Geceleri pencere açmaya korkuyoruz

Sahra ve Asmira sitelerinin sakinleri, “Arkamızdaki otluk ve ormanlık alan zifiri karanlık. Burada adam kesseler hiç kimse görmez” diye dert yandı.

Bu konuyu geçen yıl da dile getirmiş, Narlıdere başta olmak üzere İzmir’deki yöneticilerin de dikkatine sunmuştuk. Ancak üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen İlgilenen olmamış ki, Atatürk Mahallesi sakinleri geçen hafta bizleri yine aradı ve bu sıcak günlerde kapı ve pencere açmaya korktuklarını söyledi.

Aynı bölgede oturan Ilıca ve Narlı mahalleleri sakinleri de benzer şikayetlerde bulundu. Belediye hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, ancak Uğur Mumcu Caddesi boyunca uzanan bölgenin geceleri zifiri karanlık olduğunu ve korku içinde yaşadıklarını söyledi.

Hırsızlık da oluyor

Dağa sırtını dayayan tüm sitelerin aynı durumda olduğunu belirterek yetkililere seslenen vatandaşlar, “Yamaçlara yapılan yeni siteler ilçemizin en çok tercih edilen yerleşim alanı oldu. Oldu olmasına da bu sitelerin Çatalkaya Dağı uzantısındaki bölümü çalılık, ormanlık ve boş alan. Bu alanı çevreleyen yolumuz ise Uğur Mumcu Caddesi. Biz bu yolun önünde 15 yıl önce kurulan sitenin sakinleriyiz. Burası geceleri içki içenler, uyuşturucu kullananlar ve fuhuş yapanlar tarafından işgal ediliyor. Adam kesseler kimsenin haberi olmaz. Korkumuzdan sokağa çıkamıyoruz. Hırsızlık olayları da yaşanıyor. Özellikle yaz aylarında memleketine ve yazlığına gidenler ile yeni evlenen daire sakinlerinin çoğunun evleri soyuldu. Korkuyoruz. Dilekçeler verdik ama dikkate alan olmadı. Belediye Başkanımız Ali Engin’in bu konuya el atmasını, Gediz Elektrik yetkilileri ile görüşüp, bölgeye aydınlatma direkleri konulmasını istiyoruz” dedi.

Sulama kanalları tehlike saçıyor

Fotoğraftaki yer Manisa DSİ’nin Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri sınırlarından geçen 12 kilometrelik sulama kanalları. Etrafı tel örgülerle çevrili olmasına ve uzmanların salgın hastalık uyarıları yapmasına rağmen bölge, çocukların oyun alanı haline gelmiş!

Çevre halkı, Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde yaşayan çocukların tel örgüleri keserek ya da tırmanarak kanallara girdiğini söyledi, “Acı olayların yaşanmaması için DSİ yetkilileri bu bölgeyi bir an önce kontrol altına almalı” uyarısı yaptı.