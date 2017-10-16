Esnaf ve halk teşekkür ediyor

Alsancak esnafı ile vatandaşlar, Kıbrıs Şehitleri’ne gündüz motosiklet girmesini istemiyordu

Alsancak esnafı ile vatandaşlar, Kıbrıs Şehitleri’ne gündüz motosiklet girmesini istemiyordu. Talepleri köşemizde dile getirerek yetkililere ilettik. Denetimler sıklaştı

İzmir’in turizm, sağlık, alışveriş ve eğlence merkezi Alsancak’ın en kalabalık bölgesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde işyeri bulunan esnaf, yıllar önce gündüz saatlerinde bu caddeye motorlu hiçbir aracın girmemesini talep etmişti. Kent yöneticileri de sınırlamalı olarak araç yasağı getirmişti. Ancak, insan yoğunluğunun arttığı saatlerde motosiklet sürücüleri bu yasağa uymamıştı. Esnaf ve vatandaşlar araç girişi yasağı gibi, motosiklet girişinin de yasaklanmasını istemişti. Biz de bu isteği köşemizde defalarca dile getirerek yetkililere aktarmıştık. İlk yazımızı 8 Ekim 2015 tarihli Milliyet Ege’deki köşemizde, “Kıbrıs Şehitleri’nde esnaf ve vatandaş sesleniyor: Motosiklet girişi de yasaklansın” başlığıyla dile getirmiştik.

Yasal işlem yapılıyor

Dikkate alınmadığı için esnaf ve halk tepkisini göstermiş biz de sırasıyla, 9 Haziran 2016 ve 27 Ekim 2016’da “Kıbrıs Şehitleri’nde halk ve esnaf dertli: Bu motosikletler ölüme davetiye çıkarıyor”, 1 Aralık 2016 ve 10 Mart 2017’de, “Kıbrıs Şehitleri’nde motosiklet yasağı niçin uygulanmıyor?”, 20 Mart 2017 ve 1 Mayıs 2017 tarihli köşemizde ise, “Ne denetleyen ne de yasak var. Kıbrıs Şehitleri’nde motosiklet serbest mi?” başlıklarıyla yazarak kentimizi yönetenlere aktarmıştık. Esnaf ve vatandaş, “Kıbrıs Şehitleri Caddesi trafiğe kapalı. İyi de motosikletler 24 saat cirit atıyor. İnsanlar bu yüzden yürüyemiyor. En önemlisi de yemek yiyenlerin önünden pervasızca geçerek egzoz gazı ile zehir saçıyor. Yetkililer araç girişi gibi motosiklet girişini de yasaklasın” diye ısrarla istekte bulunmuştu. Sonunda vatandaşın isteği gerçekleşti. Arayan İzmirliler bu kez bakın ne dedi: “Bu uygulamayı başlatan yetkililer ile bu görevi yapan sivil polislerimize teşekkür ediyoruz. Tabii kalıcı olmasını istiyoruz.”

‘Bu şekilde araç park edilir mi?’

BURASI Çankaya Mezarlıkbaşı Katlı Otoparkı. Ancak vatandaşlar bu otoparkın yöneticilerinden şikayetçi. Bakın ne diyorlar: “Geçtiğimiz gün otoparka çıkıyordum, birinci kata giremedim. Çünkü, önümde bir minibüs vardı, beklemeye başladım. ‘Herhalde yukarı çıkışta trafik şıkıştı’ dedim. Baktım araba hareket etmiyor, ben de indim baktım, içinde kimse yok. Birisi park edip gitmiş. fotoğrafını çektim.

‘Saatlerce böyle kalıyor’

Araba saatlerce orada öyle kaldı. Daha sonra diğer vatandaşlardan öğrendiğime göre, acelesi olan otopark yanındaki esnaf yukarılarda araçlara yer olmasına rağmen bırakıp gidiyormuş. Bildiğiniz gibi, ‘Bu otoparkın görevlileri aldırış etmiyor’ diyorlar. Bu sadece alt katlarda değil, her katta oluyormuş. Yani, bu katlı otoparkta önüne gelen aracını istediği yere bırakıyor. İşte ispatı.”

Beyaz taksi dolmuş niçin kaldırıldı?

KARŞIYAKA’DAN arayan Namiye Karaöz Kaynar İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka belediyesinden dertli. Nedenini de şöyle açıkladı: “Ulaşım olarak Mavişehir hattında çalışan beyaz ve mavi taksi dolmuşlar niçin kaldırıldı? Bunun Mavişehir’de oturanlar için bir ceza işlemi olduğunu düşünüyoruz. 15 yıldır sıkıntı çekmiyorduk. Hem Mavişehir sadece Pamukkale, Selçuk, Albatros blokları olan TOKİ konutlarından ibaret değil. Çok göç aldık, yaşam sınırlarımız büyüdü.

‘Gözden geçirilsin’

Ulaşımın teke indirilmesi doğru karar değil. Taşındığımızda sadece üç okul vardı; bugün altı oldu. Bu proje ile okula giden öğrenciler servislere zorlanmış olmuyor mu? Karşıyaka’ya bile gitmiyor koyduğunuz otobüsler. İki çocuğumla önce Bostanlı’ya, sonra Karşıyaka’ya ulaşabiliyoruz. Yaşlı ve hasta olanlar sokağa çıkmasın isteniyor herhalde. Kendi aracımızla gitsek bu kez otopark sıkıntısı var. Biz beyaz taksi dolmuşların yeniden geri verilmesini istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

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