Gişelerde vatandaşa zorluk çıkarılıyor

Toplu ulaşımda 15 Şubat 2018’de ‘Artı Para’ sisteminin devreye girmesinden sonra yetkililerin aksaklıklar konusunda gelen şikâyetlere cevap vermesi istendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZBAN’da 25 kilometreden sonrası yapılan yolculuklar için uygulamaya koyduğu “Artı Para” sistemi nedeniyle vatandaşlardan şikayetler biteceğe benzemiyor. Kartlarında yeterli bakiye olmadığı için zor durumda kaldıklarını söyleyen İzmirliler, yetkililerin bu konuda vatandaşın mağdur duruma düşmeyeceği kolaylıklar getirmesini istediler.

‘Başka param yoktu’

Ayrıca “Artı Para” uygulaması nedeniyle kartlarına para yükleme işlemi yaptıran vatandaşlar da gişelerin erken kapandığından ve gişe memurlarının zorluk çıkardığından dert yandılar. İstasyon amirlerine şikayet ve istekler iletildiğinde de anlayış göstermediklerinden yakındılar. İşte bir okurumuzun Bölge İstasyonu’nda yaşadığı olay:

“Ben Buca’da oturuyorum. Önce ESHOT’la İZBAN hattına iniyor, oradan 4 istasyon sonra İzmir Metrosu ile de Bornova’daki işyerime geliyorum. Dönüşü de aynı şekilde yapıyorum. Geçenlerde dönüş için kartıma ‘Artı Para’ yüklemek için Bölge İstasyonu gişesine yanaştım, 4.50 TL yükleme yapmam gerekiyordu. Çantamda 3 tane 1 lira, 1 tane 50 kuruş ve 1 tane de 25 kuruş çıktı. Başka param yoktu ve 5 kuruş olarak biriktirdiğim 75 kuruşu ekledim ve gişe memuruna verdim. Görevli, 5 kuruşları almadı. İsminin Z. O. olduğunu öğrendiğim gişe görevlisi beni tersledi. Ben de istasyon şefi olan M. D.’ya konuyu aktardım. O da gişe görevlisi gibi anlayışsız davrandı ve bana zorluk çıkardı. 15 dakika uğraşıdan sonra (işime de geç kaldım) gişe görevlisi şefin oluruyla lütfen kabul edip 5 kuruşları aldı, yükleme yaptı.”

Şikâyetlerden bazıları şöyle:

- İZBAN’daki ‘Artı Para’ sistemi alt kesim düşünülmeden getirilen bir uygulama. Sabah ve akşam saatlerinde kuyruklarda çekilen çile de ayrı bir eziyet. Zaman kaybı ve kaos ortamı ise asla hoş görülür gibi değil. ‘Artı Para’ konusunda bir an önce bir çözüm getirilmesini istiyoruz.

- ESHOT’a bindim. Kartımdan 2.86 TL kesildi. İZBAN’A geldiğim de benden yükleme yapmam istendi. Yükleme yaptım ve bindim. İndiğimde ‘Artı Para’ önleri çok kalabalık olduğu için ayrıldım ve param gitti. Bu uygulama yapıldığı günden bu yana en az 5 kez param içeride kaldı. Paralarımızı nasıl alacağız?

- İZBAN aktarmalarında yanlarında ‘Artı Para’ için parası olmayanların binemediğini gördüm. Ben böyle durumda olan iki kişiye yardımcı oldum. İnsanlık hali, yanlarında parası olmayanlar ne yapsınlar? Bu yüzden işine ve okuluna geç kalanlar oluyor. Bunun içinde bir çözüm getirilmeli.

- Sabah ve akşam saatlerinde Halkapınar’daki ‘artı Para’ makinelerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Çıkış yapılan kapılar artırılarak validatörler konulsa insanlar mağdur olmasa olmaz mı?

Bu görüntü İzmir-Aydın Otoyolu’na yakışmıyor

Aydın’lı Şahin Kayabaşı, her gün kullandığı Aydın-İzmir Otoyolu’nda sık sık karşılaştığı çirkinliği yetkililere aktarmamızı istedi. Köşemizdeki fotoğrafları hafta başında çektiğini bildiren okurumuz şunları dile getirdi:

“Ben haftanın en az 3 günü Aydın-İzmir Otoyolu’nu kullanarak İzmir’e gidiyor ve aynı yoldan dönüyorum. Zaman zaman da tuvalet ihtiyacı nedeniyle Selçuk’taki ‘Sağlık Kuzey Servis Alanı’nda mola veriyorum. Ne zaman durduysam bu çirkinliklerle karşılaşıyorum.”

‘Tuvaletler çok pis’

“Üzüldüğüm taraf; şu sıralar turizm acenteleri Koreli ve Çinli turistleri de burada indiriyor ve mola veriyorlar. Şu hale bakın. Servis alanı çok pis, çöp içinde, parke ve bordür taşları kırık. Alan çok bakımsız. Neyse de, özellikle genel tuvaletler pis ve rezil bir durumda. Erkek pisuvarları tıkalı ve içleri idrar dolu. Klozetler ise leş gibi, kırık ve dökük. Muslukları bozuk. Sıvı sabun ve tuvalet kağıdı çoğu zaman yok. Turizm mevsiminin yaklaştığı şu günlerde bu görüntüler Aydın ve İzmir gibi iki turizm kentinin birleştiği bu yola yakışmıyor. Yok mu bunları denetleyenler. Bu çirkinliklerin acilen düzeltilmesini istiyoruz.”

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