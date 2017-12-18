Evlerimiz sel baskısı altında

Menderes Mahallesi’nde yaşayanlar, yağışlı havalarda evden çıkmaya korktuklarını belirtti. Vatandaşlar, “5-10 dakikalık yağmurda bile cadde nehir gibi oluyor. Sel sularına kapılmaktan korkuyoruz” diye isyan ederek sorunun çözülmesini istedi

4 Aralık 2017 tarihli köşemizde, Buca Evka-1 bölgesindeki Menderes Mahallesi sakinlerinin şikâyetini ‘UYARI’ logosuyla ve “Sokaklarımız dere cadde nehir oluyor” başlığıyla, kent yöneticilerinin dikkatine sunmuştum. Arayan okurlarımız, İzmir’deki her yağışta sokaklarının ve sokakların birleştiği caddenin su altında kaldığını, yağışlı günlerde sokağa çıkmaya korktuklarını belirtmiş ve sel altında kalma korkusu içinde olduklarını iletmişlerdi. Şikâyetimizin yayımlandığı günden itibaren aradan iki hafta geçmesine rağmen bölgelerinde hiçbir çalışma yapılmadığını söyleyen okurlarımız, bakın ne dediler:

‘Birileri ölsün mü?’

“Biz, Buca Menderes Mahallesi sakinleriyiz. İzmir’de yağışlı günlerde evlerimiziden çıkamıyoruz. Çünkü, mahallemiz yüzde 30 ile 45 arasında yokuş olan Evka-1’in tam alt kesiminde. Yağış olmayan günlerde hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ancak, yağmurlu günlerde Evka-1’deki Şirin Kapı, Afet Evleri, Yaylacık ve İzkent mahallelerinden gelen yağmur suları nedeniyle 146/1, 144, 146, 147, 118, 192 ve bağlantılı bütün sokaklar, bir dere gibi oluyor. Yani Evka-1’deki tüm yağmur suları, kanal olmaması nedeniyle mahallemizi çevreleyen Erdem Caddesi’ne akıyor ve cadde nehir gibi oluyor. Hem de yağmur 5 ve 10 dakika bile yağsa... Bu konuyu mahalle halkı olarak İZSU yetkililerine iletmiştik. Ancak yıllardır İZSU bu sorunumuza hiçbir çözüm üretmedi. Şu anda bir imza kampanyası başlattık ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na vereceğiz. Biz her yağışlı günde korku içinde yaşamaktan bıktık. Evlerimizin sel sularına kapılmasından ve birilerinin sel sularına kapılarak ölmesinden korkuyoruz. Sokaklara açılan kanalların Erdem Caddesi’ne açılacak kanala aktarılmasını ve bu sorunumuzun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.”

‘Bu sürücünün yaptığı doğru mu?’

BURASI, Karşıyaka’nın en hareketli bir yeri. Nergiz İZBAN istasyonu önü. Araç trafiğinin olduğu kadar, yaya trafiğinin de en çok yaşandığı bir köşe. Fotoğrafı çeken okurumuz şunları söyledi: “Bu aracı görme engelli koridorunun önünde görünce dayanamadım ve hemen çekip size gönderdim. Böyle bir aymazlık, böyle bir düşüncesizlik nasıl yapılır, şaşırdım. Lütfen köşenize koyun ve yetkililere iletin. Kabahatler Yasası gereği cezalandırılmasını istiyorum.”

‘Telekom direği çok tehlikeli’

Karabağlar’dan arayan bir okurumuz, fotoğraflarını da çekip gönderdiği bu sorunu yetkililere iletmemizi istemiş. Aynen aktarıyorum: “Ben, Salih Omurtak Mahallesi 9631 Sokak 26/1’de oturuyorum. Fotoğraftaki telefon direği üç aydır bu şekilde. Daha önce bu direğe bir araç çarptı ve gelen ekip, baştan savma yapıp gitti. Direk, şu anda yine devrildi, devrilecek. Bu sokak, çok aktif bir sokak. Bölgemizin çocukları da bu sokakta oynuyor. Telekom ilgilileri, bunu görmüyor mu? Kimseye zarar gelmeden bu direğin daha sağlam bir şekilde düzenlenmesini istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...