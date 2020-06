Evka-5’li gençler spor tesisi istiyor

Çiğli Belediyesi’ne ve İzmir Büyükşehir Belediysi’ne ayrı ayrı gitmelerine rağmen hiçbir sonuç elde edemeyen gençler, sorunlarını bize yazarak çözüm aradılar

Hiçbir sosyal tesise sahip olmadıklarını belirten Çiğli Evka-5’te yaşayan gençler kent yöneticilerini bir kez daha uyarmamızı istediler. “Çiğlili gençler olarak belediye başkanlarından memnun değiliz. Çünkü, belediye başkanları gelip gençler olarak sorunlarımızı dinlemiyorlar. Biz şu anda birçok imkandan mahrumuz.



Spor klübümüz de yok

Yazın toz ve toprak, kışın da çamur içindeki boş alanlarda top ve oyunlar oynuyoruz. Biz yıllardır diğer mahalle ve semtlerde bulunan çim sahaların ve spor salonlarının hasretini çekiyoruz. Semtimizdeki boş alanların ele alınarak bize spor tesisleri ve oyun alanları yapılmasını istiyoruz. Bu isteklerimizi Evka-5 Mahalle Muhtarı Bilal Çetin’e ilettik. Muhtarımız da bize bu konuda gerekli yazışmaları yaptığını ve isteğimizi yetkililere ilettiğini söyledi. Semtimize 8 yıldır hiçbir sosyal ve spor tesisi yapılmadı. Çiğli Belediyesi’ne gittik, onlar da isteğimizi Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiklerini söylediler. Biz de İzmir’in diğer ilçelerinde ve semtlerinde olduğu gibi gençlerin yararlandığı saha ve tesislere kavuşmak, sosyalleşmek istiyoruz. Ayrıca semtimizde bir spor kulübünün kurulmasını bekliyoruz.”







Aylık ücretin vergisi bizden alınmasın

Kaymakkuyu’da kırmızı ışığı kimse takmıyor



Karabağlar sakinleri, “Karabağlar Yeşillik Caddesi Kaymakkuyu lambalarında kırmızı ışık ihlali çok yapıldığından yayaların geçişinde güçlük yaşanıyor. Aynı zamanda Kaymakkuyu’dan Çamlık girişinde restaurant ve marketlerin kaldırımları sandalye ve masalarla işgali yüzünden yayalar kaldırımları kullanamıyor ve yol üzerinde yürümek zorunda kalıyorlar. O daracık yolda karşılıklı düzensiz park edilen araçlar yüzünden trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Kent yöneticilerinin bu yol ve kavşakta yaşanan trafik rezilliğine el koymalarını ve yaya güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz” diyorlar.





Servis aracından kapısı açık hizmet

Fotoğrafı gazeteci arkadaşlarımızdan Kadir Çetinkaya göreve giderken çekti. Olay geçen hafta yaşandı. Çetinkaya bakın ne anlattı: “Kapısı açık servis aracını görünce şaşırdık. Ancak, içinde öğrenciler olduğunu görünce gözlerimize inanamadık. Böyle bir sorumsuzluğu öğrenci taşıyan bir servis görevlisinin yapması ne derece doğru. Arkasından da aracı geçerken, kapısının açık olduğunu işaret ettik. Ancak araç sürücüsü veya sahibi bizi pek tınlamadı. Yetkililerin dikkatine sunmak için çözüm hattı köşesinden duyurmak istedik.”





60 yaş kartları verilmese de olur

Çiğli’den arayan Bekir Kılınç, “60 yaş kartları için ne yapılıyor?” diye sordu ve tepkisini şöyle gösterdi: “2012 yılı 4. ayı da bitmek üzere. 60 yaş kartlarını 1 Şubat 2012’den bu yana kullanamıyoruz. Ne yapılacaksa bir an önce yapılsın. Verilmeyecekse canımız sağolsun. Ayrıca, sabah saat 10.00-16.00 ile akşam saat 20.00’den sonra verilecekse hiç verilmesin. Kimin ne işine yarayacak? Verilmese de olur. Saat 20.00’den sonra hangi yaşlı sokağa çıkacak ki? 60 yaş kartı yüzünden 65 yaş ve üstü kişiler de mağdur edildi” diyor.



Ters yöne girenler trafiği karıştırıyor

Karşıyaka Bostanlı 6346 Sokak’ta oturan Ramazan Aslan, “Mahallemizdeki sokakların trafiği tek yönlüdür. Örneğin 6345 ve 6347 sokaklara Şehit Cengiz Topel Caddesi’nden giriliyor, 6346 Sokak’a girilmiyor. Ki sokak başlarında ‘dönülmez’ levhaları olmasına rağmen kural tanımaz sürücüler, bu sokaklara ters yönde girmekte sakınca görmüyorlar. Trafiği aksattıkları gibi insanları da tedirgin ediyor”diye dert yandı. Çiğli’den arayan Bekir Kılınç, “60 yaş kartları için ne yapılıyor?” diye sordu ve tepkisini şöyle gösterdi: “2012 yılı 4. ayı da bitmek üzere. 60 yaş kartlarını 1 Şubat 2012’den bu yana kullanamıyoruz. Ne yapılacaksa bir an önce yapılsın. Verilmeyecekse canımız sağolsun. Ayrıca, sabah saat 10.00-16.00 ile akşam saat 20.00’den sonra verilecekse hiç verilmesin. Kimin ne işine yarayacak? Verilmese de olur. Saat 20.00’den sonra hangi yaşlı sokağa çıkacak ki? 60 yaş kartı yüzünden 65 yaş ve üstü kişiler de mağdur edildi” diyor. Fotoğrafı gazeteci arkadaşlarımızdan Kadir Çetinkaya göreve giderken çekti. Olay geçen hafta yaşandı. Çetinkaya bakın ne anlattı: “Kapısı açık servis aracını görünce şaşırdık. Ancak, içinde öğrenciler olduğunu görünce gözlerimize inanamadık. Böyle bir sorumsuzluğu öğrenci taşıyan bir servis görevlisinin yapması ne derece doğru. Arkasından da aracı geçerken, kapısının açık olduğunu işaret ettik. Ancak araç sürücüsü veya sahibi bizi pek tınlamadı. Yetkililerin dikkatine sunmak için çözüm hattı köşesinden duyurmak istedik.” Karabağlar sakinleri, “Karabağlar Yeşillik Caddesi Kaymakkuyu lambalarında kırmızı ışık ihlali çok yapıldığından yayaların geçişinde güçlük yaşanıyor. Aynı zamanda Kaymakkuyu’dan Çamlık girişinde restaurant ve marketlerin kaldırımları sandalye ve masalarla işgali yüzünden yayalar kaldırımları kullanamıyor ve yol üzerinde yürümek zorunda kalıyorlar. O daracık yolda karşılıklı düzensiz park edilen araçlar yüzünden trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Kent yöneticilerinin bu yol ve kavşakta yaşanan trafik rezilliğine el koymalarını ve yaya güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz” diyorlar.

İzmirli bir okurumuz Telekom’un her ay ‘Sorma ver’ parası adı altında aldığı paranın vergisini aldığını bakın nasıl açıklıyor: “Telekom’un her ay faturalardaki kullanım ücreti dışında aldığı ücret çok daha fazla. Bu uygulama ne adalete, ne demokrasiye, ne de insanlığa uyuyor. Telefonum ‘Klasikhatt’lı ve bu ay 13.80 TL’lik konuşma yapılmış. Ancak gelen fatura 30.75 TL. Telekom her ay en az 18.00 ile 20.00 TL arasında ‘Sorma ver’ parası alıyor. Bu ay ki dökümde 13.80 TL kullanım ücreti dışında, her ay olduğu gibi 10.47 TL aylık ücret tahakkuk ettirildi. Ayrıca toplamda da 4.16 TL KDV, 3.47 TL’de ÖİV (özel iletişim vergisi) yani toplamda 7.63 TL vergi alınıyor. Telekom 10.47 TL aylık ücreti bize sormadan ve nedenini açıklamadan yani ‘Sorma ver’ parası olarak alıyor. Buna itiraz edildi ve bir vatandaş mahkeme kararı ile bu parayı aldı. Ancak, Telekom’un aldığı ve açıktan kazandığı bu paranın KDV ve ÖİV niçin bizden alınıyor? Halbuki bu paranın yani kullanmadığımız ve açıktan verdiğimiz bu paranın KDV ve ÖİV Telekom’dan alınması gerekmiyor mu?”