Halil Atila, okulunu tamamen yeniliyor

Geçen hafta köşemizin telefonuna Bornovalı okurlarımızdan, “Kars Halil Atila İlköğretim Okulu yıkılıyor” diye bir ihbar geldi. Şaşırdım. Önce okul yönetimini, arkasından da Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü aradım ve “Bornovalılar’dan, ‘Kars Halil Atila İlköğretim Okulu ne oluyor? Yıkıldığı ile ilgili ihbarlar alıyoruz, doğru mu?” diye sordum. Yetkili bir kişi, okulun yıkılmadığını, aksine yenilendiğini ve Bornova Kaymakamlığı’nda, bu okul ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bornovalı bir işadamı arasında protokol imzalandığını söyledi. Yıkılma işini doğrulayan yetkili kişi, okulun çatısı ile çerçevelerinin tamamen yenileneceğini, dış cephenin de kazınarak değiştirileceğini, sola yatık olan Atatürk rölyefinin düzeltileceğini belirtti. Bu işin ekonomik yükünü hangi işadamının çektiğini sorduğumda aldığım cevap, “Eğitim sevdalısı işadamı Halil Atila” oldu.



Lakabı ‘Atom Karınca’

Eğitim, sağlık ve spor camiasına yaptığı yatırım ve destekler nedeniyle yakından tanıdığım Halil Atila’yı aradım. Bornovalıların çalışkanlığı ve başarılı iş hayatı nedeniyle “Atom Karınca” adını taktığı Halil Atila’nın yenileme işlerini üstlendiği Kars Halil Atila İlköğretim Okulu’nda olduğunu öğrendim. Bir saat sonra buluştuk. Halil Atila, teknik ekibi, işçileri ve okul yöneticileri ile birlikte işin başındaydı. 1993 yılında yaptırdığı 16 derslikli okulunu kimseye duyurmadan, sessiz ve sedasız yeniliyordu. Çalışmaları izlerken işadamı Atila, bir ara Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir ülkenin kalkınması ancak ve ancak eğitimle olur” sözünden örnek aldığını belirttikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitim, benim yaşamımın en önemli parçasıdır. Güçlü bir Türkiye için çocuklarımızın bilgili, bilinçli ve eğitimli olmaları gerekiyor. Ki, ben de buraya bu nedenle sahip çıkıyorum. Bu okulu teknolojiye uygun, modern ve çağdaş bir eğitim kompleksi haline getirmeye çalışıyorum. Bu iş bana 250 bin TL’ye mal olacak. Ülkem ve çocuklarımız için feda olsun.”



Israr edenlere kırgınım

Bu okul dışında Bornova Hükümet Konağı ile Bornova’daki birçok okula katkı sağladığını da ifade eden işadamı Halil Atila, şunları söyledi: “Hayır işi, gönül işidir. Bornova’da birçok hayırsever var. Beni 10’a katlarlar. Benim kapımda ‘hayır’ için gelenler eksik olmuyor. Herkese ve her yere hayır yapamam. Bu konuda anlayış bekliyorum ve ısrar edenlere de kırgınım. Bugüne kadar yaptığım her bağışın tek kuruşunu vergiden düşmedim. 1993 yılından bu yana ülkeme 4 okul, 6 öğretmen lojmanı ve bir de çok amaçlı salon kazandırdım. Bu arada belirteyim; gazetenizi arayarak Kars Halil Atila İlköğretim Okulu ile ilgilenen Bornovalı hemşerilerime duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Okulu yıkmıyorum. 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı’na yepyeni bir Kars Halil Atila İlköğretim Okulu kazandırıyorum. Bununla birlikte Yeşilova’daki Halil Atila İlköğretim Okulu’nun tuvaletlerini de yeniliyorum.





Angus ve turist gemileri aynı anda limana alınmasın



İzmir Limanı’ndaki taksiciler, otobüs şoförleri bu bölgede işyeri bulunan esnaftan ‘Angus’ cinsi sığır kokusu konusunda şikayetler aldık. Köşemizi arayan okurlarımız, “13 ve 14 Temmuz 2011 tarihlerinde İzmir Limanı’na turist getiren gemilerle birlikte limana ‘Angus’ türü sığır taşıyan bir gemi giriş yaptı. Sanki kasıtlı yapılmış gibiydi. Turistler kaçar gibi otobüs ve taksilere binip liman çevresinden uzaklaştılar. Turistin çıkış yaptığı saatte angus taşıyan geminin limana alınması, ne derece doğruydu? İzmir Limanı hem turiste, hem de anguslara hizmet ettiği sürece İzmir turizmi yara alır. Liman çevresindeki taksiciler, otobüs şoförleri ve işyeri sahipleri olarak çok dertliyiz. Kentimizi yönetenlerin önlem almalarını istiyoruz” dediler.





‘Elektrik Tasarruf Cihazı’ aldatmasına kanmayın



Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş Müdürü Metin Demirağ aşağıdaki uyarıyı tüm okurlarımıza iletmemizi istedi. Aynen aktarıyorum: “Son zamanlarda basında yer alan haberlerden ve müşterilerimizden gelen şikayetlerden; ismi bilinmeyen bazı firmaların abonelerimizi arayarak TEDAŞ onaylı “Elektrik Tasarrufu Cihazı” sattıklarını söyledikleri ve Kurumumuzun adını kullanarak maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Söz konusu cihazların iddia edildiği gibi elektrik faturalarını azaltıcı etkisi bulunmamaktadır. Bahsi geçen cihazlar olsa da olmasa da elektrik sayaçları aynı miktarda aktif enerjiyi ölçmekte ve ölçülen aktif enerji üzerinden elektrik faturası düzenlenmektedir. TEDAŞ onaylı “Elektrik Tasarrufu Cihazı” sattıklarını beyan eden firmalarla TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve GEDİZ Elektrik Dağıtım arasında bir anlaşma olmayıp bu tür satışlardan doğabilecek müşterilerimizin mağduriyetinden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Tüm müşterilerimize saygı ile duyurulur.”





Boş arsa moloz ve çöp toplama yeri oldu



Manisa Hafza Sultan Mahallesi 4837 ve 4856 sokakların birleştiği yerde evi olan okurumuz Ali Değerli, “Kapı numaram 41. Evim her iki sokağa bakıyor. Burası aynı zamanda üçyol kavşağı. Evimin yanında bir boş arsa var ve burası moloz ve çöp toplama yeri gibi kullanılıyor. Arsada inşaat kalasları var. Bir yangın çıksa, benim evim de yanar. Belediyenin, arsadaki çöp ve molozlarla kalasları kaldırtmasını istiyoruz” diyor.





Sokağımızda baz istasyonu istemiyoruz



Karabağlar 4229 Sokak sakinleri de baz istasyonlarından dertli. Sokak sakinleri, “Konuyu yetkililere defalarca bildirmemize rağmen sonuç alamadık. Hatta imza kampanyası başlattık ve imzaları verdik. Baz istasyonu etkisinden korunmak için pencere açamıyoruz. Yetkililerin sokağımızdaki baz istasyonunun kaldırılması için bize destek olmasını ve çözüm için çaba sarfetmelerini istiyoruz. “ diye dert yanıyorlar.