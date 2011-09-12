İkinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz

LMenemen Seyrek Villakent Mahallesi sakinleri toplu ulaşım konusunda oldukça dertliler. “Gözden ırak olan hizmetten de ırak oluyor” diyen Villakent Mahalle Muhtarı Sevgi Zengin ile Ege-Koop Villakent Yöneticisi Zehra Ersaçan şunları dile getirdiler: “10 Temmuz 2004 tarihinde yürüRlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler yasası ile biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi metropolüne girdik. Girdik girmesine ama en yüksek emlak, çevre temizlik ve diğer ödemeleri yapmamıza rağmen merkezdeki hizmetlerden yararlandırılmıyoruz. Üvey evlat muamelesi görüyoruz. Özellikle toplu ulaşım konusunda sorunlarımız hiç mi hiç bitmiyor. Sürekli değişiklikle karşılaşıyoruz. Şimdi de otobüs saatleri değiştirildi. 30 dakkika yerine 35 dakikada bir olmuş. Tabii 35 dakikada bir otobüs kalksa iyi. En az 40-50 dakikada bir otobüs kalkıyor. Villakentlilerden Eshot konusunda destek olmalarını istiyorum. Ben bu hattın üstündeki tüm muhtarlarla da görüştüm ve birlikte hareket etmeye davet ettim. Tuzcullu ve özellikle eski otobüsler yüzünden hepimiz mağdur oluyoruz. Yazın eski otobüslerde pişiyoruz, kışın da donuyoruz. Hatta otobüs içinde şemsiye açıyoruz. Yetti artık. Biz Tuzculluya yine Kaklıç otobüsünün girmesini, ya da kalıcı çözüm getirilmesini istiyoruz. Ayrıca okullarda pazartesi günü açılıyor, minik yavrularımızın rezillik çekmesini istemiyoruz.”







Katlı pazaryerine çözüm istiyoruz

Karşıyaka Bahçelievler sakinlerinden Yasemin Baysal, “Biz 1851/10 ve 1850 sokaklar sakinleriyiz. Katlı pazaryerinin de karşısındayız. Kapalı ve katlı pazaryeri yapıldığında pazarın toplanacağını, sokaklarımızın işgal edilmeyeceğini ve gürültü kirliliği yaşanmayacağını düşünerek sevinmiştik. Ama hiçte öyle olmadı. Pazar günü kurulacak pazar için cumartesi gece yarısından itibaren gelen pazarcılar mallarını sakin bir şekilde indirseler sorun değil. Sabaha karşı açılan yüksek sesli arabesk müzikler, bağırışlar ve araç gürültüleri bizde huzur bırakmıyor. Yüksek sesle konuşmalar, tezgahların metal sesleri ve çekilen dolaplar her hafta bizi sabah uykusundan mahrum ediyor. Pazar günü akşama kadar pazarcıların bağırışları ile gece yarısına kadar da pazarcıların toplanma gürültüleri eksik olmuyor. Bu bitiyor pazartesi gece saatlerinden itibaren salı sabahı ve o gün akşama kadar tekstil pazarının gürültüsünü çekiyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi en üst kata yapılan düğün salonu. Gece saat 24.00’e kadar yüksek sesli müzik de, bu rezilliklerin tuzu biberi oluyor. Yaşadığımız bu sorunlarımıza çözüm getirilmesini istiyoruz” diye dert yanıyor.









BU GÖRÜNTÜ KUŞADASINA YAKIŞMADI

Bir yanda köpek güzellik yarışması diğer yanda çöpte köpek ölüsü



Bu iki fotoğrafı da köşemize 22-23 ve 24 Temmuz 2011 günlerinde Kuşadası’nda yapılan 1. Köpek Güzellik Yarışması’na yarışmacı olarak katılan okurumuz gönderdi. Ramazan Bayramı’ndan sonra Kuşadası’nda sahipsiz köpeklerin toplatılarak öldürüldüğünü iddia eden okurumuz bakın diyor: “Kuşadası Belediyesi ilçemizde hayvan sevgisini aşılamak için temmuz ayı içinde 3 gün süren Kuşadası Hayvan Şenliği kapsamında 1. Köpek Güzellik Yarışması düzenledi. Katılım çok iyiydi. Küçük, orta ve büyük ırk kategorilerinde köpekler kıyasıya yarıştı.

Bu yarışma sonrası birçok aile köpek sahibi oldu. Ancak, şu sıralar sokaklarda sahipsiz köpek sayısı artmaya başladı. Sabahları işyerime giderken başıboş köpeklerin grup halinde gezdiğini görüyorum. Zaman zaman da köpek ölüleri ile karşılaşıyorum.

Köpek ölüsü fotoğrafını 20 Ağustos 2011 günü çektim. Böyle güzel bir etkinliğe imza atan belediyemizin başıboş köpekleri sahiplenmesini ve hayvanların öldürülmesini engellemelerini istiyorum.”



Bu konteyneri kimse istemiyor

Balçova Eğitim Mahallesi Özkavruk Sokak’tan arayan okurlarımız yer değiştiren çöp konteynerinden dert yandılar. Sokak sakinleri adına arayan bir okurumuz şunları söyledi: “Sokağımızda son haftalarda çöp konteyner savaşı yaşanıyor. Sokağımızın iki ucunda ve bir de Orkide Apartmanı önünde çöp konteynerleri var. Sokak ucundakiler yerinde duruyor. Ancak, Orkide Apartmanı önündeki konteyner durmadan yer değiştiriyor. Bir Başak Apartmanı, bir Orkide Apartmanı önüne kaydırılıyor. Yani hiç kimse binasının önüne pis kokuyor ve çöp atıkları yerlerde diye çöp konteyneri istemiyor. Zaten sokağın iki ucunda bulunan çöp konteynerleri çöp ihtiyacını karşılıyor. Yetkililerden isteğimiz bu çöp konteynerinin ya kaldırılması ya da sokak girişineki konteynerlerin yanına alınması.”





Buradaki araçlar niçin çekilmiyor?



Gazeteci ve Yazar Hasan Tahsin Kocabaş kent ile ilgili gözlemlerini Facebook’ta dostlarıyla paylaşmış. Ben de yetkililerin dikkatine sunuyorum. Hasan Tahsin, “Geçenlerde Kemeraltı’na girdim. Milli Kütüphane arkasındaki 846 Sokak araç park yeri olmuş ve Kemeraltı’ndaki araçlar çıkamıyordu. Dikatinizi çekerim, katlı otopark da hemen arkada... entin her köşesindeki belediye çekicileri ile trafikçiler, buradaki hatırlı oto sahiplerinin terbiyesizliklerini neden görmezler?” diyor.



Su sayaçlarının yeri değiştirilmesin

Özdere Orta Mahalle’den arayan Dr. Ömer Akkuş, İZSU’nun su sayaçlarına uygulamak istediği sistemden dert yandı. Okurumuz, “Evlerimiz 5 blok 10 konuttan oluşan bir site içinde. Hepimizin su sayaçı var ve evlerimizin dış kapısının önünde. Ancak bu ay gelen bir ilgili, 10 konutun su sayaçını tek sayaça bağlayarak sitemizin dış kapısına konulmasını istedi. Şaşırdık. Neymiş efendim, İZSU personel tasarrufuna gidecekmiş. Böyle bir saçmalık olur mu? Görevli kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü’nün böyle bir karar aldığını söyledi. Doğru mu, öğrenmek istiyoruz” diye soruyor.



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