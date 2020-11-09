'Gökbel Barajı’yla üretici gülecek'

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çine Ovası ile Koçarlı Bağarası Ovası’ndaki verimli toprakların da suyla buluşturulacağı bildirildi.

Aydın ve ilçelerinde son yıllarda su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayacağı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nün (DSİ) açıklamasında; Aydın’a yapılan bu yatırımlarla ilin verimli topraklarının suyla buluşturulması sonrası binlerce dekar arazinin sulanacağı ifade edildi.

120 milyona mal oldu

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Çine Projesi’nin parçası olan ve bölge tarımına büyük katkı sağlayacak Çine Gökbel Barajı’nı tamamlayarak su tutmaya başladık. Bu baraj bölge tarımına getireceği katkı dışında, iki ilçedeki vatandaşların içme ve kullanma suyu ihtiyacını da karşılayacak. Derelerdeki taşkın riski de azalacak. Temelden yüksekliği 62,5 metre ve su depolama kapasitesi 13 milyon metreküp olan Gökbel Barajı’nın su depolamasının da tamamlanmasıyla, yapılacak sulu tarım sayesinde bölge ekonomisinde yıllık 323 milyon 760 bin lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor. Bu barajda depolayacağımız suyla Çine Ovası’nda 69 bin 800 dekar, Koçarlı Bağarası Ovası’nda 146 bin 40 dekar olmak üzere, toplam 215 bin 840 dekar arazi sulanacak. 120 milyon liraya mal olan barajın hayırlı olmasını diliyorum.”

‘Cezaları nereye yatıracağız?’

Bu soruyu, İzmir Bornova’dan arayan bir okurumuz sordu. Küçük oğlunun Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gördüğünü söyleyen okurumuz şunları söyledi: “Oğlum, Eylül ayı sonunda evini temizlemek için Denizli’ye gitti. Şehirde temizlik malzemesi almak için markete girdiğinde maskesi yokmuş. Maske takmadığı için bekçiler oğluma ceza yazmış. Geçen hafta evimize ödeme emri geldi. Parayı bir türlü yatıramadık. Cezayı ne Mal Müdürlüğü ne de vergi daireleri alıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Nereye gittiysek, ‘Böyle bir cezayı almaya yetkimiz yok’ diye cevapladılar. ‘Nasıl?’ diye sorduğumuzda, ‘Hangi birime aktarılacağı ile ilgili bize bilgi verilmedi’ dediler. Devletimizi yönetenlerin bu konuda açıklama yapmalarını, halkı bilgilendirmelerini istiyoruz.”