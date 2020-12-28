‘Güvenli ve temiz bir kent istiyoruz’

Kovid-19 süreci boyunca, başta sağlık çalışanları olmak üzere, belediye başkanları ve ekiplerinin özveriyle iş yaptığını belirten okurlarımız, 2021 beklentilerini iletti.

Okurlarımız, 2020 yılının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok iyi hatırlanmayacak gelişmeler olduğunu belirtti, “Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre, önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtilen koronavirüs salgını nedeniyle binlerce vatandaşımız yaşama veda etti. 10 aydır peşimizi bırakmayan Kovid-19 salgını tarih boyunca unutulmayacak” dedi.

Bu süreçte yaşamını yitiren, bunun yanında hizmetlerini halen özveriyle sürdüren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiklerini dile getiren okurlarımız, şu noktalara değindi: “7/24 hizmet veren belediye başkanları ve ekiplerine de şükran borçluyuz. 26 Aralık verilerine göre, Kovid-19’dan ülkemizde ölüm sayısı 19 bin 500, dünya genelinde 1 milyon 729 bin 800 kişi. Dünyadaki vaka sayısı 79 milyon civarında. Siyasetçilerden, özellikle ekonomide 2021 yılı içinde destek ve kalıcı çözümler istiyoruz. Toplum olarak barış içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza karşı şiddet ve tecavüzün sona ermesini, yasaların ağırlaştırılmasını istiyoruz. Bugüne kadar 271 kadınımız şiddet kurbanı oldu. Yeter artık! Hayvan hakları yasasının da bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz.”

Maske-Mesafe-Temizlik

Bu satırlar da benden: “Benim önerim; önceki yıllarda olduğu gibi sağlıklı, birbirimize sarılarak, neşe ve huzur içinde yaşam sürdürmek istiyorsak; Sağlık Bakanlığı’nın, Bilim Kurulu’nun ve Türk Tabipleri Birliği’nin birincil olarak önerdiği ‘Maske-Mesafe-Temizlik’ kuralına en az 6 ay daha titizlikle uymamız gerekiyor. Ayrıca terör ve felaketler konusunda da dikkatli ve hassas olmalıyız. Yeter artık, can kaybı istemiyoruz. Suriye’nin İdlib kentindeki Türk konvoyuna saldırıda 54 şehit verdik. 24 Ocak’ta Elazığ depreminde 41, 30 Ekim’de İzmir depreminde 117 vatandaşımızı kaybettik. Van Bahçesaray’daki çığ felaketinde 42, Giresun’daki sel felaketinde 11, Sakarya’da, havai fişek fabrikasındaki patlamada 7, Gaziantep’teki özel hastanede patlayan oksijen tüpünden 12 vatandaşımızı kaybettik. 2020’nin, salgın dersleri aldığımız bir yıl olmasını umuyorum. Ancak bir konu var ki, süper oldu; insanlar artık ellerini daha sık yıkamayı öğrendi... 2020’ye güle güle diyor; 2021’in tüm dünyaya sağlık, barış, mutluluk, adalet, eşitlik ve huzur getirmesini diliyorum. Sevgi ve saygılarımla...”