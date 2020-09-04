'Gençlere sahip çıkılacak'

Ekonomik zorluk içindeki ailelerin üniversitede öğrenim gören çocuklarına katkı sağlamak için hemşehrileriyle bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Mesut Ergin, “Birlikte başaracağız” diyor.

Ayvalık Büyük Park’ta geçen hafta düzenlenen tanıtım kokteylinde, kent dışında eğitim gören Ayvalıklı gençleri yakından ilgilendiren önemli bir adım atıldı. Kentin ileri gelenlerinin de katkılarıyla ‘Ayvalık Eğitime Destek Derneği’ kuruldu. Tanıtım toplantısına, Kaymakam Gökhan Görgülü Aslan da katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, toplantıya telekonferansla katıldı ve üç gence destek sözü verdi. Ayvalık’ın fidanları olan gençler için bir araya geldiklerini belirten Ergin, kuruluşa üye olmak gibi bir zorunluluğun bulunmadığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Fidanlara can suyu

“Biz gençlerimizi, fidanlarımız olarak düşünüyoruz. Onlar gelişecekler, büyüyecekler ve vatana millete kocaman gölgeler yaratan çınarlar gibi, Ayvalık’ın zeytini gibi, verimli ömürlü olarak millete hizmet edecekler. Bu projemizle Ayvalıklı olma bilincini de çocuklarımıza yaşatmış olacağız. Bilsinler ki, arkalarında Ayvalık halkı var. İşte bu fidanlara can suyu vermek için kenetlendik. Şimdi sıra bizde, Ayvalık fidanlarına, can suyu verme zamanı. Çocuk okutmak isteyenleri, ayda şu kadar para verebilirim diyenleri, katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Kent dışında eğitim gören gençlerin ailelerinin ekonomik sıkıntı içinde olduklarını ve zorlandıklarını tespit ettik. Şehir dışında okuyan gençlere destek olmak için bir havuz oluşturulacak. Yönetim Kurulumuz burs başvurusu yapan öğrencileri öncelikle sosyal durumuyla irdeleyip sıralayacak, herkese ulaşabilmek ümidiyle bu meblağlar dernek üzerinden dağıtılacak. İnanıyorum ki, Ayvalıklı hemşehrilerim bu işe gönül verecek ve sahip çıkacaktır.”

Bu projeyle Ayvalık’ta ikamet edip ekonomik sıkıntı içindeki ailelerin üniversitelerde eğitim gören çocuklarına burs vermeyi birinci hedef, Ayvalık’taki eğitim kalitesini yukarılara çekmeyi de ikinci hedef olarak belirlediklerini ifade eden Ergin, “Türkiye’de olduğu gibi Ayvalık’ta da esas sorun eğitim ve ekonomik zorluklar. Ekonomik sıkıntı içindeki çocuklara nasıl katkı yapabiliriz düşüncesiyle buluştuk. Derneğimizi bu iki gaye için kurduk” dedi.