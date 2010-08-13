En ucuz su İzmir’de

“13 metreküp su limiti 20 metreküpe çıkarılsın” başlıklı yazımıza, İZSU Genel Müdürlüğü’nden cevap geldi. Yazıda, okurumuzun iddiası üzerine Çiğli 8916/7 Sokak’taki su patlağının 15 gün onarılmadığını belirtmiş, su faturalarının yüksek geldiğini, en ucuz su limitinin 13 metreküpten 20 metreküpe çıkarılması talebini ifade etmiştik. İZSU’dan gelen yanıt şöyle: “Su patlağıyla ilgili şikayeti incelemek için Çiğli Balatçık 8916/7 Sokak’a giden İZSU ekipleri, bu adrese ilişkin 28 Temmuz’da şikayet aldıklarını ve aynı gün arızayı giderdiklerini bildirmişlerdir. Konuyla ilgili olarak muhtarla da görüşülmüş, sokakta herhangi bir su arızasına rastlanmamıştır.

İzmir’de konut aboneleri için uygulanan tarifenin ilk kademesi sizin de bildiğiniz gibi 0-13 metreküp aralığındadır. Bu tarife İstanbul’da ve Bursa’da 10 metreküpe kadar uygulanmaktadır. İzmir’deki konut abonelerinin tüketimlerinin yüzde 90’lık kısmı da ilk kademeye giren tüketimlerdir. İzmir’de birinci kademede (0-13) suyun metreküp birim fiyatı KDV dahil 2.03 TL, İstanbul’da 2.61 TL, Ankara’da kademesiz 2.916 TL, Bursa’da ise 2.17 TL’dir. Bu veriler incelendiğinde 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama tüketimine rastlayan birinci kademe fiyatında en ucuz tarifenin İzmir’de olduğu görülmektedir.”

İZSU, kayıp ve kaçakların önlenmesi yatırımlarının da yapıldığını, içme suyu şebekesinin yüzde 90’ında kayıp ve kaçakların kontrol altına alındığını kaydetti, “2001’de 5.3 milyon metreküp olan su kazanımı, 2009’da 11 kat artarak 58 milyon metreküpe çıktı” bilgisini verdi.



Buraya ne zaman asfalt dökülecek?

Urla ve Seferihisar ilçelerini kestirmeden bağlayan iki kiometrelik yolun ne zaman asfaltlanacağını soran Ovacık köyü sakinleri, şunları ifade ediyor: “Burayı hem biz hem de Bademler köylüleri kullanıyor. Toprak olması nedeniyle her araç geçişinde kalkan toz çevredeki çiftçilerin ürünlerine zarar veriyor. Burarı asfaltlanması, Urla ve Seferihisar’a gelenler için de faydalı olacak. Bu hizmeti daha fazla bekletmesinler.”



Parke taşlı yeni yol çöktü

Karşıyaka Bostanlı 1788 Sokak sakinleri adına arayan okurumuz, sokağın kilit taşla kaplandığını, kendilerinin de ‘katılım payı’ adı altında para ödediklerini söylüyor. Ancak yapılan işin kalitesiz olduğunu belirtiyor, şöyle devam ediyor: Yol, araçların geçmesi sonucu birçok yerde çöktü. Bir komşumuz düştü, ayağını kırdı. Bu işler niçin düzgün ve kaliteli yapılmıyor? Belediyenin ilgili birimleri denetlemiyor mu? Buranın yeniden ve düzgün yapılmasını istiyoruz.”



Çöp ev yüzünden nefes alamıyoruz

Dereboyu Mahallesi 8073 Sokak sakinleri, sokaklarındaki 19 numaralı evde yaşayanların, evlerini ‘çöp ev’ haline getirdiklerini iletti. Okurlarımız, evden yayılan pis koku nedeniyle sokağın yaşanmayacak hal aldığını belirtiyor, şöyle diyor:

“Bu evde yaşayan karı-koca, sokaklardan topladıkları atıkları biriktiriyor. Pis koku, sinek ve böcek yüzünden rahatsızız. Yetkililerin bu evi temizlettirip

bizi kurtarmalarını istiyoruz.”





Kaçak var, su bir aydır boşa akıyor

15 yaşındaki okurumuz Mert Temiz, Karşıyaka’dan yazıyor: “6051 Sokak’ta oturuyorum. Evimizin önünde su kaçağı var. İki kere telefonla ve e-postayla İZSU ya bildirdik. Bir aydır kimse ilgilenmiyor. Sokağı su götürüyor. Daha da önemlisi tertemiz su boşa akıyor. Bizlere sürekli, ‘Su tasarrufu yapın’ mesajı veren yetkililer nerede? Patlak borunun bir an önce onarılmasını istiyoruz.”



Çocuk parkının yanında baz istasyonu olur mu?

Çiğli Evka-3 sakinlerinden Bilal Taş, “Şehir plancıları acaba semtimize yapılan çocuk parkının yerini iyi planladı mı” diye soruyor. Yapılan parkın hemen üzerinden yüksek gerilim hattı geçtiğini dile getiren Taş, şöyle devam ediyor: “Bu yetmezmiş gibi hemen yanına da baz istasyonu kuruldu. Gerek baz istasyonunun gerekse yüksek gerilim hattının, bırakın çocuklara tüm insanlara zararı var. Bu nasıl planlama? Ayrıca buraya baz istasyonu yapılmasına kim izin verdi?”



Büyükşehir’e engelli çağrısı

Buca’dan Saadet M., eşinin 11 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu söylüyor. “Sosyal yaşamımız sıfır” diyen Saadet Hanım, şöyle devam ediyor: “Maddi durumumuz da iyi değil. Hiç dışarı çıkamıyoruz. Bizlerin de gezmeye, eğlenmeye, morale ihtiyacı var. Çevremizde bizim gibi pek çok engelli bulunuyor. Bizler için özel dizayn edilmiş, ücretsiz otobüsler olamaz mı? Engelli dostu Büyükşehir Belediyesi’nden sesimizi duymasını istiyoruz.”



169 No’lu hatta ek sefer konulsun

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Murat Şeker, okula gitmek için kullandıkları 169 numaralı Balçova-Halkapınar otobüsünün azlığından şikayet ediyor. 90 dakika sistemine geçilmesinin ardından sefer sayılarında gözle görülür azalma yaşandığını ifade eden Şeker, şöyle diyor: “Özellikle eğitim-öğretim döneminde bu otobüslerde bırakın oturmayı, ayakta yer bulmak bile imkansız oluyor. Bu hatta ek sefer konması gerekiyor.”



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