Evka-5’li gençler spor tesisi istiyor







Çiğli Belediyesi’ne ve İzmir Büyükşehir Belediysi’ne ayrı ayrı gitmelerine rağmen hiçbir sonuç elde edemeyen gençler, sorunlarını bize yazarak çözüm aradılar

Hiçbir sosyal tesise sahip olmadıklarını belirten Çiğli Evka-5’te yaşayan gençler kent yöneticilerini bir kez daha uyarmamızı istediler. “Çiğlili gençler olarak belediye başkanlarından memnun değiliz. Çünkü, belediye başkanları gelip gençler olarak sorunlarımızı dinlemiyorlar. Biz şu anda birçok imkandan mahrumuz.



Spor klübümüz de yok

Yazın toz ve toprak, kışın da çamur içindeki boş alanlarda top ve oyunlar oynuyoruz. Biz yıllardır diğer mahalle ve semtlerde bulunan çim sahaların ve spor salonlarının hasretini çekiyoruz. Semtimizdeki boş alanların ele alınarak bize spor tesisleri ve oyun alanları yapılmasını istiyoruz. Bu isteklerimizi Evka-5 Mahalle Muhtarı Bilal Çetin’e ilettik. Muhtarımız da bize bu konuda gerekli yazışmaları yaptığını ve isteğimizi yetkililere ilettiğini söyledi. Semtimize 8 yıldır hiçbir sosyal ve spor tesisi yapılmadı. Çiğli Belediyesi’ne gittik, onlar da isteğimizi Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiklerini söylediler. Biz de İzmir’in diğer ilçelerinde ve semtlerinde olduğu gibi gençlerin yararlandığı saha ve tesislere kavuşmak, sosyalleşmek istiyoruz. Ayrıca semtimizde bir spor kulübünün kurulmasını bekliyoruz.”







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