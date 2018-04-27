Halı sahalar için teşekkür ediyoruz

Bornova’da, yerleşim yerleri içinde bulunan, bakımsız ve serseri yatağı haline gelen viyadük altlarının, İzmirlilere hizmet eden pırıl pırıl mekânlar haline getirildiği bildirildi.

İzmir’de binlerce konut arasında kalan ve yıllarca serserilerin, balicilerin, bimekânların mesken edindiği, gece yarılarından sonra araçlar içinde fuhuş yapılan, viyadük altları girişimci bir işadamının sayesinde yaşanılacak yerler haline getirildi..

Bölge sakinlerinin yaka silktiği, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme ve İzmir-Çiğli arasındaki otoyolları birbirine bağlayan yolların viyadük altlarının ışıklandırılarak kamera sistemleriyle güvenli yerler haline getirilmesi, İzmirliler tarafından takdirle karşılandı.

‘Korku mekânlarıydı’

Köşemize gelen teşekkür mesajlarını iletmek üzere, viyadük altlarını hem ekonomiye, hem halkın huzurlu bir ortamda yaşaması için ele alan, hem de 25-30 kişiye ekmek kapısı yapan İzmirli işadamı Hakan Beşyıldız’a ulaştık ve sorduk, işte bize konu ile ilgili verdiği bilgiler:

“Yıllardır ailece petrol, yediemin ve taşımacılık işletmeciliği yapıyoruz. Bornova’daki viyadük altlarının uzun süredir bakımsız halde olduğunu ve uygunsuz kişilerce korku mekânları haline getirildiğini görünce, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bu mekanların değerlendirilmesi teklifinde bulunduk. Teklfimiz kabul edildi ve 2016 yılında Bornova 195, 196, 201 sokaklar arasında kalan viyadük altlarını kiraladık. Bu alanları önce temizletip parke taşlar döşeyerek çevreye uyumlu hale getirdik. Sonra ışıklandırdık, kamera sistemleri ve uzman personelimizle güvenli hale getirdikten sonra, yediemin deposu ve bölge sakinlerinin yararlanacağı otoparklar oluşturduk. Bir yıl önce de Bornova Sanayi Caddesi boyunca uzanan viyadük altlarını Karayolları Vakfı’ndan kiraladıktan sonra, Altınordu Kulübü yöneticileriyle anlaşarak 3 tane 196 Sokak ve çevresinde, 3 tane de Bornova’nın yeni gelişen Sanayi Caddesi yanında Bornova Forum’un, öğrenci yurtlarının, Yaşar Üniversitesi ile son yıllarda gelişen ve lüks konutların bulunduğu yerde olmak üzere, 6 adet halı saha yaptık. Yazın güneşte yanmadan, kışın ıslanmadan huzur içinde halı saha maçları yapmak isteyen tüm sporseverleri bekliyoruz. Şu anda soyunma odaları, duşları, genel tuvaletleri, kafeleri ve otoparkları ile güneş ve yağmurdan korunaklı halı sahalarımızın yapılmasında bize destek olan Bornova Kaymakamımız Mustafa Gündoğan ve Belediye Başkanımız Olgun Atila ile Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a teşekkür ediyoruz.”

‘Bu kavşakta iki adet ayna olmalı’

Okurlarımız Hatay’daki Askeri Hastane yanındaki 269 Sokak’ın trafik hareketliliği çok yoğun olan bir sokak olması nedeniyle uyarıda bulundu. Bu istek, Halilrıfat Paşa ve Mithat Paşa mahalleleri sakinlerinden geldi... Okurlarımız, bakın ne diyor: “188 Sokak’tan aracınızla ilerleyip 269 Sokak’a geldiğinizde, çift taraflı trafiğe açık olan bu yola geçmek çok tehlikeli. Çünkü, 188 Sokak’tan İnönü Caddesi yönüne dönmek istediğinizde 269 Sokak’tan akan trafiği asla göremiyorsunuz. Bu kavşak, bu bölgede en çok trafik kazası yaşanan bir kavşak. Biz bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Dairesi Başkanlığı’nın bu kavşağı incelemesini ve 188 Sokak çıkışındaki 269 Sokak’a sağdan ve soldan gelen trafiği görmemiz için iki adet ayna konulmasını istiyoruz.”

Sorununa sahip çık!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...