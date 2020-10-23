Göz sağlığını koruyun hareketsiz bırakmayın

8 Ekim Dünya Görme Günü nedeniyle Uzman Opr. Dr. Dilek Karaca, uzaktan eğitim sürecindeki çocukların göz sağlıkları konusunda neler yapılması gerektiğini açıkladı

“8 Ekim Dünya Görme Günü” nedeniyle dünyada yaklaşık 1.3 milyar insanın görme sorunu yaşadığı ve bunun yüzde 80’inin önlenebilir olduğu açıklandı.

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda karmaşık bir süreç içine giren ilk, orta ve liselerde okuyan öğrencilerin sağlıkları konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Dilek Karaca, ‘Uzaktan Eğitim’e katılan öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulundu. İlk 7 yaşın göz ve beyindeki görme ile ilgili bölümün gelişmesi açısından oldukça önemli olduğunu dile Opr. Dr. Karaca, “Çocukların eğitimlerini aksatmamaları için göz sağlığı en önemli unsurdur. Uzaktan Eğitim dönemini yaşadığımız şu günlerde ailelerimize önerilerim şöyle olacak. Öncelikle çocuklarımızın herhangi bir göz bozukluğunun olup olmadığını saptamak için göz kontrolü yaptırmalıyız. Bir önemli husus da ders aralarında çocuklarımız ekran başından kalkıp, pencereden uzağa bakarak gözlerini dinlendirmeleridir. Göz kuruluğu açısından ise özellikle klima ve kaloriferli ortamlarda odanın nemlendirilmesi sağlanmalı. Ekran ışınlarına karşı da uygun filtrelerle çocuklarımızın gözleri korunmalı” diye konuştu.

Ekrana filtre şart

Uzman Opr. Dr. Dilek Karaca, sağlıklı gözler için şu önerilerde bulundu: “Sağlık bir bütündür. Genel vücut sağlığı için yapılan her güzel şey göz sağlığını da etkiler. Sağlıklı beslenme; mevsiminde ve doğal olan sebze, meyveler, lifli gıdalar, zeytinyağı, ceviz, deniz ürünlerini dengeli ve düzenli olarak tüketmeliyiz. En önemlisi de düzenli egzersiz yaparak sağlığımızı bir bütün olarak koruyabiliriz. Göz kontrolü, özellikle yeni doğan ve çocukluk dönemi arası ile 40 yaş sonrasında yapılmalıdır. Zorunlu olmadıkça ekran karşısındaki çalışma sınırlandırmalı. Eğer zorunlu olarak çalışılacaksa (uzaktan eğitim gibi) uygun filtre ile gözler ekran ışınlarından korunmalıdır. Karanlık veya loş ışıklı ortamda çalışmaktan kesinlikle kaçınılmalı, mola aralarında uzak bir noktaya bakarak gözler dinlendirilmelidir. Güneşli günlerde ise dışarıda UV filtreli gözlük kullanılmalıdır.”