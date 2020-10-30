Her ders başında milli değerlerimizi anlatın

Arayan okurlarımız bir TV kanalında, “Cumhuriyetimizin kuruluş tarihini söyler misiniz?” sorusuna, öğrencilerin yanıt veremediğini söyledi

Kovid-19 salgınına rağmen, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 97’inci yıldönümü tüm yurtta, dış elçiliklerimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kutlandı. Devlet büyükleri başta olmak üzere 81 ildeki yetkili ve ilgililer, Atatürk anıtlarına çelenklerini koydu, günün anlam ve önemine değindi. Ancak, iki haftadır bir TV kanalında genç bir muhabirin 11 ile 16 yaş arasında öğrencilerle, Cumhuriyetimiz ile ilgili yaptığı sokak röportajında söylenenlere şaşırdıklarını dile getirdi. Gözlerine ve kulaklarına inanamadıklarını ifade eden emekli öğretim üyesi, öğretmen ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet ettiklerini söyleyen okurlarımız ilk, orta ve liselerde görev yapan genç öğretmenler ile okul yöneticilerine bakın ne dediler:

“Genç muhabir yaptığı sokak röportajında, ‘Cumhuriyetimizin kuruluş tarihini söyler misiniz?’ diye bir soru sordu. Çok üzücü ama onlarca öğrenci içinden sadece bir ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi, bu soruya doğru yanıt verdi. Bu öğrencinin son cümlesi ise “Babam öğretti” oldu.

Çocuklar; “1938, 1800, 30 Ağustos, ben bilmiyorum, düşünüyorum, bilmiyorum, 23 Nisan, 19 Mayıs 1900, 17 Ekim 1929, unuttum, 2500, 29 Ekim” gibi cevaplar verdi.

Kalkınmanın gücü

Onlarca çocuğumuz ve gencimiz ülkemizin kuruluşunun en önemli değerini bilemedi. Sonunda ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi bir kızımız, “29 Ekim 1923, Gazi Mustafa Kemal, Ankara’da ilan etti” diye yanıt verdi.

Bizi en çok üzen ise “Babam öğretti” demesi oldu. O güzel çocukların nasıl bir boşlukta olduklarını görünce üzüldük. Bu nedenle tüm öğretmenler, hangi branşta olurlarsa olsunlar derslerinin ilk dakikalarında ülkemizin bağımsızlığa kavuşması ve kimlerin nasıl mücadele ettiklerini anlatsınlar.

Yurdumuzun yedi emperyalist ülke tarafından paylaşıldığı, sonrasında 19 Mayıs 1919’da başlayan milli mücadele, 23 Nisan 1920’de ilk TBMM’nin kuruluşu, 26 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da başlayan İstiklal Savaşı, 30 Ağustos Zaferi ile 9 Eylül 1922’de Türk askerlerinin İzmir’e girişi, Yunan ve Ermeni güçlerinin İzmir’i yakarak ve yıkarak kaçışı ile 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’in ilanını anlatmak kaç dakikalarını alır.

Sözün özü; öğretmenlerimiz bize, “Kalkınmanın gücünün eğitim olduğunu; eğitimin sınırı neredeyse ekonominin de sınırı orada olur” diye öğretmişlerdi.

Genç öğretmenlere benim önerim de bu son cümle olsun.