Esnafa ceza var seyyara niçin yok?

Kemeraltı Çarşısı’nın rezilliği ile ilgili yazılarımızdan sonra yüzlerce okurumuzdan yine teşekkür mesajları aldık. Özellikle esnaf okurlarımız, hem teşekkür ettiler hem de içlerini döktüler. Çarşı esnafı bakın neler anlattı: “Çarşıda ‘Devleti görmek istiyoruz’ dedik, siz de yazdınız. Çarşıda devlet var. Ancak, bizi kontrol etmek için varlar. Zabıta, 10 santim dışarı taşsak tepemizde oluyor.







Kavurma, çiğer, döner var

Sağlık İl Müdürlüğü görevlileri çalıştırdığımız personelin sağlık muayenelerini soruyor. Maliyeciler ise fiş kesip kesmediğimizi izliyor, bir tane kesmedik mi basıyorlar cezayı. Ayrıca dükkanımızdaki ürünlerin belgelerini soruyorlar, faturasız mal buldular mı yine basıyorlar cezayı. İşportacıları ve seyyar satıcıları ise ne soran ne de izleyen var. Fatura yok, sağlıksız kişiler ve ne fiş ne de fatura kesiyorlar. Onlara ‘in’, bize ‘out’. Yani çarşı sizin aktardığınızdan çok daha kötü durumda. Kayıtsız ekonomiye izin var, bize yok. Akşamları çarşıda sağlıklı yiyecek satanlar var ama onları koruyan kimse yok. Seyyarlar ise kavurma, ciğer, gözleme, döner, tavuk-pilav, lahmacun, sütlü ve hamur tatlısı satıyor, onlara ne denetim, ne de ceza var. İşte çarşının hali.”

Park yasağı ve ceza getirin trafik aksın

Bu öneriyi Konak Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi’nde oturan Elk. Y. Müh. Kudret Karatepe yaptı. Okurumuz Karatepe, “Geçenlerde bahsettiğiniz ‘Mithatpaşa’da Trafik İşlemiyor’ başlıklı yazınız için semt sakinleri olarak teşekkür ediyoruz. Oturduğum apartmandan akşam saatleri trafik düğümünü acıyarak seyrederken, medeni İzmir’lilere yakışmayacak ‘Kornalı’ çözüm arayışına da katlanmak durumunda kalıyoruz. Daha önce Büyükşehir Trafik Dairesi’ne attığım e-mail’ler ve de Mithatpaşa Caddesi’nden sorumlu trafik ekiplerine, yerinde gösterme ve izahlarım ne yazık ki işe yaramadı” dedi ve çözümünü de şöyle anlattı:

“Üst seviyede emniyet müdürerinin lojmanı (en az 16 daire) burada ve bu sıkıntıları görmemeleri, hatta yaşamamaları mümkün değil. Mithatpaşa’dan Üçkuyular istikametinde No:1168 ile Depo’ya yakın trafik ışıklarına kadar zaten park yasağı olan (yolun sağı, yani kuzeyi) yaklaşık 80 metre uzunluğundaki kısımda ciddi park yasağı ve cezası uygulanmalı.

Korna sesi artıyor

İşte o zaman trafik akışı en az iki katına çıkaracaktır. Zira şu anda trafik lambası her yeşil yandığında, ancak 4-5 araç (teker teker) çıkışı olabiliyor. Tabii bu da Göztepe’ye kadar trafik sıkışmasına neden oluyor. Korna sesleri de işte böyle zamanda artıyor.”

Sahipsiz köpekler korku salıyor

Torbalı Ayrancılar Kemalpaşa Mahallesi, 91 Sokak, Egekent-4, Ersezgin Apartmanı sakinlerinden Mehmet Önce, “Site sakinleri olarak sahipsiz, sağlıksız ve saldırgan köpeklerden dertliyiz. Geçen yıl bu zamanlarda kızıma 5-6 köpek saldırdı ve kızımı parçalanmaktan komşular kurtardı. Şu anda aynı durumdayız. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıkmak istediğimizde kapımızın önünde 7-8 adet köpekle karşılaşıyoruz. Korku içindeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Özellikle okula giden çocuklarımız korku içinde. Korkudan binadan çıkamıyor ve okullarına gidemiyorlar. Özellikle geçen yıl köpeklerin saldırısına uğrayan kızım şu sıralar bu köpekler yüzünden okula gidemiyor. Ayrancılar ve özellikle semtimizdeki sahipsiz köpeklerin kontrol altına alınmasını istiyoruz” diye dert yandı.

Bahçesini budayan buraya atıyor

Karaburun Mordoğan Ayıbalığı’ndan Veli Gençbakan, “Karaburun yeşil, mavi ve morun birleştiği beldesi Mordoğan’da, son zamanlarda bir aymazlıktır aldı başını... Burada birçok kişi evinin bahçesinden kestiği dalları konteynerlerin yanına bırakıyor. Bu durum bu semtte yaşayan bizi üzüyor ve korkutuyor. Biri bir kıvılcım atsa bütün yeşillik alev alır. Konuyu belediyeye bildirdik ama ilgi gösterilmedi. Yetkililerin bunu yapanları uyarmalarını istiyoruz” diyor.

Evlerimize doğalgaz niçin bağlanmıyor?

Buca sakinlerinden Mehmet Aytaç, “Bizler Şirinyer Menderes Caddesi 393 ve 395 nolu apartmanların sakinleriyiz. İki apartmanda toplam olarak 14 daire ve 3 dükkan var. Yanımızdaki konutlara doğalgaz kutusu konduğu halde, apartmanımıza kutu konmadı. Bir yıldır sürekli talep yenilediğimiz halde kayıt alıp gönderiyorlar. Doğalgaza zam yapıldı hatta, yüzde 15 artı KDV daha zam yapılacağı söyleniyor, doğru mu? Lütfen doğalgazımızı bir an önce bağlayın” diyor.

63 numaralı otobüs durağa yanaşamıyor

Bornova’dan arayan Hüsnü Sarper, “Bornova-Gümrük 63 Nolu otobüsler, Bornova-Çağdaş durağına yanaşamıyor. Çünkü, bazı araç sahipleri otolarını durak içine park ediyorlar. Otobüsler de durakta kaldırımın 3-4 metre uzağında yolcu indirmek zorunda kalıyor: Böyle olunca otobüsler, yolu trafiğe kapatıyor. Arkalarında ambülans veya itfaiye aracı bulunduğunda beklemek zorunda kalıyor. araçların durak içine veya yakınına parkı önlenmeli” diyor.

ESHOT çalışanına teşekkür ediyorum

Bornova Evka-4 sakinlerinden Emine Gürgen, “Kızım geçenlerde cep telefonunu düşürdü. Bir türlü bulamadık. Meğer kızım telefonunu 565 hatlı otobüste düşürmüş. Otobüs gece garaja park ettiğinde temizlik yapan görevli (Mümin Gül) telefonu bulmuş ve garaj sorumlularına teslim etmiş. ESHOT Hareket Şefliği’ndeki yetkili bizi aradı ve telefonumuzu teslim etti. Duyarlılıkları ve dürüstlükleri için görevlilere teşekkür ederiz” dedi.

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