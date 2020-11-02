Halkımız endişe etmesin hepimiz görev başındayız

30 Ekim 2020 saat 14.51’de İzmir ve çevresinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kente gelen bakanlar ve Büyükşehir ile ilçe belediye başkanları uyarılarda bulundu

Dün ben bu yazıyı yazarken AFAD İzmir Koordine Merkezi, yaşamını yitirenlerin 43’e çıktığını ve yaralı olarak kurtarılanların ise 896 olduğunu açıkladı. Önceki gün yani depremden 12 saat sonra İzmir’e gelen bakanlar da vatandaşları uyardı. İzmir Büyükşehir Başkanı M. Tunç Soyer başta olmak üzere tüm ilçe belediye başkanları depremden hemen sonra harekete geçti, ekiplerin hazır olduğunu, kriz masaları oluşturulduğunu, vatandaşlarının yanında olduklarını duyurdu.

Kira yardımı

İşte verilen o mesajlardan satır başları:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Nihat Kurum: “Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet Başsavcılığı vatandaşlarımız enkaz altıdayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturma başlattı. Bakanlığımız 5 bin görevli, 475 araçla tüm binalarda hasar tespit çalışmalarını yapacak. İlk tespitlerimize göre 17 bina yıkılmış. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmaları sonrası evlere girsinler. Ayrıca taşınma ve kira yardımları da yapacağız.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Öncelikle göçük altındaki vatandaşlarımızı çıkarmak için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Beraberinde zarar gören ve evleri hasarlı tüm vatandaşlarımızın barınmaları ile yiyecek başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışacağız.”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: “Deprem olayını yaşayan tüm il ve ilçelerimizde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Önceliğimiz enkaz altındaki canlarımızı çıkarmak olacak. Ayrıca yaşamını yitirenlerin otopsi işlemleri ile adli tıp hizmetlerimiz aralıksız devam edecek. Bu işlemler sonrasında da yapılarla ilgili, kusurlu olanlar hakkında gerekli yasal süreç neyse devreye girecek. Halkımız bu konuda endişe etmesin.”

7/24 hizmetteyiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı M. Tunç Soyer: “İlk iş olarak 300, hemen sonrası 600 çadır ve seyyar tuvaletler kurduk. İlk etapta, Bayraklı, Bornova ve Buca ile Aşık Veysel Rekreasyon alanı olmak üzere Kültürpark ve Hasanağa Bahçesi’nde sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yapıyoruz. Bu sayı 35 bine kadar ulaştı. Ayrıca maske ve dezenfekte malzemesi de dağıtılıyor. Bayraklı bölgesinde 19 yıkık bina tespit ettik. Vatandaşlarımızdan özellikle Bayraklı bölgesinin trafik akışı konusunda destek olmalarını rica ediyoruz. Büyükşehir Hemşehri İletişim Merkezi’nin 7/24 halkımızın hizmetinde olduğunu aktarayım. HİM Telefon numaraları: 444 40 35. Santral No: 0232 293 12 00. E-Posta: him@izmir.bel.tr”