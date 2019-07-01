Geceleri sokağa çıkmaya korkuyoruz

İlçedeki Sahra ve Asmira sitelerinde yaşayan Narlıdereliler, “Arkamız otluk ve ormanlık alan, ancak zifiri karanlık. Burada adam kesseler kimse görmez. Bu alanın acil aydınlatılmasını istiyoruz” diyor.

Bu konuyu, Milliyet Ege’deki WhatsApp adresimize ilk gönderenler, Narlıdere Atatürk Mahallesi Sahra ve Asmira sitelerinde oturan okurlarımız oldu. Geçen hafta Ilıca ve Narlı mahalleleri sakinleri aradı, aynı konuda onlar da dert yandı. Okurlarımız, ilçelerinin güzelleştiğini ve belediye hizmetlerinden çok memnun olduklarını dile getirdi; dağ sırtlarına dayanan bölgeden geçen Uğur Mumcu Caddesi boyunca, bölgenin geceleri zifiri karanlık olduğunu ve korku içinde yaşadıklarını söyledi. Özellikle bu üç mahallede dağa sırtını dayayan sitelerin aynı durumda olduğunu belirterek yetkililere şöyle seslendiler:

‘Hırsızlık da oluyor’

“İlçemizde son yıllarda yamaçlara yapılan yeni siteler, tercih edilen bir yerleşim alanı oldu. Oldu olmasına da, bu sitelerin Çatalkaya Dağı uzantısındaki bölümü çalılık, ormanlık ve boş alan. Bu alanı çevreleyen yolumuz ise Uğur Mumcu Caddesi. Biz bu yolun önünde 15 yıl önce kurulan sitenin sakinleriyiz. Bu yolun kenarındaki bütün siteler aynı durumda. Geceleri zifiri karanlık oluyor burası. İçki içenler, uyuşturucu kullananlar ve fuhuş yapanlar tarafından işgal ediliyor. Burada adam kesseler kimsenin haberi olmaz. Bunlardan korkumuzdan sokağa çıkamıyoruz. Ayrıca bu bölgede hırsızlık da oluyor. Özellikle yaz aylarında memleketine ve yazlığına gidenler ile yeni evlenen daire sakinlerinin çoğunun evleri soyuldu. Korkuyoruz. Gediz Elektrik ile belediyemize dilekçeler verdik, ancak bizi dikkate alan olmadı. Narlıdere Belediye Başkanımız Ali Engin’in bu konuya el atmasını, Gediz Elektrik yetkilileriyle görüşüp, Uğur Mumcu Caddesi’nin siteler tarafına aydınlatma direkleri diktirmesini istiyoruz.”

HGS yüklerken oyuna gelmeyin!

Geçen hafta sonu köşemizde kapı kapı gezerek sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların, derneklerin, belediye başkanları ile il ve ilçe yöneticilerinin adları kullanılarak, bağış adı altında vatandaşların dolandırıldığına ilişkin bir uyarıda bulunduk. Bugün de otoyolları kullanan vatandaşların sahtekârların eline düşmemeleri için yaşanan bir olayı aktaracağım: Olayı, İzmir ve Bursa’dan İstanbul’a giden bir vatandaşımız otoyol gişesinde yaşıyor. Bu kişi, Hızlı Geçiş Sistemi’nde (HGS) kredisinin bitmiş olduğu uyarısı üzerine, Google arama motoruna ‘HGS bakiye sorgulama ve yükleme’ yazıyor ve ilk çıkan ‘hgs.eeptt.avm.com’ diye bir siteye bakiye yüklemesi yapacağını belirtiyor. Sitenin kredi kartı bilgisini istemesi üzerine, bütün bilgilerini veriyor. Gelen onay kodunu sisteme girerek 50 TL (!) yükleme yapıyor. Olan, bundan sonra oluyor; bu kişi bir gün sonra hesabını incelediğinde 6 bin 699 TL’lik harcama yapıldığını görüyor. Hemen bankayı arayan bu kişi, sorunun bankadan kaynaklanmadığını öğrenince, yasal yollara başvuruyor. Dolandırılan vatandaş, “Böyle bir işlem yaparken asla kredi kartı bilginizi vermeyin. Otoyol çıkışlarında, ekranda cezai işlem yazılsa da 15 gün sürenizin olduğunu unutmayın” diye uyarıyor.