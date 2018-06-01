Gemi, sabahları beş dakika erken kalksın

Güzelbahçe’den Konak’a saat 07

Güzelbahçe’den Konak’a saat 07.35 gemisinin, saat 07.30’ta kalkmasını isteyen okurlarımız Konak’tan Alsancak’a 08.15’te kalkan gemiye yetişmek için böyle bir istekte bulunduklarını bildirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma kattığı yeni gemilerle İzmir Körfezi’nde yolcu taşımacılığına konfor ve kalite getirmek için çalıştıklarını, yeni güzergahlar açtıklarını açıklamıştı. Yeni güzergahlardan bir tanesi de 9’ncu iskele olarak devreye sokulan Güzelbahçe İskelesi oldu ve Güzelbahçe Konak arasındaki vapur seferleri 18 Mayıs 2018 günü ilk seferine başladı. Güzelbahçeliler, gemi seferlerinin konmasıyla birlikte rahat bir ulaşım imkanına sahip olduklarını belirtiler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Ancak Güzelbahçe’de oturup, işyerleri Pasaport veya Alsancak’ta olanlar İZDENİZ’den bir istekte bulundu. Güzelbahçe’den Konak’a sabahları gelen yolcuların, Pasaport ve Alsancak’a gitmek için ya tramvaya binerek, ya da 08.45’teki gemiyi bekleyerek gittiklerini söyleyen Güzelbahçeli Avukat Yücel Öztürk bu isteği şöyle dile getirdi:

Yolcu sayısı da artar

“Bu hizmet Güzelbahçe’de oturanlara büyük bir kolaylık sağladı, bu nedenle Büyükşehir’e çok çok teşekkür ediyoruz. Gemi, hafta içinde Güzelbahçe’den 07.35’te kalkıyor, 08.15’te Konak İskelesi’nde oluyor. 08.15’te Konak’tan Pasaport ve Alsancak’a giden gemi hareket ediyor. Eğer Güzelbahçe’den kalkış saati 5 dakika erkene alınırsa, Pasaport veya Alsancak’a gidecek yolcular, rahatlıkla Alsancak gemisine binebilecek. Akşam saatlerinde herhangi bir sorun yok. 17.25’te Alsancak, 17.35’te Pasaport iskelelerinden hareket eden gemi, 17.45’te Konak’ta oluyor. Dolayısıyla 18.00’de hareket eden Güzelbahçe gemisine binebiliyoruz. Akşamüstü Güzelbahçe’ye gitmeyi kolaylaştıran bu tarifenin benzeri, Güzelbahçe’den Konak’a gidiş yönünde de düzenlenirse, gemiye daha çok yolcunun bineceğinden şüphe yoktur. Geçenlerde Güzelbahçe’den 07.35’te kalkması gereken gemi, 4 dakika gecikti. Rötarlı kalkışa rağmen, Konak’a biraz hızlı gitti ve vaktinden önce ulaştık; 08.15 vapuruna da bindik, işimize rahat rahat yetiştik. Yetkililerden rica ediyoruz, Güzelbahçe’den hareket saati çok değil, sadece 5 dakika geri çekilirse yüzlerce yolcuyu sevindirirsiniz. Bu değişiklik sayesinde insanlar, işlerine zamanında yetişir ve zaman kazanmış olurlar.”

Bornova’da yabancı dil eğitimi devam edecek

Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi’nin (BELGEM) Pınarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlediği İngilizce eğitimine katılan ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılım belgelerini aldılar. Aldıkları eğitimle yabancı dillerini geliştiren 3, 4, 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerinin heyecanlarını paylaşan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila verdikleri bu hizmet ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Ülkemizin zor günlerinde çocuklarımız, geleceğimize olan umudumuzu artırıyor. Çocuklarımız bizden daha iyi, daha çalışkan ve geleceğe daha güvenle bakmalılar. Bu nedenle çalışmalarımızı aralıksız sürüdürüyoruz. Bu yıl 6 farklı merkezde bahar döneminde toplam 1160 öğrenci yabancı dil eğitimi aldı. Çocuklarımızın bu eğitimine destek olan tüm öğretmenlerimize verdikleri emekleri için teşekkür ediyorum. Ancak biz geleceğimiz olan çocuklarımızın çok daha başarılı ve yetenekli olmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve projeler üretmeye devam edeceğiz.”

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