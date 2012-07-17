GÜRLEK KÖYÜ SU BEKLİYOR

Denizli Honaz ilçesine bağlı Gürlek köy halkı 4 yıldır her yaz susuzluk çektiklerini belirterek yetkililerin sorunlarına çözüm üretmelerini istediler.

Köy halkından Nazmiye Eraslan, “2 bin nüfuslu köyümüz 15 gündür susuz. Susuzluk problemini 4 yıldır her yaz çekiyoruz. Tarladan evlerimize geldiğimizde susuzluk yüzünden yıkanamıyor ve çamaşırları yıkayamıyoruz. Düzenli bir suyumuz yok. Hatta içecek suyumuz yok. Suyumuz gece saat 12.00’dan sonra gelirse geliyor. Gelmezse o da yok. Susuzluk çok kötü bir şey. Yetkililerden bir an önce bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz ama hiç kimse sesimizi duymuyor. Evimizde huzur kalmadı ve psikolojimiz bozuldu. Pislikten hastalık bulacağız. Korku içindeyiz” diye dert yandı.

5 yıldır elektrik vermiyorlar

3 çocuklu Güldan Dalkılıç, 5 yıl önce yaptığı evine elektrik bağlatamadığı için LPG tüpüne bağlı lamba ile aydınlanıyor, suyunu da testide soğutarak içiyor

Manisa’nın Selendi ilçesinden arayan 3 çocuk annesi Güldan Dalkılıç, “İlçe merkezinde ev sahibi olabilmek için 15 yıl tütün diktim, harman kaldırdım. 3 evladım var ve bunlardan küçük olanını maddi imkansızlık nedeniyle okutamadım. Orta ikinci sınıftan aldım. 5 yıl önce dişimden tırnağımdan artırdıklarımla bir ev yaptım. Keşke evimi yapmaz olaydım, yaptım da ne oldu ki, 5 yıldır karanlıkta yaşıyoruz. Evimiz, bahçe evi olarak göründüğü için mevzuat gereği bize ‘Hattı ve direkleri kendiniz yapın’ diyorlar.



Devlet bana sahip çıksın

Benim bunu yapacak maddi imkanım yok. Elektriğimiz olmadığı için akşamları tüp gazla çalışan ışığın altında geçiriyoruz. Buzdolabı olmadığı için suyu toprak testilerde soğutup içiyoruz. Devletimiz ‘Elektriksiz susuz köy kalmayacak’ diyor ama biz Selendi ilçesinin göbeğinde elektriksiz yaşıyoruz. Devletimden elektrik istiyoruz” diye dert yandı.

Atatürk Parkı kurudu

Karşıyaka Aksoy Mahallesi sakinleri, “1751/1 Sokak üstünde ve 1752 Sokak yanında bulunan Atatürk Parkı bakımsızlığa terk edildi. Şu anda çimler kuruduğu gibi, ağaçlar da kurumak üzere. Belediyemizin bu parkı niçin ihmal ettiğini bilmiyoruz ama görüntüsü taşıdığı ada hiç mi hiç yakışmıyor. Ayrıca ışıkları da uzun süredir yanmıyor. Yani hayalet kent gibi oldu. Belediyemizin acilen bu parkı bakıma almasını istiyoruz” diyorlar.

Trafo yetersiz kalıyor

Evka-5 sakinleri elektrik kesintilerinden bıkmışlar. Bakın ne diyorlar: “Mahallemizin 8930, 8930/1-2 ve 3 sokaklarda, sokak aydınlatmaları yanmıyor. Yapılıyor ama sık sık arızalanıyor. Ayrıca bütün kış her yağışta elektriklerimiz kesiliyordu. Şu anda da kesintiler başladı. İlgililer, ‘Trafonuz yetersiz kalıyor’ diyerek bizi bilgilendirdiler. Biz bu sıkıntıları daha ne kadar çekeceğiz?” diye soruyorlar.

YÜKSEK SESLİ MÜZİK YAYINI UYUTMUYOR

Bu şikayet Buca Uğur Mumcu Caddesi 127 Sokak sakinlerinden geldi. Okurlarımız, “Gürültü kirliliği olur da bu kadar olmaz. Semtimizdeki Sini Köşk Restoran, 28.07.2011 tarih ve 274/2011/07 sayılı İzmir Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu’nca çok hassas bölgede gösterilmesine; 27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Çevresel Gürültü Yönetmeliği 24. maddesine göre açık alanda ‘Canlı müzik yayını yapamaz’, denilmesine rağmen yüksek sesli müzik yayını yaparak bizi huzursuz ediyor ve uyutmuyorlar” diyorlar.

Mangal yakmak yasaklansın

Foça’nın İngiliz Burnu Yeşiltepe’den arayan okurlarımız, “Yangını kısa sürede söndüren İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça itfaiyelerine teşekkür ediyoruz. Ancak, Foça merkeze çok yakın olan İngiliz Burnu’nda çıkan yangın, Foça halkından bu civarda evleri olan bizi korkuttu. Hafta sonları gelen ziyaretçilere mangal yakılmasının yasak olduğu söylensin” dediler.

Karabağlar’da bu plakada araç yok

9 Temmuz günkü köşemizde “İki çöp konteynerini görevli kişi (ç)aldı” diye bize şikayetini ileten Hakan Kırılmaz dün tekrar aradı ve plakasını verdiği çöp kamyonunun Karabağlar Belediyesi’ne ait olmadığını söyledi. Okurumuz, “Yaptığım ihbar üzerine Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm hemen araştırma yapılmasını istedi. Benimde bizzat içinde bulunduğum araştırma sonucunda, 35 AYE 78 plakalı aracın Karabağlar’a ait olmadığını tespit ettik. Ancak, sağlam çöp konteynerlerini alıp da, ezik ve eski konteynerleri bırakanlar aranıyor. Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm ile Temizlik İşleri yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

1. Kordon saat 24.00’te açılsın

1. Kordon’un trafiğe tamamen kapatılması ile ilgili çekişmeler ve istekler bitmiyor ve biteceğe de benzemiyor. Kordon’da işyeri bulunan okurlarımız şunları söylediler: “Son değişiklikle araç giriş yasağının gece saat 24.00’ten gece saat 03.00’e alınması iyi olmadı. Kordon’a eğlenmek için müşteriler ancak saat 24.00’ten sonra geliyorlar. Biz, araç giriş yasağının gece saat 24.00’te sona erdirilmesini istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

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