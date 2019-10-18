Gaziemir belediyesi pazar yerine araç girişini yasakladı, esnaf isyan etti: Tonlarca malı tezgâha nasıl taşıyacağız?



Nevvar Salih İşgören Caddesi 80 Sokak’taki pazaryerinde tezgâh açan esnaf, “Ürünlerin insan gücü ile taşıttırılması acımazsızlık. Biz belirli saat aralığında araç girişine izin verilmesini istiyoruz” diye dert yandı.





Geçen hafta Gaziemir ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi’nde çarşamba ve cuma günleri kapalı pazaryerinde tezgâh açan esnaf, ilçe belediyesinin pazaryerine araç girişine izin vermemesi üzerine belediye önünde toplandı. Neler mi yaşandı? Gaziemir Belediyesi, kapalı pazaryerine araçların giriş ve çıkış yaptığı rampayı kaldırdı. Diğer bir rampanın da önüne engel koydu. Ayrıca kapalı pazaryerinin alt katında bulunan otopark ile bağlantıyı sağlayan merdiven de kapatılarak, üzerine beton döküldü. Kapalı pazaryerinde tezgâhları olan esnaf da, bu uygulama nedeniyle ürünlerini pazarın içine taşıyamadıklarını belirtti, “Sorun çözülmezse tezgâh açmayacağız” diye tepki gösterdi ve belediye önüne giderek eylem yaptı.



36’sı kadın pazarcı



Eylem yapanların sözcülüğünü yapan Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, “Esnaf, tezgâhına ürününü indiremiyor. ‘Taşıyacaksınız’ diyorlar. Böyle bir tutum olabilir mi? Araçların giriş çıkışının yapıldığı rampayı kaldırdılar. Araçlarla giremiyoruz. İnsanlar saatlerce sırtlarında ürünlerini taşıdı. 600 esnaf var ki bunların içinde 36’sı kadın pazarcı ve ürünlerini tezgahlarına taşımaları mümkün değil. Geçen hafta bu yüzden başta kadın esnaf olmak üzere birçok esnaf tezgâh aç(a)madı. Biz belediyemize karşı değiliz. Bu insanlar 17 saat alın teri döküp 100 lira kazandığında evine mutlu dönen insanlar. Israrla söylüyorum; yüzlerce esnaf tonlarca ürününü araç girmeden insan gücü ile tezgâhlarına taşıyamaz. ‘Hizaya geleceksiniz’ diye bir tutum sergilenip, meclis toplantısında ‘Kınıyorum’ demekle bu sorun geçiştirilemez. Pazarcılar olarak bu kararın kaldırılmasını rica ediyoruz” diye açıklama yaptı.

‘Karar değiştirilmeli’



Önceki gün köşemizi arayan 2’si kadın 5 pazarcı esnafı da şunları söyledi: “Belediyemizin bu kararından vazgeçmesini talep ediyoruz. Biz her hafta pazara tonlarca ürün getiren esnafız, bunları sırtımızda nasıl taşıyacağız? ‘Taşıyın canım ne olacak’ deniliyor. İyi de, yaşlı, kadın ve engelli pazarcılar var. böyle bir acımasızlık olur mu? Tezgah açamayacak hale geldik. Belediyemizden araç girişi için sabahları belli saat aralığında rampalar konulup izin verilmesini rica ediyoruz.”



Ben de konuyu Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın dikkatine sunuyorum.



Yasaya göre yüzde 20’si çiftçinin



Okurumuz Ahmet Uysal, pazaryerlerinde kurulan tezgâhların üretici çiftçilere tahsis edilmediğini iddia etti ve şu bilgileri okurlarımıza aktarmamızı istedi: “Türkiye’de tarım kanunla buluştuğu gün tarımımız çağdaş dünya ile bütünleşecektir. Yöneticilerin çoğu bu konu ile ilgili kanunları ne yazık ki uygulamıyor. Hatta pazaryerlerinde düzeni nasıl sağlayacaklarını da bilmiyor. Halbuki 5957 sayılı Hal Kanunu’nun 7’nci maddesi 3’üncü fıkrası der ki; ‘Pazaryerlerinin yüzde 20’si üreticiye ayrılır.’ Bunu uygulayacak olan ilçe belediyeleridir. Hangi partiden olursa olsun bunu uygulamayan belediye halkına değer vermiyordur. Üreticiler, yani çiftçiler bu kanun kapsamında pazaryerlerinde olsa, pazarın düzeni güzelleşir, kalitesi yükselir ve gıda güvenliği sağlanır.”



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