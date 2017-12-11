Hiç kimse, “Bana bir şey olmaz” demesin

“Dünya AIDS Günü” nedeniyle bu çok önemli konuyu, Ege Üniversitesi’nde düzenlenen “Pozitif Yaşam” adlı serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Deniz Gökengin hatırlattı.

İzmir’de düzenlenen “Dünya AIDS Günü” nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki etkinlikler kapsamında, HIV enfeksiyonunun önemine dikkat çekildi. Özellikle, riskli davranışlarda bulunanları teste yönlendirmek ve HIV ile yaşayan bireylerin damgalanmasını önlemek amacıyla açılan sergide konuşma yapan Prof. Dr. Deniz Gökengin, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Türkiye’de 2011 yılından bu yana hastalığın arttığını söyledi. Uzun süren öksürük ile nedeni anlaşılamayan ateşi olanların muhakkak test yaptırmasını öneren Gökengin şu uyarılarda bulundu:

Risk altındayız

“Dünya genelinde şu anda 36 milyon kişinin HIV ile mücadele ettiği ifade ediliyor. Ülkemizde ise ilk olarak 2011 yılında görülen AIDS, 1985 yılından 2016 yılının sonuna kadar 13 bine kadar çıktı. Ancak bunun iki katı kadar da teşhis konulamayan hastanın mevcut olduğunu tahmin ediyoruz. HIV’in temel bulaşma yolu korunmasız cinsel ilişki, anneden bebeğe ve kan ya da kan ürünleriyle temastan kaynaklandığı bilinmelidir. Hastalık, bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudun çeşitli enfeksiyonlar ile kanser türlerine neden olmaktadır. Bu da tedavi edilmezse HIV enfeksiyonunu 10-15 yıl içerisinde, AIDS olarak tanımladığımız son evreye taşınmaktadır. Uzun süren öksürük, nedeni anlaşılamayan ateşler, ishal ve sinir sistemi belirtileri veren hastalıkların görüldüğü durumlarda HIV ile enfekte olma ihtimali yüksektir. Bunun dışında kişi ‘Riskli Davranışlarda’ bulunmuşsa mutlaka gidip test yaptırmalıdır. Yani artık hastalığı önlemek mümkün, sadece harekete geçmek ve kararlı olmak gerekiyor. Bu nedenle kimse ‘bana birşey olmaz’ diye düşünmemeli.”

Manisa’da Gediz’in 4. MİM’i açıldı



Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. yetkilileri, Manisa’nın Yunusemre merkez ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde artan müşteri yoğunluğuna yönelik daha iyi hizmet verebilmek adına Manisa merkezindeki 4’üncü ‘Müşteri İlişkileri Merkezi’ni (MİM) açtıklarını bildirdi. Bir Aydem kuruluşu olan Gediz Elektrik’in, Aydem ile birlikte görevli tedarik şirketleri olarak faaliyet gösterdiklerini Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde MİM sayılarını müşteri memnuniyeti için, artırmaya devam eedecekleri belirtildi. İstasyon Caddesi üzerinde yer alan yeni Muradiye MİM, Manisalı müşterilerin daha konforlu ve ferah mekânda işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlayacak. Burada; abonelik başvurusu başta olmak üzere, fatura takibi, ödeme, sorgulama gibi müşterilerin her türlü ihtiyacına yanıt verilecek.

Karşıyaka’da içkili mekanlar denetlendi

İlçe genelindeki bar, kafe, restoran ve lokantalarda inceleme yapan Karşıyaka Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, içkili mekanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdığını bildirdi. Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, açılış ve kapanış saatleri, personel çalıştırma koşulları, hijyen kuralları ile ses düzeyi konusunda mekan sahiplerine bilgilendirmede bulunuldu.

Karşılıklı saygı

Denetlemeye giden ekiplerin, kurallara uyulması konusunda işletme sahiplerini uyardıkları belirtildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ise konu ile şu bilgileri verdi: “Bizim için öncelikli hedef ceza yazmak değil, gerekli uyarıları yaptıktan sonra orta yolu bulmak ve karşılıklı memnuniyeti yakalamaktır. Ekiplerimiz bu yönde uyarı ve ikazlarına devam edecek. Kurallara uymayan bir işletmenin katlamalı cezalarla karşı karşıya kalacağını da anlattık. İşgaliye konusunda çok hassas olduğumuzu bildirdik.”

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