesintilerinden şikayetçi. Bir aydır kesintilerinin en az 4-5 saat sürdüğünü belirten esnaf, “4070, 4075, 4079/1 ve 4080 sokaklardaki işyeri sahipleri olarak kesintiler yüzünden sıkıntı içindeyiz. Akşamları ve yağmurlu rüzgarlı havalarda kesintiler çok sık yaşanıyor. Akşam alışverişi sırasındaki kesintilerde müşteriler uğramıyor. Sona erdirilmesini istiyoruz” dediler.

Sokağımıza parke taşlar döşensin

Okurumuz Semih Karakaç, “Karşıyaka Bahçelievler 1705 Sokak’ta oturuyorum. Sokağımızda bir süre önce fiber optik kablo döşenmesi nedeniyle kazı yapıldı. İşler tamamlandı ama sokağımız bir türlü düzenlenmedi ve asfaltlanmadı. Şu anda sokağımız çukurlar ve tümseklerle dolu. Yağışlarla da sokağımız iyice rezil bir hale geldi. Belediyeye bildirdik ve bize yağışların bitmesini beklediklerini söylediler. Şu sıralar yağış yok, acaba sokağımız elden geçirilip parke taş ile kaplanamaz mı?” diye istekte bulundu.

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