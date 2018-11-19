'Hem maliyetten hem zamandan'

İZSU’nun kurduğu tesisler sayesinde İzmir, Avrupa Birliği standartlarında arıtılan yıllık kişi başına düşen atık su miktarı düzeyine sahip bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atık suların personel gerektirmeden ve minimum alanda ‘otomatik’ olarak arıtıldığı ‘Paket arıtma tesisleri’ sayısını artıracaklarını bildirdi. İZSU Genel Müdürlüğü, özellikle nüfusu az olan küçük yerleşimlerde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılması için peşpeşe ‘Paket arıtma tesisi’ kurmaya başladı. İlkini Foça Ilıpınar’a kuran İZSU 2’nci ve 3’üncü paket arıtma tesislerini İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su ürünleri ve sebze hallerine kurdu. 4’üncüsünü ise Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’ne kurmaya başladıkladırını açıkladı.

Temmuz 2019

Konuyla ilgili ayrıntılar şöyle: Avrupa Birliği standartında arıtılan yıllık kişi başına düşen atık su miktarı yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerdeki oranları yakalayan İzmir, şimdi de ‘paket arıtma hamlesi’ projesini başlattı. İZSU, bu projesini ilk olarak Foça’nın Ilıpınar Mahallesi’nde işletmeye aldı. Arkasından Buca’da iki, bu yıl son olarak Avrupa standartlarında ileri biyolojik atık su arıtma tesisini Aliağa Çaltılıdere’de kuruyor. Bu tesis yaklaşık 1.2 milyon liraya mal olacak ve önümüzdeki Temmuz ayında hizmete girecek. Bu yatırımla Çaltılıdere’ye 1.7 kilometrelik kanal şebekesi döşenecek ve tesis günde 130 metreküp atık su arıtılacak. İZSU ayrıca paket atık su arıtma tesisi dışında, İzmir’in ihtiyaç duyulan yerleşimlerine TSE standartlarında su verebilmek için ‘paket içme suyu arıtma tesisleri’ de kuracak. Tıpkı atık su paket arıtmalar gibi minimum alanda ve personel gerektirmeden ‘otomatik’ olarak çalışan paket içme suyu arıtma tesislerinin sayısı 30’a ulaştı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Paket arıtmada atık sular, öncelikli olarak fiziksel arıtmadan geçiriliyor ve evsel atıklardaki iri katı maddelerden temizleniyor, sonra da dengeleme havuzuna iletiliyor. Buradan da paket atık su arıtma tesisine sabit ve homojen karekterdeki atık su girişi sağlanıyor. Atık sular, paket içinde doldurma, havalandırma, çökeltme, boşaltma ve fazla çamur uzaklaştırma işlemlerinden geçiyor. Havalandırma aşamasında atık suya oksijen verilerek mikroorganizmaların gelişmesi ve bunlar sayesinde kirletici organik maddelerin parçalanarak tüketilmesi amaçlanıyor. Standartlara uygun şekilde arıtılan su, son olarak klorlama ünitesine gönderilerek bakteriler ve parazitleri yok ediliyor.

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