İlacımız niçin ödeme planından çıkarıldı?

İzmir’de sadece “Kan Ordusu” diye bir yardımsever grubun sahiplendiği bu çocuklar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödeme planından çıkardığı ilaçlarının tekrar ödeme planına alınmasını talep ediyor.

Akud Miyeloid Lösemi (AML) adında bir tür kan kanseri teşhisi konulan onlarca çocuk ve yakınları ile ailelerine maddi ve manevi destek olan İzmirli “Kan Ordusu” yönetimi oldukça dertli. Arayan AML hastası çocuklar ile yakınları, “Bu hastalık için en etkin ilaçlar SGK tarafından ödeme planından çıkarıldı. Ayrıca niçin çıkarıldığı da açıklanmadı” dedi ve bu konuda yaşadıklarını ve isteklerini şöyle dile getirdi:

Çok zor karşılıyoruz

“Bu ilaçlar antimetabolit cinsi ilaçlar. SGK’nın bunları ödeme planından çıkarmasına anlam veremedik. Hastalığımızın ilerlememesi ve iyileşebilmemiz için kullanmamız şart olan bu ilaçları ayda üç kutu olarak almamız gerekiyor. Bunlar sitarabin, kladribin, fludarabin, hidroksiüre, tioguanin, klofarabin vb. ilaçlar. Bu ilaçları kullanmak zorundayız. Çünkü bunlar hayati önem taşıyan ve bizim yaşamamız için şart olan ilaçlar. SGK ödeme planından çıkarınca bu ilaçlar piyasadan kaldırılmış. Özellikle LANVIS ve muadili olan THİOGUANIN-ASPEN adlı kemoterapi ilaçlarının bir kutusu 200 euro ve ayda 3 kutu kullanmak zorundayız. Hiçbirimizin ailesi bu ilaçların bedelini karşılayacak ekonomik durumda değil. Şu anda İzmir’deki ‘Kan Ordusu’ yönetimi ve birkaç yardımseverin zor şartlar altında temin etmeye çalıştıkları bu ilaçları, kan kanseri hastaları olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasını istiyoruz.”

Kesin çözüm getirilsin

Kan kanseri çocukların yakınları ve “Kan Ordusu” yönetimi ise yaşanan bu sorunu şöyle ifade etti: “Hayati önem taşıyan bu ilaçları SGK’nın ödeme planından çıkarmasından sonra hiçbir yerde bulamaz olduk. Yurtdışından getiriliyor ve tezgah altından satılıyor. Tabii bu da bize çok pahalıya mal oluyor. Çünkü ilacın ücreti oldukça yüksek. Biz AML hastası çocukların aileleri ile ‘Kan Ordusu’ yönetimi olarak hükümetimizden ve SGK yetkililerinden bu soruna kesin çözüm getirilmesini bekliyoruz. Devletimiz bu ilaçları ödeme planı içine alırsa hem çocuklarımız hem aileleri gülecek, hem de biz sevineceğiz.”

Ölüm yolunda yaya güvenliği istiyoruz

Bodrum Turgutreis Mahallesi’nde yaklaşık 100 kişi geçen hafta bölgelerindeki ana caddeyi trafiğe kapattılar. Vatandaşlar, dikkatsiz bir sürücünün çarpması sonucu, 17 gün komada kaldıktan sonra yaşama veda eden 10 yaşındaki Ada Uz’un kaza geçirdiği caddede, yolu trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı.

‘Denetim yok’

Ada Uz’un anne ve babasının da katıldığı eylemde, Turgutreis Mahallesi sakinleri yöneticilere seslenerek, “Yeter artık! Bu kaza ne ilk, ne de son olacaktır. Ölüm yolunda yaya güvenliği istiyoruz” dediler ve şunları söylediler: “Bu yol standart bir yol değildir. Bu yol Turgutreis’in ana yoludur. Ancak, yolda yaya kaldırımı, karayolu çizgisi ve trafik işareti olmadığı gibi denetim ve kontrol de yok. Biz belediye başkanına, bu yolun ele alınacağına söz verdiği için oy verdik. Ancak isteklerimizin hiçbiri yapılmadı. Belediye başkanını buraya bekliyoruz ve bu durumu görmesini istiyoruz. Defalarca gerekli yerlere başvuru yaptığımız halde, bu sorunumuzla ilgilenen olmadı. Burada başka acılar yaşanmasın istiyor ve bu yolun güvenli hale getirilmesini istiyoruz.”

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