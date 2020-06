Ger-Tur, bölgede tek arıtması olan sitedir

27 Ağustas 2010 Cuma günü “Fosseptiklerini denize akıtıyorlar” başlık bir şikayeti köşemizde dile getirmiştik. Menderes Özdere Orta Mahalle sakinlerinden Dr. Ömer Akkuş, bazı işletmelerin (otellerin) fosseptiklerini denize akıttıklarını belirterek, “Özdere Ger -Tur Eczacılar Sitesi’nin bulunduğu yerdeki bazı oteller taşan fosseptiklerini borularla denize akıtıyorlar. Eczacılar Sitesi olarak biz durumu tespit ettirdik ve belediyemize ilettik. Ancak, ilgilenen olmadı. Bu konuda oldukça sıkıntı içindeyiz. Çocuklarımızı denize sokmamaya başladık. Yetkililerin bu gidişe dur demelerini ve bu işletmeleri cezalandırmalarını istiyoruz” demişti. Yazımızda adı geçen Ger -Tur Sitesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulusoy aradı ve yapılan bu ihbarın siteleriyle hiçbir ilgisinin olmadığını bildirdi. Geçen hafta sonu bizzat gidip gördüğüm 250 konutlu Ger-Tur Sitesi’nin 31 yıllık bir geçmişi olduğunu ve 1986 yılından bu yana arıtma tesisinin devreye alınmasıyla birlikte yerleşik düzene geçildiğini öğrendim.







Denizi azmak kirletiyor

Bu arada tam kapasite ile çalışan arıtmada biriken suyla siteye ait çam ağaçları ile kaplı yemyeşil çim alanın sulandığını izledim. Özdere’deki siteler içinde tek arıtması bulunan tesis olduğunu belirten Ulusoy şunları söyledi:

“Böyle bir ihbarda sitemizin adının kullanılmasına anlam veremedim. İhbarı yapan Dr. Ömer Akkuş sitemizin yanındaki Eczacılar Sitesi’nde oturuyor olabilir. Kendisini tanımıyoruz ve bu şahsın Ger -Tur Sitesi ile de hiçbir ilişkisi yoktur. Ayrıca sitemiz Özdere’de 1986 yılından bu yana arıtması olan, kıyı ve deniz temizliği ile ‘Mavi Bayrak’ alacak kadar temiz bir kıyı şeridine sahiptir. Arıtmadan çıkan suyumuz ise pırıl pırıldır. Biz bu suyla sitemizin önünde bütün gün oturduğumuz çam ağaçlarıyla kaplı yeşil alanımızı suluyoruz. Gümüldür Azmak Çayı’ndan denize akıtılan fosseptik, rüzgarın etkisiyle birlikte Özdere’deki tüm sahili kirletmektedir. Bu durum Menderes Belediyesi’nce de bilinmektedir.Belirtilen kirliliğin sitemizle hiçbir ilgisi yoktur.”

Fuar yine panayır havasında

Bu şikayet hafta başında geldi. “Nerede o eski fuarlar?” diye sözlerine başlayan Nebahat Atalay şunları söyledi:

“Dün (30 Ağustos 2010 Pazartesi) saat 19.00’da çoluk çocuk İzmir Fuarı’a gittik. Gece saat 23.30’a kadar da gezdik. Çok kalabalık idi. Ancak, o eski fuarın güzelliğinden bir parça da olsa görüntü yoktu. Fuar alanı aynıydı ama alan Allah’a emanetti. Lahmacuncu, kokoreççi, gevrekçi, midyeci, baloncu ve elinde pet şişelerle su satıcılarından geçilmiyordu. Şaşırdık. Ayrıca elinde torba ile ayçiçeği satanları da gördükten sonra şaşkınlığımız bir kat daha arttı. Bu arada gözümüz görevlileri aradı ve ne yazık ki ortada yoktu. Ayrıca gece saat 23.30 gibi fuar alanını terkederken gördüklerimiz bizi daha da üzdü. Yollar ve yeşil alanlar çöp içindeydi.”



Ders alınmamış!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos 2010 Salı akşamı her ne kadar operasyon yapmışlarsa da, fuarın ilk dört gününün bu görüntüler içinde geçmesi geçen yıllardan hiç ders alınmadığını ortaya koyuyor. İzmirliler, hiç değilse bugün ve hafta sonu fuarda bu çirkin görüntülerle karşılaşmak istemiyor. Üç gün boyunca denetim ve kontrol ekipleri ile temizlik ekipleri fuarı gezmeye gelenleri tedirgin etmeden görevlerinin başında olsalar ne kadar iyi olur. Bizden uyarması.

Patlak su borusu günlerce onarılmadı

Bornova Erzene Mahallesi’nden Onur Kaygusuz, “Mahallemizdeki ‘Canım Öğretmenim Parkı’nın yanındaki su patlağı günlerce onarılmadı. Üstelik burası, Büyükşehir Belediyesi Erzene Memba Suyu Satış İstasyonu’nun da hemen yanı başı. Bu duyarsızlık değil de nedir? Su almaya gelenler, her araç geçişinde ıslandı. Üstleri başları rezil oldu. Ayrıca akan suya yazık değil mi? Büyükşehir Belediyesi suya zam yaparak halka tasarruf yaptıracağına bu patlakları onaracak ekip sayısını artırsa da öyle tasarruf sağlansa olmaz mı? Patlak yapılmasına yapılacak belki ama günlerce akan suyun hesabını kim verecek?” dedi.

Apartmandaki baz istasyonu kaldırılsın

Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde oturduklarını belirten okurlarımız, “Bazı apartman sakinleri binaların çatılarına baca biçiminde ‘Baz istasyonu’ monte ettirdiler. Örneğin 127 numaralı apartmandaki baca biçimindeki baz istasyonu halen duruyor. Kaymakamlık ve belediye bu tür istasyonlarının kurulmasına nasıl göz yumuyorlar?” diyor.

Sokaktaki fırın is ve kurum atıyor

Konak Yeşildere’den arayan okurlarımız, “ 5420 Sokak’taki fırından şikayetçiyiz. Bu fırın yandığı andan itibaren is çıkarıyor ve her tarafı kirletiyor. Bu yüzden balkona çamaşır asamıyor, pencerelerimizi açamıyoruz. Bu konuyu mahalle muhtarımıza aktardık. Hiçbir şey değişmedi. Ayrıca sokağımızdaki kahvenin üstündeki baz istasyonunun da kaldırılmasını istiyoruz” diyorlar.

Özdere, artık eskisi gibi güzel değil

Menderes Özdere’den Erdal Can, “Özdere eskisi gibi değil. Gün geçtikçe güzelliğini kaybediyor. Ana caddemiz ne zaman gelseniz trafiğe tıkalı. Tek şerit zor işliyor. Park yasağına uyulmuyor ve denetim de yapılmıyor. Ayrıca geceleri sokaklarımızın çoğundaki aydınlatmalar yanmıyor. Ayrıca ana caddemiz ve sokak araları çok pis, çok kötü kokuyor. Menderes Belediye Başkanı’nda bölgemizle ilgilenmesini istiyoruz” diyor.